Gravity Rush 2 Test

Im PS4-Exklusivspiel manipuliert Kat gekonnt die Schwerkraft und liefert sich packenden Kämpfe. Das Sequel bietet eine größere, offenere Spielwelt, lässt mehr Optionen zur Charakterentwicklung und schraubt sinnvoll an der Bedienung.

Gravity Rush 2 ab 59,24 € bei Amazon.de kaufen.

Im Ballkleid gegen Soldaten kämpfen, müsst ihr ebenfalls. Aber warum eigentlich auch nicht?

Antischwerkraft-Kätzchen

Sympathisch, aber blass

Die Geschichte wird in solchen Sequenzen erzählt. So sympathisch die Charaktere sind, so farblos bleiben sie.

Anzeige

Kat schwebt oder fliegt nicht etwa. Stattdessen manipuliert sie die Schwerkraft, um sozusagen kontrolliert in eine beliebige Richtung zu fallen, auch nach oben. Die Fallrichtung bestimmt ihr optional auch per Bewegungssteuerung, was aber nicht so toll funktioniert.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalSie hat die Macht über die Gravitation, läuft an Decken und Wänden entlang, als wenn das nichts wäre. Doch zu Beginn vonsind Kat ihre Fähigkeiten verloren gegangen. Die Hauptfigur aus dem ehemaligen PS-Vita-Abenteuer Gravity Rush (im Test: Note 8.5 ) hat durch einen Gravitationssturm auf Neu-Hiralion alle ihre Fähigkeiten verloren. Die einstige Königin der Schwerkraft lebt in Gravity Rush 2 gemeinsam mit den sogenannten Bootsleuten in der Banga-Siedlung. Anführerin Lisa führt ein hartes Regime, lässt ihre Leute bis zum Umfallen Erz abbauen und gibt ihnen nur zu essen, wenn sie ihre Quoten erfüllen.Aber das traurige Dasein von Kat hat bald ein Ende. Denn sie erhält zufällig ihre Fähigkeiten zurück – und sogar ein paar neue hinzu. Ob der PS4-exklusive Nachfolger an die Qualitäten des Vorgängers anknüpfen kann, erfahrt ihr im Test.Genauso wie im Vorgänger kann Kat in Gravity Rush 2 nach Rückerlangung ihrer Kräfte die Schwerkraft manipulieren. Auf Knopfdruck hebt ihr die Schwerkraft auf und schwebt locker nach oben, verändert sie, indem ihr an Wände springt und dann einfach daran entlanglauft. Oder ihr stellt sie ganz auf den Kopf und wandert an Decken herum. All diese Aktionen verbrauchen Energie, allerdings lädt diese sich im Vergleich mit dem ersten Teil so schnell im freien Fall wieder auf, dass es dazu selten zum Neustart beim letzten Checkpoint kommt. Wenn ihr wollt, sammelt ihr aber Energiekugeln in der Luft ein, mit denen ihr euren Vorrat wieder vollständig auffrischt.Schon mit diesen Grundfähigkeiten erreicht ihr jeden Ort der Spielwelt. Später gibt es aber noch Alternativen. Neu hinzu kommen neben dem „normalen“ Gravitationsstil nämlich die Lunar und Jupiter genannten. Nutzt ihr den ersten Stil, ist die Schwerkraft erheblich geringer. Kat führt dann sehr hohe, aufgeladene Sprünge aus oder katapultiert sich mit einer Art Raketensprung von einer zur nächsten Plattform. Jupiter wieder erhöht die Schwerkraft. Das führt auch dazu, dass Kats Nahkampfangriffe stärker ausfallen – im Lunarstil sind sie wiederum schwächer. Zwingend benötigt wären die beiden neuen Stile nicht, ab und zu zwingt uns Gravity Rush 2 durch temporäre Verluste bestimmter Fähigkeiten allerdings dazu, sie zu nutzen.Die Geschichte von Gravity Rush 2 setzt die Handlung des Vorgängers mehr oder weniger direkt fort. Neben Kat sind auch alle wichtigen Nebenfiguren wieder mit dabei, darunter Polizist Syd genauso wie die ebenfalls schwerkraftbegabte Ex-Gegenspielern Raven. Erzählt wird die Geschichte ähnlich wie im Vorgänger in Episodenform, in durchklickbaren Comicstrips.Kat und die anderen geben dabei bloß unverständliche Laute von sich; wer den Dialogen folgen will, muss mitlesen. Der Verlust beim schnellen Durchklicken der Bildergeschichten hält sich allerdings in Grenzen. Sympathisch sind Kat und Co. zwar, sie und die Geschichte selbst bleiben aber auf oberflächlich und blass.Hier und dort versucht Autor, die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse fließend zu gestalten. Es wirkt aber unfreiwillig komisch, wenn die fiese Lisa plötzlich dann doch einen guten Kern offenbart. So oder so ähnlich läuft das bei den anderen Charakteren nämlich auch ab. Selbst Entscheidungen in Missionen, bei denen wir entweder den armen Arbeiter etwas bringen oder dasselbe Objekt bei unserer reichen Auftraggeberin abliefern können, wirken sich weder auf Verlauf der Handlung aus, noch geben sie der Story von Gravity Rush 2 ernsthaft tiefe. Wer es eher leicht verdaulich mag, findet aber wenig Grund zur Klage.Wer auf die Story ganz verzichten möchte, kann die Comicsequenzen und Cutscenes fast ausnahmslos überspringen. Wir bekennen uns schuldig, dies manches Mal getan, sehr viel öfter aber zumindest gewollt zu haben.