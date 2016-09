Drei lange Jahre mussten westliche Fans der JRPG-Serie auf die Übersetzung des Remakes vom siebten Teil warten. Jetzt ist es auch bei uns für 3DS erschienen – aber hat sich das Warten gelohnt? Das klärt Michael Hengst für euch.

Die Spielwelt ist zwar komplett in 3D, wird aber in der Übersicht aus der Iso-Perspektive gezeigt.

Der untere Bildschirm des 3DS wird genutzt um die Landkarte einzublenden – praktisch.

Vertraute Dragon-Quest-Umgebungen

Dragon Quest 7 - Fragmente der Vergangenheit startet in einem kleinen Inselreich. Die Insel ist überschaubar, jeder kennt jeden, und die Einwohner glauben fest daran, ihr kleines Eiland sei das einzige auf der Welt. Gerüchte über andere Kontinente werden als Fabeln abgetan. Der Sohn des lokalen Königs glaubt allerdings fest an die Existenz anderer Inseln und büxt bei jeder Gelegenheit aus, um nach Beweisen für seine Theorie zu suchen. Im Schlepptau ist stets sein bester Freund – der von euch gesteuerte Fischersohn.Die beiden sind sich sicher, dass sie Recht behalten werden, und tatsächlich: Bei einer Exkursion finden sie in einem verlassenen Tempel – fein säuberlich nach Elementen sortiert – spezielle Sockel, in die spezielle Landkarten-Bruchstücke hineinpassen. Ist eine Karte komplett, wird die Truppe zu dem Ort auf der Karte „teleportiert“. Dort angekommen gilt es nach bewährter Dragon-Quest-Manier diverse Aufgaben zu lösen, Dungeons zu besuchen, Bösewichter zu plätten oder Einwohnern zu helfen.Serien-Veteranen werden zahlreiche Gebiete und Aufgaben vertraut vorkommen: Es gibt Dörfer mit versteinerten Einwohnern, Städte, die von Tieren statt von Menschen bevölkert sind, einen Roboteraufstand oder ein Wüstenvolk ohne Königin. Der Clou: Die freigeschalteten Inseln liegen in der Vergangenheit. Ist die lokale Bedrohung ausgeschaltet und die Aufgabe erledigt, taucht der „befriedete“ Kontinent in der realen Welt – also praktisch in der Gegenwart – wieder auf und kann dort noch einmal besucht werden.Dann jedoch hat auch der Zahn der Zeit ordentlich an den Inseln genagt: Orte darauf verschwanden, neue sind entstanden. Der damalige Besuch der Helden ist mittlerweile Folklore, und es gibt gegebenenfalls neue Probleme, die die Abenteurer lösen müssen. Für bestimmte Missionen werdet ihr gar nicht darum herum kommen, zwischen verschiedenen Orten und Zeiten hin und her zu reisen.