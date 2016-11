Die Zwerge Test

Das Rollenspiel Die Zwerge stützt sich auf die gleichnamige Bestseller-Buchvorlage. Eine spannende Story dürfte also garantiert sein. Wir prüfen im Test, ob die Romanumsetzung auch spielerisch überzeugen kann.

Die Zwerge ab 36,99 € bei Amazon.de kaufen.



Nacherzählt und ergänzt

Nach jedem zweiten Stufenaufstieg dürfen wir eine neue Fertigkeit wählen. (Im Hintergrund: die Reisekarte.)

Buchstabenlawine

Anzeige

Boëndals Rundum-Attacke schleudert Gegner zurück und wirft sie um. Nützlich, um sich aus schwierigen Situationen zu befreien.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAls Adventure-Spezialisten sind die Bremer Entwickler von King Art () geübte Geschichtenerzähler und sicher prädestiniert dafür, einen Abenteuerroman wiezu digitalem Leben zu erwecken. Die Fantasy-Sage vonhält sich seit Jahren in den Bestsellerlisten und hat inzwischen vier Fortsetzungen, diverse Brett- und Hörspiele, Übersetzungen in mehrere Sprachen, Comics sowie Apps hervorgebracht; einer der wenigen internationalen Literaturerfolge jüngeren Datums aus Deutschland.Insofern mag es den einen oder anderen Fan verwundert haben, dass King Art zu Beginn der Entwicklung für das Projekt Unterstützer via Kickstarter gesucht hat. Immerhin mehr als 6.000 Zwerge-Fans folgten dem Ruf und trugen über 330.000 Dollar (310.000 Euro) zusammen. Nun liegt das Ergebnis vor: Die Zwerge erzählt die Geschichte des gleichnamigen ersten Parts der Pentalogie als Rollenspiel nach.Für alle, die die Vorlage nicht kennen, sei an dieser Stelle die Handlung grob umrissen: Im Mittelpunkt der Ereignisse steht der Zwerg Tungdil Bolofar, der als Findelkind bei den Menschen aufgewachsen ist und das Schmiedehandwerk erlernt hat. Ein Botengang für seinen Ziehvater bildet für Tungdil den Auftakt zu einer klassischen Odyssee, in deren Verlauf er treue Verbündete, aber auch erbitterte Gegenspieler findet, seine eigene Vergangenheit erforscht und schließlich, wie sollte es anders sein, die Welt rettet. Wer die Bücher kennt, wird von King Arts‘ Software-Umsetzung kaum überrascht, erfährt aber Details und Hintergründe, die dem Fantasy-Universum noch mehr Leben einhauchen. Dabei hecheln die Ereignisse des Programms nicht immer sklavisch der vorgegebenen Abfolge hinterher; schließlich gestehen die Macher dem Spieler eine gewisse Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit zu. Natürlich spannt sich hüben wie drüben der gleiche rote Faden, doch gibt es in der Fassung für PC, Playstation 4 und Xbox One gelegentlich Verzweigungen, die kurze Ausflüge parallel zur Haupthandlung erlauben.Beispiel: Schon nach wenigen Schritten stößt Tungdil auf seiner Reise auf eine Gruppe Holzfäller, die auf Zwerge nicht gut zu sprechen sind. Nun kann der Wanderer die Provokationen der Arbeiter einfach über sich ergehen lassen und weiter seines Weges ziehen oder sich der Herausforderung stellen (und fürchterlich Prügel beziehen). Ein Weilchen später kommt der Nachwuchsschmied erneut am Lager der Holzfäller vorbei – diesmal allerdings in Begleitung seiner neu gewonnenen Freunde Boïndil und Boëndal, die beide eine ziemlich grobe Kelle schwingen. Erneut ist es an Tungdil (und damit am Spieler), den Raufbolden eine Lektion zu erteilen oder sich auf seinen Auftrag zu konzentrieren und weiter zu gehen. Derartige Abschweifungen spielen für die Haupthandlung keine entscheidende Rolle, geben dem Spieler aber zumindest ein begrenztes Gefühl von Entscheidungsfreiheit.Es ist bei einer Romanumsetzung zwar nicht weiter verwunderlich, aber deshalb nicht weniger erwähnenswert: Die Zwerge umfasst viel Text. Sehr, sehr viel Text. Das Gute: Praktisch alle Zeilen werden von professionellen Synchronsprechern vorgetragen, darunter Johannes Steck, der auch das Hörbuch eingesprochen hat. Noch besser: Die vielen Dialoge und Erzählungen, die fast alle Ereignisse und Zwischensequenzen vertonen, sind wesentlich besser geschrieben, als wir es selbst von story-lastigen Kollegen aus dem Rollenspiel- oder Adventure-Genre gewohnt sind.Tatsächlich fühlt sich Die Zwerge über große Strecken eher wie ein interaktives Audiobuch, wie ein Pen-&-Paper-Abenteuer mit einem begabten Dungeon Master oder wie eines der früher populären Spielbücher an, bei denen man als Leser an verschiedenen Stellen Entscheidungen treffen sollte, als wie ein handelsübliches Computerrollenspiel. Leseratten und Fans der Vorlage dürfen das durchaus positiv werten, auf der anderen Seite kann man den Machern vorwerfen, dass sie damit die Stärken einer wirklich interaktiven Erzählplattform wie dem Computer ignorieren.