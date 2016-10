Gears of War 4 ab 66,98 € bei Amazon.de kaufen.

Mein Krieg ist nicht vorbei

Funken statt Blut: Anfangs kämpft JD nur gegen Roboter, später auch gegen Locust.

Sprücheklopfer vom Dienst

In Gears of War 4 gibt es mehrere Fahrzeug- respektive Railabschnitte. In diesem Fall fahren JD und Marcus gemeinsam auf dem Bike holen nebenher diesen Vogel vom Himmel. Schwierig sind diese Sequenzen nicht, aber sehr spektakulär.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDicke Muskeln, fette Knarren, rohe Gewalt – und selbst beim Auftreten einer Tür meint man, das Testosteron nur so spritzen zu sehen. Ganz klar, wir reden von. Aber das Spiel war doch so viel mehr, man denke nur an die fließenden Wechsel zwischen Spielszenen und Zwischensequenzen.Doch vor allem spielerisch wurde Gears of War zum Wegbereiter für viele Action-Titel: Der aus der Verfolgerperspektive gesteuerte Held huschte von einer Deckung zur anderen, lugte zum Schießen daraus hervor und zog schnell den Kopf wieder ein. Die eigenen Kameraden sowie viele Gegnertypen handhabten es genauso, was dem Spiel eine ganze eigene, leicht taktische Note gab, und die Schlachtfelder automatisch "mehrstufig" machte, statt alles in wildem Kugelhagel ineinander zu werfen.Was Epic Games im Jahr 2006 begonnen hat, will Microsoft-Studio The Coalition eine Dekade später mitzu einer glorreichen Rückkehr führen. Wir haben uns mit JD Fenix in die Schlacht gestürzt und verraten euch, warum uns dieses Abenteuer in vielerlei Hinsicht besser gefällt als die Vorgänger.Marcus Fenix wurde am Ende vonvon Epic Games mehr oder weniger in die Rente geschickt. In Gears of War 4, das 25 Jahre nach den Ereignissen, schlüpft ihr in die Rolle seines Sohnes JD – ein möglicher Koop-Partner übernimmt den Part von dessen Freundin Kait.Im Prolog spielt ihr in drei Sequenzen wichtige Momente der ersten drei Teile nach, im Rahmen einer Gedenkfeier, bei der die Ministerpräsidentin an die großen Taten insbesondere des "Rentners" Marcus Fenix erinnert. Die Locust sind besiegt, die Menschen versuchen, den Planeten wieder neu zu besiedeln. Zu diesem Zweck initiiert die Regierung sogenannte KOR-Siedlungen. Die werden von Maschinen und Robotern vollautomatisch gebaut, damit dann später Menschen einziehen können. Doch die Regierung scheint vielen fern und uninteressiert, und so gibt es Menschen, die sich als Anarchisten durchschlagen. Auch JD und seine Kumpels haben sich einer "Nonkon"-Kommune angeschlossen, die auf eigene Faust versucht, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Doch dafür wird Strom benötigt, und den bekommt man nur, wenn man KOR-Siedlungen plündert.Viel mehr wollen wir euch über die Handlung nicht verraten. Ihr werdet euch allerdings denken können, dass ein anfänglicher Zwist mit der Ministerpräsidentin auf Dauer die kleinste Sorge eures Trupps sein wird. Denn ein Gears of War ohne außerirdische Monstren ist schwer vorstellbar! Um die Kampfkraft zu steigern, brauchen JD und Co. allerdings Verbündete – und ihr könnt sicher sein, dass sie welche finden werden. Darunter auch sehr schlagkräftige, bärbeißige Veteranen...Während die erste Teile von Gears of War extrem Testosteron-geschwängert daherkamen und zwischen all der virtuellen Gewalt sowie dem propagierten Heroismus im Stil vonmeist nur markante, aber reichlich hohle One-Liner warteten, präsentiert sich Gears of War 4 anders. JD ist zwar ein fähiger Soldat, aber auch ein Sympathieträger mit ironischem Humor. Erwartet keinen großen Tiefgang, aber eine packende Inszenierung, die gekonnt mit Humor gewürzt ist, und wohldosiert auch emotionale Momente bietet.Das funktioniert auch in der deutschen Fassung richtig gut. Insbesonderein) als JD ist ein Garant dafür, dass das etwas andere Konzept aufgeht. Da stört es kaum, dass, die zuletzt unter anderem Lara Croft ingesprochen hat, gefühlt zum zehnten Mal in den letzten zwei Jahren in einem Triple-A-Titel zum Einsatz kommt. Besonders gut gefällt uns, dass die Dialoge in den exzellent geschnittenen und animierten Zwischensequenzen auch auf Deutsch lippensynchron sind. Atmosphärische Abstriche müsst ihr folglich keine machen, aber wenn ihr lieber auf Englisch spielt, ist auch das problemlos möglich.