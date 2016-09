PES hat vorgelegt, nun ist der Platzhirsch an der Reihe. Schafft es EA mit neuer Engine und Story-Modus, sich an die Tabellenspitze zurück zu kämpfen? Wir haben die Antwort auf die Frage, wer dieses Jahr das Rennen macht.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalJeder fußballverrückte Bub weiß ganz genau: Irgendwann wird er auch mal für seinen Lieblingsverein auflaufen und, etwa ein Jahr später, zum neuen Weltfußballer avancieren! Aber Träume sind bekanntlich Schäume – und am Ende verbringt der ehemals mit großen Zielen behaftete Junge als mittlerweile Mittzwanziger seine Samstagnachmittage in der Fankurve.Alex Hunter hingegen hat es geschafft: Er hat seinen ersten Profivertrag in der englischen Premier League unterschrieben. Sollte euch der Name Alex Hunter nichts sagen, liegt das daran, dass es ihn nur im neuen Story-Modusgibt, der The Journey heißt. Ob es EA gelungen ist, mit The Journey eine spannende Geschichte zu erzählen, das erfahrt ihr in unserem Test zum neuesten FIFA-Ableger. Außerdem gehen wir darauf ein, wie sich die neueste Ausgabe des Platzhirschs auf dem sehr engen Markt der Fußballsimulationen schlägt – Konami hat schließlich vor kurzem mit PES 2017 (im Test: Note 9.0) meisterlich vorgelegt.

Die Animationen sind realistisch, nur bei den Übergängen hapert es.

Unser Keeper ist etwas ungestüm und mäht Ibrahimovic nieder. Eine rote Karte und ein Strafstoß sind die bittere Folge.

The Journey ist nicht die einzige Neuerung in FIFA 17. Auch unter der Haube hat EA Sports in diesem Jahr vieles umgekrempelt. Durch den Wechsel zur Frostbite-Engine handelt es sich bei FIFA 17 im Grunde schon um eine Neuentwicklung – und wer die Entwicklung von FIFA und PES in den letzten Jahren mitverfolgt hat, weiß: Eine neue Engine ist in den ersten ein, zwei Jahren häufig mit Problemen verbunden. Vor allem deshalb, weil Animationen, Spieler- und Ballphysik sowie allgemeines Spielgefühl noch nicht richtig mit dem neuen Grundgerüst harmonieren. Um es vorwegzunehmen: Dieses Schicksal ereilt auch FIFA 17.Beginnen wir bei der Ballphysik. Sie macht alles in allem einen sehr guten Eindruck; in den meisten Fällen prallt das virtuelle Leder genau so von den Spielern oder dem Aluminium ab, wie wir es erwarten. Allerdings gibt es seltene Ausnahmen, etwa wenn der Ball nach einem Kontakt mit der Schulter eines Spielers ungewöhnlich stark an Tempo aufnimmt und kerzengerade nach oben fliegt. Das kennen wir so weder von PES 2017 noch FIFA 16 (im Test: Note 9.0) Die Spielerphysik und deren Animationen greifen ebenfalls noch nicht ganz sauber ineinander. Zweifelsohne merkt man FIFA 17 an, mit welchem Aufwand die Bewegungen umgesetzt werden: Holt ein Stürmer zum Volley aus, wirkt das ungemein realistisch, seine Körperspannung ist ihm insbesondere in der Wiederholung genau anzusehen. Auch über die optische Darstellung von Fouls können wir uns nicht beschweren. Die Spieler kullern nach einer fiesen Grätsche beinahe so authentisch wie in PES über den Rasen.Bei den Übergängen der Animationen sind jedoch noch Unfeinheiten zu erkennen. So kann es hier und da auch mal passieren, dass ein Spieler kurz vor einem Kopfball ein paar wenige Zentimeter weit „teleportiert“ wird, um für seine folgende Aktion in der richtigen Position zu stehen.