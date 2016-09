Mount & Blade (Konsole)

Auf PC faszinierte TaleWorlds Mittelalter-Sandkasten mit seiner spielerischen Freiheit und der gut funktionierenden Weltsimulation. In einer aufgebohrten Version dürft ihr jetzt auch auf PS4 und Xbox One Calradia unsicher machen. Ist die Portierung geglückt?

HD? Von wegen!

Im Tutorial erlernen wir zumindest die grundlegenden Kniffe des Kampfsystems.

Komfortabel? Schön wär's!

Das Jahr 1995 hat angerufen und will sein Inventar wiederhaben. Wie vor sechs Jahren glänzt auch die Neuauflage von Warband nicht gerade mit einem Einstieg aus dem Bilderbuch. Im ausgelagerten Tutorial erlernen wir die Grundlagen des Kampfes mit dem Bogen, mit Schwert, Schild und vom Pferd aus. Das war es. Wie wir unsere Mannen in einer Schlacht Befehle erteilen oder unsere Soldaten zu besseren Kämpfern ausbilden, müssen wir uns selbst beibringen. Apropos Befehle erteilen: Das funktioniert auf der Playstation 4 über das Steuerkreuz. Einmal nach rechts geklickt dürfen wir bestimmen, welchen Kämpfern wir Vorgaben ans Herz legen wollen – nur den Reitern beispielsweise oder einer vorher definierten Gruppe.



Mit einem weiteren Rechtsklick des Kreuzes gelangen wir dann ins nächste Auswahlmenü, in dem wir entscheiden, ob wir Formationen ändern oder Bewegungsabläufe vorgeben wollen. Haben wir auch hier eine Entscheidung getroffen, dürfen wir endlich den eigentlichen Befehl aussprechen, etwa, dass alle Fernkämpfer an Ort und Stelle verharren. Klingt umständlich und steuert sich anfangs auch so. Es dauert, bis wir unsere Mannen in den chaotischen Schlachten jederzeit im Griff haben. Gut, dass wir mit der Taktischen Karte (linkes Steuerkreuz) alternativ rudimentäre Vorgaben für die unterschiedlichen Soldatentypen definieren dürfen, doch auch das wirft uns während einer Schlacht aus dem Spielfluss raus.



Auch in anderen Bereichen könnte Warband uns mit ein wenig mehr Komfort entgegenkommen. Waren kaufen und verkaufen wir weiterhin mühevoll einzeln. Wer sich über Handel eine goldene Nase verdienen will, legt am besten Excel-Tabellen an, da es ansonsten kaum schaffbar ist, sich zu merken, wo welche Ware zu einem guten Preis angeboten wurde. Und in kaum einem anderen Rollenspiel ist es derart schwer, eine bereits gemeisterte Quest beim eigentlichen Auftraggeber abzugeben und die Belohnung einzusacken. Wir können zwar die Bewohner fragen, wo sich der werte Fürst gerade herumtreibt, doch ob er dann bei unserer Ankunft immer noch dort ist, steht in den Sternen.



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAls Mount & Blade Warband (zum Test: Note 8.0) am 16.04.2010 für den PC erschien, begeisterte das Strategiespiel von TaleWorlds mit seiner dynamischen Mittelalter-Welt, in der es hunderte Ortschaften sowie handelnde Personen gab. Jeder Spieler durfte selbst Herr über sein Schicksal sein. Ihr konntet euch als Dieb verdingen, zum reichsten Kaufmann Calradias aufsteigen oder zum Königsmörder avancieren und euch selbst den Platz auf dem Thron verdienen. Dank der gut funktionierenden Weltsimulation beeinflussten eure Taten nicht nur das Geschehen, euch wurden auch immer wieder einzigartige Situationen auf dem Silbertablett serviert, die im Gedächtnis haften blieben.Doch war Mount & Blade Warband vor sechs Jahren auch ein technisch wenig ausgereiftes Spiel mit altbackener Grafik, zahlreichen Bugs und einigen nervigen Designmängeln. Dazu kamen der schwere Einstieg sowie fehlende Komfortfunktionen. Sicherlich wurden einige Spieler von der marode wirkenden Fassade abgeschreckt, obwohl die spielerischen Vorzüge des Titels durchaus interessant klangen. Wenn es euch damals so ging, liebäugelt ihr jetzt vielleicht mit dem Kauf der in diesen Tagen erscheinenden Playstation-4- und Xbox-One-Versionen von Mount & Blade Warband. Wir haben uns die PS4-Portierung angeschaut.Die Konsolenversion von Mount & Blade Warband wirbt mit dem Kürzel HD und verspricht eine "deutlich überarbeitete Grafik". Nur erkennen können wir die nicht. Auf der hässlichen Weltkarte waten wir durch Matschtexturen zu unserem nächsten Reiseziel, eine Burg beispielsweise, ein Dorf oder ein Diebesversteck. Die sechs Menüpunkte im unteren Bereich des Bildschirms erkennen wir kaum, da die Skalierung der Bildschirmgröße für unseren Fernseher nicht passt – ein Teil der Leiste verschwindet einfach, anpassen lässt sich das in den Optionen von Warband nicht.Betreten wir ein Dorf oder besuchen wir einen Fürsten in seinem Thronsaal, stellen wir ebenfalls kaum grafische Verbesserungen zum Original fest. Die Charaktermodelle machen optisch nicht viel her, den Umgebungstexturen fehlt es an Details beziehungsweise Schärfe. Und überhaupt wirken die begehbaren Bereiche steril und leblos. Gleiches könnten wir über die Schlachten erzählen, in denen uns zudem sofort die wenig geschmeidigen Bewegungsabläufe der Kämpfer ins Auge fallen. Wenn die Konsolenversion eine äußerliche Runderneuerung erhalten hat, lässt sich diese mit bloßem Auge nicht erkennen. Dafür läuft Mount & Blade Warband auch in Kämpfen mit über hundert Soldaten flüssig, Einbrüche der Bildwiederholrate konnten wir nicht feststellen.