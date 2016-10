Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler!

Der Schöpfer von A Vampyre Story und Chefgrafiker von Monkey Island 3 legt sein neues Adventure vor. Wieder mal geht es um Piraten, Grog und schöne Piratinnen. Aber ich das Abenteuer auch gut? Unser Test verrät es euch.

Der Womanizer und die drei Frauen

Um Captain Starling (links) zu "bezirzen", muss der Duke ihren Hut zurückerobern.

Witzig und anspielungsreich

Wie ein Inventarobjekt speichert der Duke die Idee, die diebischen Fähigkeiten von Captain Starling einzusetzen.

Das Gedankeninventar ist zurück

Das Gefängnis und die Umschläge im Regal erinnern nicht zufällig an Monkey Island 2.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDas Piraten-Adventureist nicht das erste Adventure von, das sich um Freibeuter dreht. Bei dem bekanntesten Werk, an dem er mitgewirkt hat, war er der Chefgrafiker bei LucasArts – das Spiel hieß, das dritte Abenteuer von Möchtegernpirat Guybrush Threepwood (1997).Bei Duke Grabowski ist allerdings einiges anders als bei Monkey Island 3 oder seinem 2009 von dtp veröffentlichten. Diesmal hat Bill Tiller sein Point-and-Click-Abenteuer per Crowdfunding von der Community finanzieren lassen. Dafür hat er Genre-Spezialisten an Bord geholt, mit denen er bereits gemeinsam anarbeitete. Darunter, von dem das Gefängnis-Adventure 1954 - Alcatraz (im Test: Note 5.0 ) stammt.Duke Grabowski hat eine ziemliche lange Leitung, aber einen dicken Bizeps. Das sehen auch die anderen Mitglieder der Piratencrew von Kapitän Amerigo so. Obwohl sie wissen, dass sie dafür Prügel kassieren, machen sie sich immer wieder über die Dummheit ihres Kameraden auf See lustig. Ein Unfall sorgt dafür, dass der Captain seinen Posten nicht mehr ausfüllen kann – die Chancen stehen jedenfalls schlecht, dass er als lebender Toter zurückkehrt. Ein neuer Anführer für die Crew muss also her – und der Duke fänd es gar nicht so schlecht, wenn er das würde.Dummerweise reicht es nicht, den anderen die Fresse zu polieren. Stattdessen muss er sich irgendwie ihre Stimme für die Wahl zum Kapitän verdienen. Mitpirat Slewface, der den Duke damit eigentlich nur vom Schiff weglocken und selbst Kapitän werden will, erzählt ihm, dass er dafür drei Damen „bezirzen“ müsse. Der naive Duke glaubt ihm, hat nur leider überhaupt keine Ahnung von Frauen.Aber vielleicht können wir ja auch einer Dame helfen, die den anderen bloß erzählt, wir hätten sie „gewoot“, wie es in der englischen Originalfassung heißt? Der Charmeur im Gefängnis kann uns auch ein paar Tipps geben. Also ziehen wir los, werfen Tiger durch die Gegend, bringen Gebäude mit reiner Körperkraft fast zum Einsturz oder Erpressen den Gouverneur, der wie jeden Tag mit seiner Liebsten beim Affenkampf am Pier sitzt.Es ist naheliegend, dass Duke Grabowski als Point-and-Click-Adventure mit Piraten Referenzen zu Monkey Island zieht. Im Gefängnis sehen die Umschläge im Regal mit den Besitztümern der Insassen genauso aus wie die im Gefängnis von Phatt Island in. Anspielungen auf dreiköpfige Affen dürfen genauso wenig fehlen wie der deutliche Bezug zum Affen-Thema, den wir bereits angedeutet hatten. In Duke Grabowski machen die Entwickler aber dennoch etwas ganz Eigenes daraus – zumal der Duke ein sympathischer Dummkopf ist, der eine gewisse Cleverness beweist, während Guybrush ein sympathischer Tollpatsch ist.Die Dialoge fallen durchweg humorvoll aus, auch wenn nicht jede Pointe auch wirklich sitzt. Gerade die slapstickartigen Einlagen funktionieren allerdings ziemlich gut. Im Vergleich mit Ghost Pirates of Vooju Island ist der Humor auch weniger infantil. Feuerwehrmänner, die wie Supermodels aussehen, dürfen aber dann doch nicht fehlen. Wir mussten jedenfalls immer wieder herzlich lachen, wenn der Duke dem Türsteher einen guten Grund nennen soll, ihn reinzulassen. So können wir auch die Option „Rein!“ wählen, welche der Duke mit erhobener Stimme Nachdruck verleiht. Der Türsteher erwidert in einem herrlich trockenen Tonfall, dass das kein Satz sei.In A Vampyre Story nutzte Bill Tiller bereits das, was er als "Gedankeninventar" bezeichnet. Dabei packt die Spielfigur Objekte nicht wirklich ins Inventar, sondern merkt sie sich bloß für später. Den „Gedanken“ verwenden wir dann aber genauso wie ein richtiges Objekt mit der Umgebung. So merkt sich der Duke etwa, dass in einem Bildschirm die Kanone eines Piratenschiffs liegt, und holt sie im Rahmen einer kleinen Zwischensequenz, sobald er einen geeigneten Einsatzort gefunden hat. Genauso läuft das bei den Fähigkeiten anderer Charaktere ab. Die Frauen, die der Duke überzeugen muss, verfügen teilweise über besondere Begabungen. Eine ist eine gute Diebin, eine andere kann dem beschränkten Duke dabei helfen, eine Maschine zu verstehen – oder bedient sie gleich für ihn, wenn wir das „Gedankenobjekt“ damit benutzen.Das verwendete Point-and-Click ist etwas umständlich. Sowohl bei Hotspots in der Welt als auch bei Inventarobjekten erschein nach dem ersten Klick ein kleines Popup-Menü mit Optionen für „ansprechen“, „betrachten“ und „benutzen“. Das lässt eine höhere Komplexität vermuten, die es aber gar nicht gibt. Schwieriger werden die Aufgaben allenfalls dadurch, dass es keine Hotspotanzeige gibt. Halbwegs genreerfahrene Spieler werden Duke Grabowski aber auch so als Spaziergang empfinden: Knifflige Puzzles gibt es nicht.