Final Fantasy 12 - The Zodiac Age Test

Square Enix verpasst dem elf Jahre alten Final Fantasy 12 eine optische sowie spielerische Generalüberholung. Ob die Remastered-Fassung auch heute noch 60 Stunden vor den Bildschirm fesseln kann, haben wir für euch herausgefunden.

Kein gewöhnliches Final Fantasy

Den Renderfilmen merkt man die Jahre nicht an, einzig der schwarze Balken stört.

Im Kampf regiert Tempo statt Zufall

Die Speicherkristalle gibt es noch, Zodiac Age sichert aber auch automatisch.

Final Fantasy 12 war seinerzeit der erste Serienteil, der auf Zufallskämpfe verzichtete, also auf Gefechte, die man auf der Weltkarte oder im Missionsgebiet nicht kommen sah. In Teil 12 können wir die Kreaturen bereits aus einiger Entfernung sehen und sie umgehen, wenn wir keine Lust auf einen Kampf haben. Suchen wir den Konflikt, wird dieser direkt an Ort und Stelle in Echtzeit ausgetragen. Der abrupte Teleport in eine isolierte Kampfarena bleibt also ebenso aus wie die sekundenlange Siegesfeier nach einem gewonnenen Kampf (die Boss-Begegnungen bilden zumindest beim zweiten Punkt eine Ausnahme). Hinrennen, umhauen, Beute einsacken – so schnell hatte man sich bis dato noch nie durch eine Final-Fantasy-Welt gekämpft.



Heute, elf Jahre später, ist das Tempo sogar noch höher, dem neuen Turbomodus sei Dank. Den aktivieren und deaktivieren wir mit der linken Schultertaste, um in zwei- bis vierfacher Geschwindigkeit die Standardkämpfe zu meistern oder die weitläufigen Areale zu durchflitzen. Anders als in World of Final Fantasy lassen sich die Dialoge und Sequenzen indes nicht im Zeitraffer erleben. Dass wir den Turbomodus nach ein paar Stunden kaum noch ausgeschaltet haben, ist den Balancing-Änderungen zu verdanken, die Square vorgenommen hat, um den Schwierigkeitsgrad vor allem in den ersten Spielstunden zu senken. Tatsächlich kommt uns das Rollenspiel jetzt in weiten Teilen zu einfach vor. Selbst mehrere Bossgegner konnten wir im vollen Sprint beim ersten Versuch verslustfrei bezwingen.



Wenn wir hingegen das Zeitliche segnen, dann meist, weil wir uns mit Feinden angelegt haben, die einige Stufen über unserer waren. Oder weil wir an einer Stelle den Hinweis vom Spiel, eine Flucht wäre angebracht, gekonnt ignorierten und den direkten Konflikt suchten. Und dann war da noch der Kampf mit einem frostaffinen Gegenspieler, zu dem wir ein Eisschwert mitbrachten – das ihn also heilte statt zu schädigen. Blöde Idee, die in Final Fantasy 12 sofort bestraft wird. Der Frust bleibt aber auch in solchen Momenten klein, da das Spiel nun automatisch bei jedem Level-Übergang abspeichert. Die überall in Ivalice verteilten Speicherkristalle aus dem Original gibt es parallel immer noch.

Bevor wir den Boss Cid direkt attackieren, schalten wir erst seine vier fliegenden Drohnen aus.

Alle Screenshots stammen von Gamersglobal.Eigentlich stimmt es nicht ganz, was wir oben im Vorspann schreiben: Viele spielerische Verbesserungen vongab es bereits in, der ersten überarbeiteten Version des ursprünglichen. Die erschien trotz des namens nur in Japan, und zwar 2007, etwa ein Jahr nach dem Originalfassung. Für uns Europäer ist das jedoch nur eine Randnotiz, denn wir profitieren dank der Remastered-Fassung für die Playstation 4, die am 11.Juli erscheint, erstmals vom neuen Klassensystem, dem Turbomodus und den Prüfungen. Eine grafische Überarbeitung gibt es für die aktuelle Konsole natürlich auch noch. Wie frisch fühlt sich das elf Jahre alte Rollenspiel also an, das seinerzeit aus der Playstation 2 alles herausgekitzelt hat? Finden wir es heraus!Während der Entwicklung von Final Fantasy 12 traf Square einige für die Serie ungewöhnliche Designentscheidungen, die im Großen und Ganzen auch die Überarbeitung überlebt haben. Statt in eine völlig neue Spielwelt geht es nach Ivalice, das bereits der Schauplatz vonsowiewar. Dazu kommt eine im Vergleich zu den Vorgängern spürbar distanziertere Erzählweise. Hier steht kein innerlich zerrissener Held im Vordergrund, sondern eine Gruppe von Leuten, die sich gegen eine Besatzungsmacht auflehnen. Oder um das Kind beim Namen zu nennen: Der Waise Vaan, seine Jugendfreundin Penelo und die beiden Luftpiraten Balthier sowie Fran schließen sich mit zwei – aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht näher beschriebenen – Persönlichkeiten des kleinen Königreichs Dalmasca zusammen, um das archadianische Imperium aus ihrer Heimat zu werfen.Der dominierende Konflikt wird serientypisch mit politischen Intrigen, familiären Streitereien sowie mystischen Artefakten angereichert und stimmungsvoll in zahlreichen Render- respektive Echtzeitsequenzen erzählt. Leider fehlt es der etwa 50 bis 60 Stunden langen Geschichte an Höhepunkten, die sich ähnlich ins Gedächtnis brennen wie der Tod von Sep... darf man das mittlerweile eigentlich verraten? Die teils recht profillosen Figuren tun ihr Übriges: Die Geschichte von Final Fantasy 12 besitzt eine epische Breite und ist durchaus spannend erzählt, kann uns aber nicht derart gebannt an den Bildschirm fesseln, wie es andere Serienteile in der Vergangenheit geschafft haben. Wir geben aber gerne zu, dass das Meckern auf hohem Niveau ist.