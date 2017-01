Kill the Bad Guy Test

Sie heißen Pablo, Aldrich oder KimDotKom und haben eins gemein: sie müssen sterben! Wie sich das puzzlelastige Meuchelmörderspiel schlägt, erfahrt ihr in unserem Indie-Test des Monats Januar.

Manipulative Umgebungen

In den Levels sind alle schwarzen Objekte manipulierbar. Hier erschlagen wir den Bad Guy mit einer Abrissbirne.

Gut Mord will Weile haben

Big Brother is watching you

In diesem Fall müssen wir den Laufweg des Bad Guy durch Barrieren verändern, damit wir ihn oben links (außerhalb des Sichtfelds der Kameras) an den Häuserwänden ausschalten können. Womit? Natürlich mit dem laufenden Rasenmäher in der Bildmitte!

Böse Menschen haben den Tod verdient, oder? Das gilt zumindest für, das Meuchelmörder-Spiel des französischen Indie-Entwicklers Exkee. Was die Figuren mit dem Fadenkreuz anstelle eines Gesichts genau verbrochen haben, spielt letztlich keine Rolle. In den Levels der puzzleartigen Tötungsmaschinerie ist das nicht von Belang, wenn wir den Bösewicht mit einem Rasenmäher zerhacken, mit dem Auto überfahren oder ihm einen Speer in den Schädel katapultieren. Ob das Spaß macht oder wenigstens die Kreativität des Spielers beflügelt, schlüsseln wir im Indie-Test im Januar 2017 für euch auf.Die Levels in Kill the Bad Guy seht ihr grundsätzlich aus einer festen Iso-Perspektive. Frei drehen oder schwenken dürft ihr die Kamera nicht, sondern lediglich bis zu einem gewissen Grad heran- respektive herauszoomen. Obwohl die Areale in städtischer Kulisse überschaubar groß ausfallen, überblickt ihr das Gebiet in der niedrigsten Zoomstufe nur selten komplett. Stattdessen bewegt ihr den Cursor über das Spielfeld; liegt der Zeiger auf einem der Gebäude in der Umgebung, wird es unsichtbar, um den Blick etwa auf eine dahinterliegende Gasse freizugeben.Die interaktiven Objekte im Einsatzgebiet sind in der überwiegend monochromen Grafik schwarz hervorgehoben. Dazu zählen je nach Level beispielsweise Autos, die ihr auf Knopfdruck kurzschließt und im darauffolgenden Schritt durch einen langen oder kürzeren Tritt aufs Gaspedal einmalig beschleunigt werden können. Das geht indes nicht bloß bei parkenden Fahrzeugen, sondern auch bei zivilen PKWs, die auf den Straßen umherfahren. Des Weiteren sind Kombinationen verschiedener Objekte möglich. Ein herumliegendes Seil, wobei keine Rolle spielt, wo im Level liegt, nehmt ihr auf und kombiniert es mit einer Kiste. Diese Kombi hängt ihr dann an dafür geeigneten Stellen an einem Gebäude auf, um die Kiste im richtigen Moment durch Kappen des Seils herunterfallen zu lassen. Bestimmte Bäume könnt ihr in Verbindung mit einem Seil zu einer Schleuder umgestalten und bestimmte Objekte abfeuern. An einem Geländer wiederum baut ihr per Seil eine Art Zwille, mit der ihr Eisenpfosten zu tödlichen Pfeilgeschossen umwandelt.Das Ziel in den 60 Standard-Levels besteht grundsätzlich darin, den Bad Guy zu töten. Zu Beginn reicht es noch, besagtes Fahrzeug kurzzuschließen und den Bösewicht auf seinem festgelegten Laufweg zu überfahren. Später sind mehr Schritte notwendig, damit der Anschlag gelingt. Die könnt ihr oft nicht alle in der Zeit durchführen, die der Bad Guy auf dem Weg durch die Stadt braucht. Aber so lange ihr nicht vom bösen Jungen bei der Manipulation der Umgebung entdeckt werdet, könnt ihr euren Anschlag auch auf den zweiten oder dritten Tag verschieben und an den vorherigen lediglich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Nachdem der Bad Guy nämlich seinen Laufweg an Tag 1 absolviert hat, läuft er an allen darauffolgenden Tagen noch einmal auf identischem Route – falls ihr nicht genau darauf mit euren Aktionen Einfluss nehmt.Mit einigen der interaktiven Objekte wie Kisten, Straßensperren oder auch ein nicht mehr ganz frischer Hunde-Kadaver versperrt ihr dem Bad Guy den Weg, woraufhin er versucht, den Zielpunkt über eine andere Gasse zu erreichen. Diese Art der Manipulation des Laufwegs ist in den späteren Levels häufig eine Pflichtübung. Denn Fallen, die ihr durch Kombination eines Seils mit einer Kiste an einem Gebäude aufhängt, dürft ihr nur an ganz bestimmten Punkten errichten. Wasserlachen, die ihr mit einem gekappten Kabel unter Strom setzt, sind ebenfalls nur in einem bestimmten Bereich des Levels möglich. Während ihr die Umgebung manipuliert, darf der Bad Guy euch nicht bemerken – wobei euch die zuschaltbare Sichtfeldanzeige hilft. Ahnt der Bad Guy nämlich etwas, rennt er davon und ihr startet grundsätzlich wieder an Tag 1.Nicht weniger entscheidend bei der Einflussnahme auf den Laufweg sind Überwachungskameras und potenzielle Zeugen für euren Mord. Mit Straßensperren und ähnlichem müsst ihr also nicht immer den Laufweg des Bad Guys verändern, sondern auch mal ein patrouillierendes Polizeifahrzeug in ausreichender Distanz zum Stillstand bringen, um ungesehen zuschlagen zu können. Zu einem geeigneten Ort lotsen könnt ihr den Bad Guy auch, indem ihr ein Pornoheft auf dem Boden platziert, dem er sich neugierig nähern wird. Das hilft auch beim Zielen, wenn der Bösewicht für einen Moment stehenbleibt.