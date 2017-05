Dragon Quest Heroes 2 Test

Das Dynasty-Warriors-Studio versammelt zum zweiten Mal Recken und Monster des Dragon-Quest-Universums zur Action-Effektschlacht. Kommt hier das Beste beider Welten zusammen?

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal .

Dragon Quest ist eine graue Eminenz unter den japanischen Rollenspielen. Letztes Jahr beging Square Enix das 30-jährige Jubiläum der traditionsreichen Reihe. Insbesondere das Design der Figuren und Monster von Akira Toriyama ist unverwechselbar und seit jeher steuert Koichi Sugiyama den Soundtrack bei. Auf einen neuen Teil der Hauptreihe müssen die Fans seit Jahren warten, zuletzt erschienen neben Remakes vor allem Spin-offs. Ein solches ist auch Dragon Quest Heroes 2, das man am ehesten als Mix aus RPG und Dynasty Warriors beschreiben kann.

Ein Millennium des Friedens endet

Vor 1000 Jahren erschütterte ein gigantischer Krieg die Welt, durch den sie in sieben Königreiche geteilt wurde. Im Zentrum liegt Konkordia, von dem aus der Hochkönig zwischen den Herrschern der restlichen sechs Reiche vermittelt. Diese Ordnung sichert seitdem den Frieden, doch warnt eine Prophezeiung vor der Wiederholung der blutigen Vergangenheit. Wenig überraschend droht bald die Gefahr einer neuen Ära des Krieges, wie sonst könnte sich eure Figur als Held beweisen?

Die Entwickler finden eine gute Balance zwischen Cutscenes und Texttafeln. Ihr wählt direkt zu Beginn eures Abenteuers, ob ihr Heißsporn Rafael oder seine besonnene Cousine Resa zu eurem Avatar macht. Den nicht gewählten Charakter begrüßt ihr sogleich als erstes Partymitglied. Beide schlagen in einer Hafenstadt eine versuchte Invasion zurück und werden sodann vom Hochkönig mit einer Mission zur Wahrung des Friedens betraut. Es ist zwar viel von Krieg und Blut die Rede, die Stimmung ist aber fröhlich bis albern. Erwartet keine Charaktere mit Tiefe oder packende Dialoge! Die Geschichte ist vor allem zweckmäßig, hält ab und an eine Wendung bereit und bleibt durch die Frage interessant, wer der Bösewicht hinter allem ist.

Wie für japanische Titel üblich nimmt sich das Spiel viel Zeit, um seine Handlung zu entwickeln. Die wird in ausschweifenden, nett gemachten Cutscenes erzählt, die auch die häufigen kleinen Streitereien zwischen den grundverschiedenen Cousins und dem Rest eurer Party behandeln. Zu dieser stoßen stetig illustre Charaktere aus der Dragon Quest-Historie, die aus unbekannten Gründen in den sieben Reichen stranden. Es gibt aber auch neue Figuren, die sich euch anschließen.

Konkordia als Basis

Für eure Mission bereist ihr die Königreiche, wobei die Stadt Konkordia als Hub fungiert. Hier lauft ihr herum und versorgt euch mit Waffen, verbessert eure Ausrüstung mit Monstermaterialien, schaltet neue Fähigkeiten und Zauber frei, wechselt bei Bedarf die Klasse der Cousins, nehmt Quests an oder speichert das Spiel. Dragon Quest Heroes 2 will euch nicht mit seinen ganzen Spielsystemen erschlagen, dementsprechend öffnen sich die Läden erst nach und nach. Mit entsprechender Vorbereitung und der Organisation der Gruppe (nur drei Helden begleiten euch aktiv) geht es vor die Tore der Stadt in die "wilden Zonen".

In diesen offeneren Arealen reist ihr zu neuen Orten und begegnet dabei scharenweise herumwildernden Monstern. Viele davon ziehen ziellos durch die Gegend, so dass es einem fast leid tun kann, die unschuldig schauenden Kerlchen zu Dutzenden durch die Luft zu schleudern. Und das meinen wir wörtlich, denn Dragon Quest Heroes 2 schaltet in keinen Kampfmodus um, sondern lässt euch eure Kontrahenten in Actionmanier direkt in der Landschaft bekämpfen. In der Wildnis sind zudem Schatztruhen in Winkeln oder auf Vorsprüngen versteckt und Abkürzungen warten darauf, freigelegt zu werden. Früh dürft ihr euch zu Schnellreisepunkten teleportieren und so viele Laufwege einsparen. Am Zielpunkt angekommen, erwartet euch oft eine Reihe von Kämpfen in separaten Arenen. Und damit kommen wir zum Kern des Spiels.