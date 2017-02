Fire Emblem Heroes Test

Nintendo schickt ihre jahrzehntealte Fantasy-Strategieserie auf Mobilgeräte: Anders als Super Mario Run handelt es sich bei FEH um ein typisches F2P. Serien- und Rundenstrategie-Experte Jörg Langer hat das Spiel getestet.

Nur eine Schmalspur-Fassung?

Wer ab und zu spielt, muss nicht zahlen. Wer "suchtet", dem gehen hingegen bald die Sphären aus.

Qual der Heldenwahl

Glück gehabt: Nach Investition von 18 Sphären (Gegenwert: etwa 12 Euro) bekommen wir zwei 4er und einen der sehr seltenen 5er Helden.

So spielt sich das Fire Emblem Heroes

Die Kämpfe finden auf 6 x 8 Feldern großen Maps statt. Rechts: Eine "Labyrinth"-Map, wo anfangs alle Figuren getrennt sind.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Da das Spiel nur eine Hochkant-Darstellung bietet, haben wir mehrere Screenshots aus zwei einzelnen zusammengesetzt.Gestern hat Nintendo einen weiteren Versuchsballon gestartet, der da heißt: „Vorsichtige Abkehr von der jahrzehntelangen Doktrin, dass es Nintendo-Spiele nur auf Nintendo-Hardware gibt“. Von einigen Crossovers abgesehen, war der erste Ballon im Juni 2016 Pokémon Go (wobei das streng genommen kein Nintendo-, sondern ein Niantic-Titel ist), gefolgt von Super Mario Run im Dezember. Und nun isterschienen, eine vereinfachte Mobilversion der ruhmreichen Rundenstrategie-mit-RPG-Einschlag-Serie, deren letzter Vertreter im Frühjahr 2016 für 3DS erschien: Fire Emblem Fates (Note im Test: 8.5) Nintendo hatte im Vorfeld erst gar keine Erwartungen geschürt, dass man ein vollständiges Fire Emblem bekomme – Heroes ist voll auf mobilen Zeitvertreib ausgelegt und wird euch in der Öffentlichkeit auch keine hässlichen Denkerfalten auf die Stirn zaubern. Ihr startet mit vier zufälligen Helden aus mehreren Hundert – eingeteilt sind sie in vier Güteklassen von 2 bis 5 Sternen. Welche man bekommt, ist überwiegend zufällig; das Erscheinen seltener Helden lässt sich ein wenig wahrscheinlicher machen, indem man gleich alle fünf Möglichkeiten einer Beschwörungsphase nutzt. Letztere könnt ihr jederzeit außerhalb von Kämpfen auslösen. Sie ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für das recht subtile, aber zielgerichtete Einbauen der Bezahloption: Angeblich „spart“ man, wenn man mehr Helden auf einmal beschwört: Der erste kostet 5, der zweite, dritte und vierte 4 und der fünfte 3 Sphären. Ebenso „spart“ man, wenn man nicht nur 3 Sphären (für 1,99€) kauft: Bei 10 (5,99€), 23 (12,99€), 35 (19,99€), 48 (26,99 €), 75 (39,99€) oder 140 (74,99€) wird der Sphären-pro-Euro-Wert auch immer besser.In Wahrheit aber spart man, wie jeder Schwabe weiß, durch Geldausgeben nichts, sondern man gibt Geld aus. Gerade dadurch, dass man weiß, dass mit der Beschwörung des 5. Helden a) die Kosten pro Held etwas geringer und b) die Chance auf einen seltenen Helden steigen, kann man da schon von Sucht-Anfixen sprechen. Denn im normalen Spielverlauf hat man nicht mal eben kurz 24 Sphären für eine komplette Beschwörung übrig. Man startet mit 15 Sphären ins Spiel, und kann sie natürlich auch noch für andere Dinge gebrauchen, darunter das Aufrüsten seiner Burg zum Prunkschloss, mit zunehmenden Boni