Spätestens im letzten Jahr hat die NBA-2K-Reihe endgültig den Sportspielolymp bestiegen – doch kann die enorm hohe Qualität gehalten werden oder haben sich die Entwickler selbst ausgekontert? Wir verraten es im Test.

Zurück zu alter Stärke

Ihr beginnt zwar wieder am College, trotzdem ist der MyCareer-Modus wieder besser als noch zuletzt gelungen.

Abwechslungsreiche Palette an Spielmodi

Für Taktikfüchse: In der Rotations-Timeline stellt ihr für jeden Moment eines Spiels ein eigenes Lineup zusammen.

Von Dreiern und Korblegern

Seattle oder OKC? Mit dem neuen Expansion Draft in MyGM geht beides!

Finals, Teil 1: LeBron und die Cavs gegen das Superteam aus Golden State – hier dank der Playoffs in extra angeheizter Atmosphäre.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie wichtigste Nachricht vorab:ist weg! Beim überaus exzellenten im Test: Note 9.5 ) hatte der amerikanische Filmregisseur mit "Livin' Da Dream" noch eine waschechte Geschichte für den Story-Modus beigesteuert. Doch die Symbiose zwischen der revolutionären Idee und dem oscarprämierten Knicks-Fan ging nach hinten los. Statt spannendem Sportdrama tischte euch 2K Sports eine klischeehafte Seifenoper auf, die den sonst beliebten MyCareer-Modus negativ überschattete.Aber die Entwickler zeigen sich lernfähig: Mitrudern sie entsprechend zurück und schwenken den Fokus auf das Wesentliche – die Verteidigung des Titels, das beste Sportspiel des Jahres zu sein. Ob die Basketball-Simulation auch in diesem Jahr alle anderen hinter sich lässt, klären wir im Test.Dass der MyCareer-Modus im letzten Jahr durch die Karriere einer der größten Schwachpunkte war, heißt aber nicht, dass man ihn dieses Jahr komplett streicht. Im Gegenteil – denn in NBA 2K17 besinnen sich die Entwickler von Visual Concepts auf dessen wirkliche Stärken. Noch immer startet ihr als Frischling und einer Gesamtwertung von 55 in eure NBA-Karriere, arbeitet euch als Bankspieler langsam in die Rotation eures Teams und entwickelt euch über die Zeit zum neuen Superstar der Liga. Als Überbleibsel des Lee-Experiments beginnt ihr eure Laufbahn zunächst am College. Je nachdem, wie gut ihr euch in dieser Zeit anstellt, werdet ihr von einem anderen Team gedraftet.Aufgelockert wird die Routine aus Trainingseinheiten, Wahrnehmen von (Text-)Events und NBA-Spielen durch Zwischensequenzen. Nach der kurzen College-Zeit konzentrieren sich die Cutscenes auf die langsam aufbauende Freundschaft zwischen eurem Profi und Justice Young, dargestellt durch). Im Gegensatz zum letzten Jahr spielt ihr jetzt wieder eine vollständige Rookie-Saison und dürft den motivierenden Aufstieg eures Spielers komplett ohne aufgesetztes Drama genießen. Wie in den Vorgängern steigert ihr eure Attribute und kauft euch kosmetische Accessoires mit VC – eine Punktewährung, die ihr für euren Account über jeden Modus hinweg verdient, aber auch über Mikrotransaktionen angeboten wird.Über den MyCareer-Modus hinaus bietet NBA 2K auch in der 17er-Auflage die volle Palette an Spielmodi für den geneigten On- und Offline-Spieler. In Play Now Online arbeitet ihr euch in insgesamt zehn Rängen an die Spitze, spielt Pick-Up-Games in MyPark mit eurem Alter Ego oder stellt euch dem motivierenden Kartensammeln und Kaderformen in MyTeam. Hier hat sich kaum etwas getan zu den Vorjahren. Die größte Neuerung ist ein eigener Playoff-Modus, mit dem ihr sofort in die hitzige KO-Phase einer NBA-Saison schnuppert.Die Manager unter euch übernehmen in MyGM die Geschicke