Zur RTS-Blütezeit gehörte die Reihe zusammen mit Sudden Strike und Codename - Panzers zu den beliebtesten Taktikspielen mit Weltkriegs-Hintergrund. Kann der dritte Teil nach über zehn Jahren Pause an frühere Erfolge anknüpfen?

Was machen die Amis in Norwegen?

Infanterie kann Artillerie übernehmen, die aber nur ein paar Meter weit schießt.

Mit unserer Trupp durch Dick und Dünn

Die diversen Einheiten-Uprgades wirken sich nur geringfügig aus.

Angriffsplan 08/15

Unser sowjetischer KV-2 ist für die deutschen Angreifer ein nahezu unüberwindbares Hindernis.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie Entwicklungsgeschichte vonist etwas verworren, aber zum Einstieg unseres Tests einen kurzen Abstecher wert. Sie erklärt nämlich einige Eigenheiten des nach langer Wartezeit dann doch endlich fertigen Produkts.Ursprünglich warb der dritte Teil der ehrwürdigen Taktikserie mit zwei Schlagwörtern: „Massively Multiplayer“ und (Schock!) „Free-to-play“. Der Fokus sollte auf dem kostenlos zugänglichen Mehrspieler-Part liegen. Für die geplante Solokampagne sowie für diverse Erleichterungen wie schnellere Rangaufstiege sollten Spieler zur Kasse gebeten werden. Nachdem das Konzept allerdings in der Early-Access-Phase permanent in der Kritik stand, änderten die russischen Macher von Nival, seinerzeit auch Schöpfer des Originals, ihren Plan. Nun, fast vier Jahre nach der ersten Ankündigung, steht doch der Einzelspielermodus im Mittelpunkt und von typischen „Free-to-play“-Elementen wie Forschungsbäumen, Erfahrungspunkten und Belohnungen sind nur noch Reste übriggeblieben.Wie der Name vermuten lässt und genauso wie seine beiden Vorgänger spielt Blitzkrieg 3 im Zweiten Weltkrieg, genauer: an den Fronten Europas und Nordafrikas. In drei Kampagnen von insgesamt rund 30 Stunden Dauer übernehmen wir das Kommando über die Sowjets, die Amerikaner und die Deutschen, wobei wir alle drei Feldzüge parallel antreten können. Der Verlauf folgt lose historischen Begebenheiten. Wir kämpfen mit der Wehrmacht zunächst in Polen und Frankreich, mit der US-Armee in Nordafrika und mit der Roten Armee in verzweifelten Rückzugsgefechten auf heimischem Boden. Allerdings nehmen sich die Szenariodesigner viele Freiheiten: Der nachgespielte fingierte Überfall auf den Sender Gleiwitz oder die Landung der Amerikaner in Norwegen beispielsweise dürften bei Spielern, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, für Stirnrunzeln sorgen.Die verwendete Ausrüstung orientiert sich ebenfalls grob an verbrieften Vorbildern. Anfangs rollen vor allem leichte bis mittlere Panzer, etwa der sowjetische T-70 oder der britische Matilda Mk. II. Später kommen dann die großen deutschen Raubkatzen wie der Tiger oder der Panther zum Einsatz, die Gegenseite fährt zum Beispiel die Tanks der IS-Serie auf. Dabei nimmt es Blitzkrieg 3 mit dem Realismus nur teilweise genau: Ein leichter Spähwagen etwa hat keine Chance, frontal ein schwer gepanzertes Sturmgeschütz zu knacken. Es existiert sogar ein rudimentäres Schadenssystem. Beispielsweise können Kettenfahrzeuge vorübergehend lahm geschossen werden.Auf der anderen Seite gibt es aber genretypische „Gesundheitsbalken“ und die Reichweiten der verschiedenen Waffensysteme wurden der Spielbarkeit zuliebe extrem beschnitten. Ein typischer Panzer schießt im Maßstab von Blitzkrieg 3 vielleicht 30, 40 Meter weit, Infanterie nur die Hälfte und selbst Artillerie feuert gerade mal über eine Bildschirmlänge.Motivierend ist, dass wir unsere Kampfgruppe nach und nach ausbauen und unsere Kerneinheiten von einer Mission in die nächste übernehmen: Fußtruppen, Geschütze und Fahrzeuge. Mit der Zeit verdienen sie Erfahrungspunkte und werden spürbar kräftiger. Glücklicherweise haben Verluste keine dauerhaften negativen Folgen; vor dem nächsten Einsatz werden ausgebrannte Tanks wieder instand gesetzt uns selbst Tote stehen wieder auf.So wächst unser Arsenal mit jedem Gefecht. Für besonders erfolgreiche Schlachten winken besonders seltene, starke Einheiten wie der sowjetische Bunkerknacker KV-2. Darüber hinaus schalten wir durchschlagendere Waffen, kräftigere Motoren und andere Upgrades frei, die aber enttäuschend wenig bewirken; der Forschungsbaum wirkt wie ein nicht zu Ende geführtes Überbleibsel aus den „Free-to-play“-Tagen.Genreveteranen finden in der Kampagne kaum Überraschungen: Mal nehmen wir ein Depot ein und verteidigen es gegen einen anrollenden Gegenangriff, mal durchsuchen wir ein Dorf von Haus zu Haus nach Partisanen. Dann legen wir einen Hinterhalt für einen durchfahrenden feindlichen Konvoi. Angreifen, halten, eskortieren … Missionsdesign wie aus dem Lehrbuch: versiert konstruiert, aber etwas einfallslos. Die meisten Begegnungen dauern nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde, es gibt aber auch einige wenige Großeinsätze mit mehreren Phasen und besonders schwierigen Sekundärzielen, für deren Erfüllung die besagten Spezialeinheiten winken.In diesen Entscheidungsschlachten läuft Blitzkrieg 3 zur Höchstform auf: Ständig brennt es irgendwo, wir müssen unsere Verbände bald hierhin, bald dorthin treiben, und das Oberkommando hält uns mit immer neuen Forderungen auf Trab. Sollten wir in einem Szenario mal nicht perfekt abschneiden, können wir es jederzeit wiederholen, um unseren Fuhrpark zu erweitern. Wir dürfen viele Einsätze aber auch komplett überspringen, wenn wir auf die Belohnungen verzichten möchten. Die spielerische Freiheit haben wir genossen: Oft führen mehrere Wege zum Ziel und geschicktes Taktieren zahlt sich wirklich aus. Eine willkommene Abwechslung zum eingleisigen Missionsdesign vieler jüngerer Genrekollegen!