Call of Duty - Infinite Warfare (Multiplayer) Test

In unserem Test zum Multiplayer-Modus präsentiert sich das neueste Call of Duty gewohnt actionreich, motivierend und flott. Warum uns die kurzweilige Online-Ballerei dennoch nicht vollends überzeugen konnte und auf welche Schwächen ihr euch einstellen müsst, erfahrt ihr im Test.

Call of Duty - Infinite Warfare ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Infanteristen mit Lufthoheit

Durch die Schubdüsen droht der Tod in Infinite Warfare auch von oben.

Einige Routen auf den Karten sind nur per Wallrun zu bewältigen.

Leveln für Profis





Spieler, die Spaß am Aufleveln und Aufrüsten empfinden, werden an Infinite Warfare ihre wahre Freude haben. Ihr steigt nicht nur im eigenen Hauptrang auf, sondern zusätzlich bei den einzelnen Waffen sowie in dem von euch gewählten Missionsteam. Ob ihr nun aber für die JTF Wolverines oder die Orion-Initiative antretet, macht sich lediglich in den zugewiesenen Team-Missionen bemerkbar. Die sind grundsätzlich optional, allerdings gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn ihr beispielsweise einen Kill aus der Hüfte oder Abschüsse mit mehreren unterschiedlichen Waffen innerhalb einer Partie erzielt.



Anzeige Die mächtigen Equalizer sind die Start-Spezialwaffe der Synapsenrüstung und am ehesten mit zwei Uzis vergleichbar. Als große Stärke von Call of Duty im Multiplayer gilt auch dieses Jahr wieder das motivierende Levelsystem. Innerhalb der Partien werdet ihr mit Boni überhäuft weil ihr etwa den Führenden des Gegnerteams getötet oder nach mehreren Toden in Folge einen Comeback-Kill gelandet habt. Über Rangaufstiege schaltet ihr neue Waffen sowie Gadgets frei, die ihr übrigens nicht nur als netten Bonus betrachten solltet: Anders als etwa in Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) kommen wir uns mit unseren Startwaffen des Öfteren unterlegen vor, ein frühes Wechseln der Knarre gehört damit zur Pflicht.Spieler, die Spaß am Aufleveln und Aufrüsten empfinden, werden an Infinite Warfare ihre wahre Freude haben. Ihr steigt nicht nur im eigenen Hauptrang auf, sondern zusätzlich bei den einzelnen Waffen sowie in dem von euch gewählten Missionsteam. Ob ihr nun aber für die JTF Wolverines oder die Orion-Initiative antretet, macht sich lediglich in den zugewiesenen Team-Missionen bemerkbar. Die sind grundsätzlich optional, allerdings gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn ihr beispielsweise einen Kill aus der Hüfte oder Abschüsse mit mehreren unterschiedlichen Waffen innerhalb einer Partie erzielt.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal, sie zeigen die PS4-Version.Neues Jahr, neues Glück? Activision und die entsprechenden Entwickler von Call of Duty hatten das bisher eigentlich nie nötig. Ob nun die-Reihe,oder zuletzt, ihre Spiele verkauften sich durchweg fantastisch. Das lag unter anderem an den toll inszenierten Kampagnen, zu einem vermutlich noch größeren Anteil aber auch an den enorm motivierenden Multiplayer-Parts. In den letzten Jahren machte sich allerdings auch zunehmend der Eindruck breit, dass den Entwicklern entweder die Ideen ausgehen, ihnen der Mut für Neues fehlt oder sie sich schlicht auf ihren Lorbeeren ausruhen – denn abseits vereinzelter Spielmodi oder des erweiterten Movement-Systems waren echte Neuerungen Fehlanzeige., der neueste Spross der Reihe, bildet hier keine Ausnahme.Wir haben uns in den vergangenen Tagen in die futuristischen Mehrspieler-Arenen von Infinite Warfare geworfen und sowohl die Maps und Spielmodi als auch das Balancing auf Herz und Nieren getestet. Auf den folgenden Seiten ziehen wir ein Fazit und sagen, warum Fans des Spielprinzips trotzdem aufatmen können. Unseren Test zur Solokampagne, in dem wir auch auf den Zombie-Modus eingehen, findet ihr an dieser Stelle Eines müssen wir gleich zu Beginn klarstellen: Infinite Warfare ist online immer noch ein echtes Call of Duty. Und das ist zunächst einmal positiv zu betrachten. Die Duelle gegen andere menschliche Teilnehmer spielen sich flüssig und direkt wie eh und je.Wie in den vergangenen Jahren ist euer Bewegungsrepertoire nicht bloß auf das Laufen und Springen eingeschränkt, sondern um Fähigkeiten wie Wandläufe erweitert. Darüber hinaus verfügt ihr über eine Art Jetpack, das euch einen zweiten Sprung ermöglicht, den ihr wiederum ein wenig in seiner Stärke und damit Höhe dosieren könnt. Gerade Letzteres sorgt für eine stärkere Spieldynamik, da die meisten Spieler gerade in den Außenbereichen regen Gebrauch davon machen, ihre Gegner auch aus der Luft zu attackieren. Spätestens beim Luftkampf trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen der Zukunftssoldaten.Wenn es allerdings erstmals in den Kampf geht, lernt ihr die Klassen von Infinite Warfare kennen – hier Rüstungen genannt. Sechs gibt es derer an der Zahl, wobei anfangs lediglich drei freigeschaltet sind. Krieger-, Söldner- und Synapsenrüstung unterscheiden sich vorrangig in ihrer Geschwindigkeit und ihrer Ladung (sprich: Spezialwaffe).Bevor es Mit dem Söldner etwa seid ihr behäbiger als in anderen Rüstungen, könnt dafür aber eine starke Strahlenwaffe erspielen, die gleich mehrere Gegner erfasst. Der Droide mit der Synapsenrüstung und seinen Schnellfeuergewehren ist hingegen auf Tempo ausgelegt. Aber auch, wenn es zunächst einen anderen Eindruck erweckt: In der Praxis sind die Unterschiede bei den Rüstungen doch eher marginal und vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks bei der Spezialwaffe.