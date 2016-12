7th Dragon 3 Code - VFD Test

Nur mit Mühe schafften es die Vorgänger in den Westen – und nicht mal alle. Der abschließenden Serienteil des Japano-Dungeon-Crawlers schafft es nun sogar offiziell nach Deutschland. Wir verraten, ob 3DS-Besitzer zugreifen müssen.

Keine Vorkenntnisse notwendig

Zu Beginn gibt es nur vier Charakterklassen, später acht.

Mit dem Portal durch die Zeit

Das Skill-System ist hervorragend: Je Charakterklasse und Ausbaustufe können die Fähigkeiten individuell angepasst werden .

Lange stand die Euro-Veröffentlichung des dritten Teils der-Serie auf der Kippe. Immerhin hatte die ursprüngliche japanische Entwicklerfirma Imageepoch bereits 2015 Insolvenz anmelden müssen und schon der im Jahr 2009 für den DS erschienene erste Teil der Reihe schaffte es nur per Fan-Übersetzung ins westliche Ausland.Und selbst Publisher Sega, der nun die Rechte an 7th Dragon besitzt, haderte mit der kostspieligen Übersetzung angesichts des doch recht überschaubaren Erfolgs der Serie in Japan. So schaffte es der Erstling der Reihe zwar in die japanischen Charts, blieb aber mit rund 100.000 verkauften Einheiten wohl eher hinter den Erwartungen zurück. Aber nun ist er doch noch in Deutschland angekommen, die wohl letzte Fortsetzung. Wir verraten euch, ob ihr zuschlagen solltet oder doch besser nicht.7th Dragon 3 Code - VFD lässt sich zwar prima ohne Kenntnisse aus den Vorgängern spielen. Allerdings gibt es immer wieder Referenzen und Anspielungen in der Story zu den älteren Titeln, die Neueinsteigern dann natürlich verborgen bleiben. Die Handlung spielt rund 80 Jahre nach den Vorgängernund(beide auf PSP erschienen, Teil 2 zudem nur in Japan) im Jahr 2100.Die Welt wird (wieder) durch das Auftauchen von Drachen bedroht. Der Spieler steuert eine dreiköpfige Truppe von Drachenjägern namens Unit 13 durch verschiedene Zeitepochen auf der Hatz nach sechs besonders mächtigen Drachen. Nachdem die sogenannten „True Dragons“ Geschichte sind, muss Unit 13 schließlich noch gegen den finalen Oberdrachen namens VFD antreten.Dreh- und Angelpunkt der Geschichte zu Spielbeginn ist jedoch der noch recht leere Büroturm der Firma Nodens Enterprises. Von hier startet Unit 13 per Zeitreiseportal in die verschiedenen Epochen. Die verschiedenen Stockwerke können im Spielverlauf mit sogenannten „DZ“ ausgebaut werden, die die Truppe durch das Besiegen von Drachen erhält.Je nach Ausbau des Büros werden zusätzliche Spielfunktionen freigeschaltet oder verbessert. So gibt es nach der Konstruktion einen Itemshop, in dem sich die Truppe mit neuen Waffen, Rüstungen oder Heiltränken ausrüsten kann. Je nach freigeschalteter Shop-Stufe werden im Laden entsprechend bessere Gegenstände zum Kauf angeboten. Zudem gibt es beispielsweise einen privaten Ruheraum für Unit 13, in dem die Truppe rastet. Genau dort dürft ihr die zudem die Zusammenstellung der Party ändern.