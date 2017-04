Expeditions - Viking Test

Ein Wikinger-RPG mit Rundenkämpfen, Gruppen-Management und Entscheidungen, die sich auswirken: Klingt gut, oder? Ob sich das neue Werk von Logic Artists auch so gut spielt, haben wir in der Heimat der Nordmänner herausgefunden.

Expeditions - Conquistador (im Test: Note 7.0) im Mai 2013 für den PC erschien, waren wir durchaus überrascht, wie viel Spielspaß unter der hässlichen Haube des Strategietitels von Logic Artists steckte. Vor allem die ausgewogene Mischung aus Taktik-Scharmützeln, RPG-Elementen und Management knapper Ressourcen konnte uns über manche Schwäche hinwegtrösten.



Der direkte Nachfolger Expeditions - Vikings, der am 27. April für den PC herauskommt, soll nun nicht nur eine deutlich verbesserte Grafik sowie ein neues Setting bieten, sondern auch spielerisch eine Schippe drauflegen.

Es geht in den Norden

Kleine Tutorialfenster erklären uns die wichtigsten Spielmechaniken. Wikinger statt Ureinwohner, Winterlandschaft statt Regenwald – das Setting von Vikings könnte sich nicht mehr von dem des Vorgängers unterscheiden. Auch die Ausgangslage ist eine völlig andere: Statt der Suche nach Ruhm und Reichtum erwartet uns im kalten Norden eine Beerdigung und das damit einhergehende Erbe. Der Anführer eines Wikinger-Clans ist gestorben und wir schlüpfen in die Rolle des Sohnes oder der Tochter, um den freigewordenen Thron mit unserem Allerwertesten zu wärmen. Schnell merken wir, dass das keine einfache Aufgabe ist. Ein Krieger zweifelt an unserer Tauglichkeit und fordert uns zum Duell heraus.



Kaum haben wir ihm Manieren beigebracht, wird unser Dorf von einem feindlichen Stamm angegriffen. Den Überfall können wir zwar zurückschlagen, doch fehlt es uns an politischem Einfluss, Reichtümern und Verbündeten, um in einem offenen Krieg als Sieger hervorzugehen. Daher stechen wir mit ein paar mutigen Streitern in See. Das Ziel: Eine große Insel im Westen, die mehr Schätze bereithalten soll, als man tragen kann. Ihr Name lautet England.

In diesem Dialog entscheiden wir, ob wir den Auftraggeber für ein paar Silberstücke hintergehen und das Ziel am Leben lassen. Okay, okay - es geht also doch irgendwie um Ruhm und Reichtum. Aber auch um das Überleben des eigenen Stammes. Schade nur, dass der Verlauf der Geschichte an einigen Stellen arg konstruiert wirkt. In den ersten Spielminuten schwören wir etwa zig Verbündeten, dass wir nicht die Fehler unsers Vaters wiederholen und auf dem Meer irgendwelchen Schätzen hinterherjagen werden. Nein, wir wollen brav in unserer Heimat bleiben und dort die Befestigungen stärken, neue Bündnisse schmieden und die Basis für gesunde Ernten legen. Kurz nach dem Angriff des feindlichen Clans gibt es dann jedoch aus heiterem Himmel keine andere Option mehr, als es dem verstorbenen Stammesführer gleich zu tun und mit den besten Kriegern der Heimat den Rücken zu kehren. Das ist nicht gerade die Art von überraschender Wendung, die ein Lob verdient hat. Dem Plot mangelt es zudem an denkwürdigen Höhepunkten.

Vom Dorf zur Weltmacht

Noch mehr als im Vorgänger steckt in Vikings ein Rollenspiel – und das fängt bereits bei der obligatorischen Charaktererschaffung an, bei der wir nicht nur das Aussehen unseres Alter Egos bestimmen, sondern auch unsere Werte festlegen und die ersten Fähigkeiten erlernen. Fest definierte Klassen gibt es übrigens nicht, wir bestimmen selbst, was unser Charakter kann und was nicht. Im Laufe der Zeit erarbeiten wir uns immer neue Skillpunkte, mit denen wir Waffenfertigkeiten, Camping-Talente oder offensive respektive unterstützende Fähigkeiten unserem Arsenal hinzufügen. Außerdem gibt es zahlreiche Rüstungen, Waffen und benutzbare Gegenstände wie die bereits erwähnten Fallen, die wir unserem Streiter anlegen dürfen. Und da wir nicht alleine England unsicher machen, verbessern wir auch unsere Mitstreiter sukzessive. Ein zwar simples, aber durchaus motivierendes System, wie wir finden.



Mit unseren Heldentaten in England und mit jeder Fraktion, die wir auf unsere Seite ziehen, wachsen parallel auch Stärke und Wohlstand unseres Stammes. Wir haben sogar die Möglichkeit, unsere Heimstädte weiter auszubauen, ihr etwa ein neues Langhaus oder eine Schmiede zu spendieren. Das kostet zwar einiges an Baumaterialien und dauert einige Tage, doch schalten wir so nützliche Boni wie Zugang zu besseren Rüstungen und Waffen frei.



In Echtzeit durch die Welt

Mit unserem Grüppchen bewegen wir uns, anders als in Conquistador, in Echtzeit durch die Städte, Dörfer oder anderen Schauplätze. Dort sprechen wir mit NPCs, um mehr über die Fraktionen zu erfahren oder potenzielle Auftraggeber aufzudecken, durchsuchen Fässer sowie Kisten nach nützlichen Gegenständen, oder Handeln mit Kaufleuten, um unsere Vorräte an Holz, Rationen und Kräutern aufzufrischen. Das Ziel der gerade aktiven Quest wird auf der Karte sowie direkt in der Spielwelt hervorgehoben.



Gut hat uns gefallen, dass wir viele Missionen auf unterschiedlichen Wegen meistern können, wobei wir häufig entscheiden, ob wir die diplomatische oder aggressive Lösung versuchen oder auf welche der möglichen Seiten wir uns schlagen wollen. Unsere Taten wirken sich dabei durchaus auf den weiteren Spielverlauf aus. Wenn wir einen König samt Gefolge auf die nicht ganz so feine englische Art niedergestreckt haben, kann er uns schließlich keine Aufträge mehr geben, logisch. Dafür mag uns plötzlich der rivalisierende Herrscher total gerne, wir haben einen Freund fürs Leben gefunden!



Anzeige In den Kämpfen geht es zur Sache, der Gegnerin oben haben wir mit unserer Axt den Arm abgeschlagen. Verlassen wir ein Gebiet über einen Wegstein, landen wir auf der Weltkarte. Reisen dürfen wir nur zu Orten, von denen wir bereits wissen, durch ein Gespräch etwa. Während wir unterwegs sind, geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit Zufallsereignisse. Mal werden wir überfallen, mal trinkt ein Charakter von einem durch einen Kadaver verseuchten Fluss und wird krank. In letztgenanntem Fall sollten wir einen der zahlreichen Rastplätze ansteuern.