eines einzelnen Clubs oder passen in MyLeague die Liga ihren Bedürfnisse an. In den Managermodi hat sich im Vergleich noch am meisten getan. Das Tradesystem rund um Picks für das Ziehen von Talenten im Draft wird um Protections und Tauschrechten erweitert. Wer zudem unzufrieden mit den Tätigkeiten seines Lieblingsteams in der vergangenen Offseason ist (oder einfach lieber Kevin Durant anders als bei Golden State sehen möchte), der kann auch im Sommer 2016 seine GM-Karriere beginnen und andere Entscheidungen treffen.Besonders spannend ist die Neuerung, die NBA um bis zu sechs Teams auf insgesamt 36 Mannschaften erweitern zu können. Die Clubs entwerft ihr entweder selber, wählt sie aus einem Pool der Entwickler aus oder übernehmt Designs der Community. Entscheidet ihr euch jedoch, mit einem selbst erstellten Team auf die Titeljagd zu gehen, müsst ihr auf die teils sehr unterhaltsamen TV-Analysen verzichten. Ein sehr nützlicher Zusatz für Akribiker ist die Rotations-Timeline beim Aufstellen eures Teams. In MyGM und MyLeague verteilt ihr auf diese Weise nicht nur grob Spielminuten auf die einzelnen Spieler, sondern könnt auch einstellen, zu welchem Zeitpunkt einer Partie welcher Athlet welche Position für wie viele Minuten bekleiden soll. Die automatische Rotation stellt zwar inzwischen deutlich häufiger Smallball-Lineups getreu der echten NBA aufs Feld, aber geneigte Hobby-Coachs haben ab sofort und auf Wunsch die volle Kontrolle.Auch auf dem Platz gilt Evolution statt Revolution. Schon der Vorgänger war spielerisch nahe an der Perfektion, NBA 2K17 konzentriert sich nun noch stärker auf die Umsetzung der heutigen Korbball-Trends. Die KI greift auf sämtlichen Schwierigkeitsstufen deutlich öfter zum Dreipunktewurf, auch eure Mitspieler positionieren sich in der Offense häufiger an der Dreierlinie. Insbesondere beim Fastbreak, wenn das gegnerische Team nach einem verfehlten Wurf einen Konter startet, versucht dieses liebend gern einen Dreier, falls ihr ihnen den Platz lasst. Dadurch werden die Partien gegen die KI abwechslungsreicher, da sie vor allem beim Pick-and-Roll variabler agiert. Nach einem Block von Draymond Green haben wir etwa unseren Verteidiger in gewohnter 2K16-Manier schnell auf der anderen Seite positioniert, da dort so gut wie immer der Zug zum Korb folgte. Stattdessen machte Stephen Curry schlicht den Ausfallschritt in die andere Richtung und knallte unserer unachtsamen Defense einen Dreier durch die Reuse – ganz so wie im echten Leben auch.Die größte Änderung am eigentlichen Gameplay betrifft die Korbleger, die ihr nun genauso wie eure Jumpshots timen müsst. Neben dem befriedigenderen Gefühl, einen Korbleger perfekt umzusetzen, erlaubt euch dieses neue System mehr Feingefühl beim Zug zum Korb. Wenn ihr euren rechten Stick etwa leicht links oder rechts vorbei bewegt, wird euer Spieler versuchen mit eben jener Hand abzuschließen und etwaige Verteidiger zu überlisten. Drückt ihr hingegen in die Richtung des Korbs, versucht ihr aggressiver zum Abschluss zu kommen und springt quasi in den Gegenspieler, um in bester-Manier ein Foul zu ziehen. Das behebt auch die Eigenart des Vorgängers, dass selbst versierte Leute wie Kyrie Irving oder John Wall einfache Korbleger an den Ring setzen, weil sie automatisch eine eher unvorteilhafte Animation begannen und ein Verteidiger in der Nähe stand. Netter Nebeneffekt: Das Post-Play ist nun ebenfalls spaßiger und funktioniert besser, da ihr Hooks und weiteres selbst ausführen müsst.