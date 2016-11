Dishonored 2 Test

Als Corvo Athano oder Kaiserin Emily müsst ihr eine Ursurpatorin besiegen – und habt in acht großen Open-World-Kapiteln die Wahl, ob ihr schleicht, randaliert, tötet oder friedlich agiert. Ein Fest für Schleich-Action-Fans!

Rettet das Kaiserreich – reloaded

Nur zu Beginn seht ihr Corvo ohne Maske. Oder spielt ihr lieber Kaiserin Emily, mit teilweise anderen Fähigkeiten?

Ist Dishonored 2 ein Open-World-Spiel?

Neben den eigentlichen Gadgets und Kräften könnt ihr auch mehrere Flaschentypen nutzen, um Gegner zu entflammen oder zu betäuben.

Aggressiv oder schleichend

Zusammen mit unserer Gehilfin Meagan Foster (die übrigens auch ein dunkles Geheimnis verbirgt) geht's nach Karnaca.

Und bei Schleich-Fans sowieso, auch wenn die Heimlichkeit nicht so entscheidend war wie etwa bei der-Serie.Vor wenigen Tagen isterschienen; aufgrund der von uns kritisierten Releasemuster-Politik von Hersteller Bethesda können wir euch den Test leider erst drei Werktage später liefern. Teil 2 ist deutlich länger geworden (auch wenn ein Speed Runner bereits in 32 Minuten durch ist), noch vielseitiger in den möglichen Spielweisen und auch im Detail verbessert. So bleibt der Held nicht mehr stumm, sondern kommentiert immer wieder die Ereignisse oder führt Cutscene-Unterhaltungen. Und es gibt nun gleich zwei mögliche Helden.Kurzer Rückblick auf Dishonored: Darin spieltet ihr Corvo Athano, Leibwächter der Kaiserin Jessamine (und ihr Partner). Gleich zu Beginn der Handlung fiel Jessamine einem Anschlag zum Opfer, und ihr wurdet zum Ausgestoßenen. Nicht nur aus Rache kämpftet ihr gegen das neue Regime an, sondern auch um Prinzessin Emily zu retten, die von den Bösen entführt worden war.In Dishonored 2 sind 15 Jahre seit damals vergangen. Die von euch gerettete Emily – eure Tochter – hat den Frieden wiederhergestellt, und ihr dient nun ihr als Leibwächter und Ratgeber. Doch Tochter und Vater ist gleichermaßen verborgen geblieben, dass sich im Süden des Reiches, in der Silberminen- und Touristen-Metropole Karnaca, Übles zusammenbraut. Zum 15. Todestag von Kaiserin Jessamine marschiert der Herzog von Karnaca mit Gefolgsleuten und zwei großen mechanischen Soldaten in den Thronsaal – und schon habt ihr eine ganz ähnliche Situation wie bei Teil 1: Putsch, Flucht, Rachegefühle.Arkane Studios ist also in Sachen Hintergrundgeschichte mal so gar nichts Neues eingefallen, dafür gibt’s an anderer Stelle eine mittelgroße Änderung: Direkt nach dem zehn Minuten dauernden Intro wählt ihr aus, ob ihr wieder Corvo oder aber Emily übernehmen wollt. Die jeweils andere Person wird von der bösen Delilah (Bastard-Schwester von Jessamine und eigentlich längst verstorben) in eine Statue verwandelt – sie zu retten (und natürlich Delilah zu besiegen) ist das Spielziel.Dishonored 2 ist kein Open-World-Spiel, bietet euch aber acht zumeist große „Open-World-Levels“ (= Kapitel). In diesen könnt ihr auf unterschiedlichste Weise agieren – zu praktisch jedem Problem gibt es allermindestens zwei Lösungswege, und oft ein halbes Dutzend. So lassen sich Lichttore (die jeden zerbrutzeln, der unbefugt durchläuft) ausschalten, indem ihr die Energiezufuhr kappt, oder umprogrammieren. Ihr könnt sie aber auch auf vielfältige Art umgehen: Durch Klettern, durch Teleportieren, durch Beherrschen einer Wache (kurzzeitige Übernahme), die dann hindurchläuft, durch Finden eines Schlüssels (oder Niederbrechen der Tür), über einen Rattentunnel.Solche Beispiele gibt es wirklich sehr viele. Das geht hin bis zu der Hauptaufgabe in jeder der acht Missionen, die fast immer das Ausschalten einer Zielperson erfordert. Hier steht euch grundsätzlich eine nicht-tödliche und eine oder mehrere tödliche Optionen zur Wahl. Dabei und auch ganz allgemein gilt: Die nicht-tödliche Vorgehensweise ist meist etwas kniffliger, aber zumindest aus unserer Sicht auch befriedigender.Grundsätzlich agiert ihr zwischen den beiden Polen „Tödlich / Nicht-tödlich“ sowie „Aggressiv / Lautlos“. So haben wir in einer Mission jeden einzelnen Gegner beseitigt, aber eben nicht-tödlich, also durch Betäubungspfeile, durch Chloroform-Flaschen, durch Würgen bis zur Bewusstlosigkeit. Das gilt dann spielintern (nach jedem Level gibt’s eine Statistik) als „aggressiv, aber nicht-tödlich“. Ebenso könnt ihr jeden Gegner töten oder nur die, die ihr müsst, oder versuchen, komplett unerkannt zu bleiben. Schafft ihr letzteres, gibt’s in der Statistik einen Extra-Erfolg, ebenso, wenn ihr niemanden tötet.Die defensivere Spielweise ist kniffliger und wesentlich zeitraubender als das aggressive Vorgehen. Beispielsweise könnt ihr einen von hinten durch Anschleichen überraschten Feind sofort töten – ihn bewusstlos zu würgen, dauert hingegen etwa fünf Sekunden, während derer ihr aufrecht steht und leicht entdeckt werden könnt. Außerdem habt ihr anfangs zehn und später bis zu 20 normale Armbrustbolzen im Köcher – Betäubungspfeile aber durchweg maximal fünf. Sprich: Ihr könnt theoretisch 20 Kopfschuss-Tode verursachen – aber nur fünf Betäubungen.Aber auch die „Ich töte jeden, der mir im Weg steht“-Taktik will gelernt sein, weil ihr gegen mehrere Feinde gleichzeitig wirklich gut kämpfen müsst, um nicht getötet zu werden. Wie viele Leute ihr tötet (wobei Zivilisten schwerer wiegen als Gegner), hat Einfluss auf den Chaos-Faktor der Spielwelt. Je höher dieser ist, desto mehr Rattenschwärme machen die Spielwelt unsicher, außerdem ist je ein Ende der „guten“ sowie der „chaotischen“ Vorgehensweise vorbehalten.