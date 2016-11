LOAD - League of Ancient Defenders Test

Mit LOAD hat Archon Games es geschafft, ein MOBA-Spiel für heimische Duelle als Brettspiel umzusetzen. Aber kann das so viel Spaß machen, wie Millionen von Spielern weltweit mit League of Legends & Co. haben?

Hochwertiges Spielmaterial

Bei den Miniaturen hat sich Archon Games Mühe gegeben. Die eigens entwickelte Unicast-Technologie produziert Miniaturen in einem Guss, und diese können sich sehen lassen: Die zwölf Helden sind eine wahre Augenweide und strotzen nur so vor Detailreichtum. Aber das gilt nicht nur für die Helden: bei den normalen Truppen haben die Entwickler jeweils zwei Varianten pro Truppentyp pro Fraktion entworfen, anstatt alle Creeps einheitlich zu belassen – und diese sogar je nach Fraktion rot beziehungsweise blau eingefärbt.

Bei Trasher nutzt ein Gnom einen Baum als eine Art Mech.

Wer möchte, kann sich für je etwa zehn Euro von den Helden eine spezielle Version zulegen, die größer ist und eine “epischere” Pose hat. Außerdem sind via erreichter Stretch Goals zwei Erweiterungen mit jeweils sechs Helden sowie weiteren Gegenständen freigeschaltet worden. Sogar Plastiktürme können erworben werden – die Entwickler produzieren die Miniaturen selbst. Wer möchte, kann sich für je etwa zehn Euro von den Helden eine spezielle Version zulegen, die größer ist und eine “epischere” Pose hat. Außerdem sind via erreichter Stretch Goals zwei Erweiterungen mit jeweils sechs Helden sowie weiteren Gegenständen freigeschaltet worden. Sogar Plastiktürme können erworben werden – die Entwickler produzieren die Miniaturen selbst.

Der Box liegt eine Schaumstoff-Einlage bei, in der jede Figur einen eigenen Platz vorgesehen hat. Auf dem Boden der Einlage ist jeweils ein Bild der Figur, damit ihr immer genau wisst, welche Figur wohin gehört. Eine bessere Sortierlösung haben wir noch nicht gesehen! Auch beim restlichen Material von LOAD haben sich die Entwickler Mühe gegeben. Neben den zwölf großen und dicken Pappkarten für die Helden liegen 50 normale Waldkarten, 60 kleinere, quadratische Gegenstandskarten sowie 156 Pappmarker für Gold, Mana, Schadenspunkte, Statuseffekte sowie Abklingzeiten für Heldenwiederbelebungen bei. Die Menge an Spielmaterial scheint auf den ersten Blick kompliziert, im Spiel zeigt sich jedoch, dass das Marker-Management gar nicht so komplex ist und schnell in Fleisch und Blut übergeht.

Die Story von LOAD

Der Umfang der dicken Spielebox ist groß, aber gut sortiert. Einmal aufgebaut, ist das Ganze aber nicht mehr so kompliziert.

Alle Fotos stammen von GamersGlobalvon Archon Games hat sich bei der Idee und Umsetzung des Miniaturen-Brettspiels stark an den PC-Vorlagen(Defenders of the Ancient) undorientiert.Viele der Helden aus dem Spiel kommen in ähnlicher Form mit ähnlichen Fertigkeiten in den beiden großen MOBAs (Mobile Online Battle Arena) vor. Solltet ihr bereits eines der beiden Spiele oder ein anderes MOBA gespielt haben, werdet ihr auch die meisten Gegenstände wiedererkennen. Bei LOAD spielen bevorzugt zwei Spieler gegeneinander, ihr könnt jedoch auch zu viert oder zu sechst in zwei Teams gegeneinander antreten. Zudem sehen die Regeln bereits ein Turniersystem vor.von Cool Mini Or Not ein sehr ähnliches Regelwerk, weshalb Archon Games sich auch Plagiatsvorwürfen stellen musste. Grundsätzlich gab es einige Kontroversen mit dem Entwickler, es scheint aber alles geklärt zu sein – Details dazu könnt ihr im BGG-Forum nachlesen . Mithat übrigens Riot Games, Entwickler von League of Legends, ein eigenes Brettspiel mit ähnlichem Spielprinzip herausgebracht.Die Mächte des Chaos erheben sich und verbreiten sich über die Kontinente der Erde. Einzig Atlantis, die sagenumwobene versunkene Stadt ist in der Lage, die Armeen der Finsternis aufzuhalten. Beide Fraktionen erhalten Unterstützung, als sich alte wie neue Helden erheben, um die Chaosmächte aufzuhalten und zurück in die Tiefen der Meere zu treiben oder die Invasion zu vollenden und alles Leben auf der Erde zu vernichten. Viel mehr Story gibt es zu LOAD nicht, das ist aber auch nicht nötig: den Rest entscheiden die Spieler im epischen Duell zwischen Gut und Böse.