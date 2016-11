Master of Orion - The Board Game Test

Kann ein 4X-Spiel im Weltraum als einfaches Brettspiel mit wenig Komponenten umgesetzt werden, und gleichzeitig den strategischen Aspekt der Vorlage bewahren? Wir prüfen, wie gut dies bei der Master-of-Orion-Umsetzung gelungen ist.

Am Beispiel der Darlok seht ihr hier die Verteilung der Würfel auf dem Zivilisationsbogen.

Außerirdische statt Menschen



Angriffswürfel werden auf dem gegnerischen Blatt platziert. So seht ihr genau, wie oft welcher Spieler angegriffen wurde, denn hierbei gibt es Limits zu beachten. Im Foto seht ihr den Spielaufbau bei einer Partie zu dritt.

von 1993 und 1996 gehören zu den größeren Namen des Rundenstrategie-Untergenres "Weltraum-4X". Dementsprechend war die Erwartungshaltung hoch, als Wargaming die Neuauflage ankündigte, die im August diesen Jahres erschien ( Testnote 7.0 , Userwertung 8.3). Das russische Entwicklungsstudio hat parallel eine Brettspiel-Variante zu Master of Orion gefertigt, die eines der Highlights auf der Essener Brettspielmesse Spiel 2016 war und seitdem auf Russisch und Englisch erhältlich ist.ist eine Mischung aus Eurogame und Kartenlegespiel, bei dem bis zu vier Spieler als Anführer einer von sieben Rassen antreten. Im Gegensatz zur PC-Vorlage entfällt jedoch viel der Komplexität, und es gibt eine Begrenzung auf acht Spielrunden. In jeder Runde erwirtschaftet ihr Ressourcen, mit denen ihr Gebäude in einem von vier euch zu Verfügung stehenden Systemen zu bauen. Verfügbare Gebäude sind Karten von eurer Hand, die ihr von einem gemeinsamen, verdeckten Hauptstapel zieht. Jede Aktion (Bau, Forschung, Handel, Kampf, Anheuern, Propaganda, Verwertung, Gebäudeaktivierung) kostet euch einen Aktionswürfel. Diese sind einfarbig und ohne Punkte, man würfelt also nicht mit ihnen. Meist dürft ihr vier pro Runde verwenden.Abgesehen von den Menschen hat jede der sieben Rassen (die PC-Version enthält zehn, mit Vorbestellerbonus elf) leicht unterschiedliche Startressourcen und jeweils eine Spezialfertigkeit: So ziehen die Psilons bei der Forschung drei statt zwei Karten. Die Bulrathi erhalten bei hoher Ressourcengewinnung lediglich vier statt fünf Aktionswürfel, verlieren dafür jedoch keine Moral und erhalten wahlweise zwei Flotten oder eine Produktion zusätzlich. Aufgrund dieser Eigenheiten macht es eigentlich wenig Sinn, die Menschen zu wählen – es sei denn, ihr wollt absolute Chancengleichheit im Spiel gegeneinander haben. Die Fertigkeiten sind aber nicht so gravierend, als dass eine Zivilisation dadurch zu stark würde.Der Einstieg in Master of Orion The Boardgame ist denkbar einfach. Ressourcen werden verteilt, dann führt jeder Spieler abwechselnd seine Aktionen durch, bis keiner mehr Aktionswürfel übrig hat. Anschließend beginnt eine neue Runde mit dem Nächsten reihum als Startspieler. Einzig die Karten mit den Gebäuden, die ihr bauen könnt, unterscheiden sich. Sie stellen die Glückskomponente im Spiel dar (Würfel gibt es keine). Entsprechend ist es ausschlaggebend, dass die Karten, die ihr im Laufe des Spiels zieht, zu eurer Strategie passen beziehungsweise ihr eure Strategie den Karten, die ihr zieht, anpasst. Ansonsten kann es passieren, dass ihr beispielsweise eine aggressive Taktik verfolgt, aber die entsprechenden Karten dafür nicht zieht. Oder aber euer Gegner erhält Karten, die ihm zum Spielende viele Siegpunkte geben, die ihr in der Partie nie zu Gesicht bekommt.