auf die verdienten Erfahrungspunkte der Kämpfer. Wir hatten bereits nach vier Stunden unser Schloss maximal ausgebaut.Neue Sphären gibt es ohne Geldeinsatz nur über das Gewinnen von Kämpfen: Jede Schlacht bringt genau eine. Es mag außerdem ab und zu Sphären als „Geschenk“ geben. Mit anderen Worten: Die Sphären gehen euch bald aus, und ihr müsst diverse Kämpfe bestreiten, um wieder Helden beschwören zu können. Oder eben zahlen.Ihr seid natürlich nicht gezwungen, neue Helden zu beschwören. Ihr könnt auch immer mit euren Anfangsvier kämpfen. Allerdings gilt das typische Fire-Emblem-System: Schwerter schlagen Äxte, Äxte schlagen Speere, Speere schlagen Schwerter. Respektive Rot schlägt Grün schlägt Blau schlägt Rot (bei Magie). Da die Kämpfe eine feste Karte und Feindausstattung haben, kann es sich also lohnen, sein Team „richtig“ zusammenzustellen. Und natürlich mag es manchem Spaß machen, mit bestimmten Helden zu kämpfen oder, Pokémon lässt grüßen, sie „alle“ zu „fangen“. Was man beim Beschwören bekommt, ist ziemlich zufällig: Wir starteten mit lauter 2er und 3er Helden und bekamen auch bei unseren ersten drei, vier Beschwörungen weitere „Normalos“ – die dann aber ganz normal im Level steigen und zu guten Kämpfern heranwachsen. Dann hatten wir Glück: Bei einer Beschwörung holten wir uns drei Helden, und erhielten tatsächlich einen 5er (das Drachenmädchen Nowi) und zwei Vierer, darunter Chrom, dem Helden vonWir hatten aber auch relativ schnell denselben Helden zweimal: Bogenschütze Virion kam als Teil unserer Anfangsmannschaft ins Team und dann noch mal, nachdem wir die zeitlich begrenzt anwählbare Spezialkarte „Edler Schütze“ erfolgreich durchkämpft hatten. Was tun? Einfach beide aufstellen oder einen „nach Hause schicken“, dann gibt’s Heldenfedern.Eine Weltkarte oder ähnliches gibt es nicht, vielmehr wählt ihr im Kampfmenü aus mehreren Optionen aus. Wo es „Spezialkarten“ gibt (siehe oben), gibt es natürlich auch „Hauptkarten“: Diese sind in „Story“ und „Nebenquests“ eingeteilt, und erstere noch mal in einen Prolog und neun Kapitel. In jedem Kapitel warten fünf Maps auf euch – jede davon winzige 48 Felder (6x8) groß. Die Geschichte geht immer so: Ihr kommt in eine neue (Fire-Emblem-) Welt, wo die örtlichen Helden von einer fremden Macht kontrolliert beziehungsweise als Söldner angeheuert wurden. Gewinnt ihr das letzte Kapitel, wird der Vertrag gelöst oder dem bekannten Helden fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ihr die Guten seid. Fortan kann er auch zufällig bei den Beschwörungen auftauchen. Und so weiter.Da neun Kapitel zu fünf Maps längst nicht genug Grinding-Möglichkeit ergeben, dürft ihr jede Map auch nochmal auf „Schwer“ oder „Extrem“ spielen, mit entsprechend angepasster Gegnerstärke. Dann gibt es noch die Arenaduelle, eine Art Fake-Multiplayer: Ihr spielt gegen zufällig ausgeloste Teams anderer Spieler, die allerdings von der KI gesteuert werden. Ihr müsst pro Duell ein „Schwert“ einsetzen (drei habt ihr, drei neue kosten eine Sphäre) und wählt dann zwischen einem leichten, mittleren oder schweren Gegner. Dann gibt es noch den „Übungsturm“, der wieder andere Belohnungen bereit hält. Was sich hinter „???“ verbirgt, konnten wir in unseren sechs Spielstunden nicht herausbekommen.