Unsere Top Ten 2016 Report

Das Spielejahr 2016 ist vorbei. Wie immer hat die GamersGlobal-Redaktion abgestimmt, welche zehn Spiele die besten in diesem Jahr waren. Zudem gibt jeder GG-Tester seinen Geheimtipp des Jahres preis.

Überblick über das Spielejahr 2016



10. Platz: Tyranny

Anzeige

Tyranny punktet vor allem mit seinen vielen Entscheidungen, die sich tatsächlich merklich auf den Verlauf der Handlung auswirken.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWieder einmal liegt ein Spieljahr hinter uns. Auch 2016 erschienen mehrere Hochkaräter, egal ob Mulitplattform-Spiel, Exklusiv-Titel oder Indie-Spiel – auch wenn wir insgesamt schon bessere Games-Jahrgänge gesehen haben.Natürlich darf zum Ende des Jahres die Top-10-Liste von GamersGlobal nicht fehlen, die wir dieses Mal durch Diskussion innerhalb der Redaktion statt durch "geheime Wahl" ermittelt haben. Wir haben sowohl „Underdogs“ als auch AAA-Titel berücksichtigt, und jeder teilnehmende Autor nennt auch wieder seinen persönlichen Geheimtipp oder Favoriten für das Jahr 2016.Plattformen: PC, Mac OS, Linux// User-Wertung (am 16.12.15): 8.8Nach Pillars of Eternity bringt Obsidian Entertainment erneut ein klassisches Rollenspiel in den Handel. Hier und dort wurde das Spielsystem zwar noch stärker simplifiziert als beim "Vorgänger", dafür aber wirken sich die unzähligen Entscheidungen in der Story vielfältig und nachhaltig aus. Eine weitere Besonderheit: Der Held ist keiner der Guten, sondern ein sogenannter Fatebinder, der für den Tyrannen die Rolle von Richter und Henker zugleich übernimmt.Ich war ein klein wenig enttäuscht von Tyranny – weil Obsidian so wenig aus den Gefährten sowie Türmen herausholt, sie die Spielmechanik im Vergleich zu Pillars of Eternity teils unnötig vereinfacht haben und weil das Ende so abrupt kommt. Trotzdem gehört für mich das Oldschool-RPG zu meiner persönlichen Top 5 des Jahres. Das Böse-Szenario hat mich in Kombination mit der spannenden Geschichte und den unzähligen Entscheidungen, die ich zu treffen habe, einfach richtig gut unterhalten. So gut, dass ich für meinen Weihnachtsurlaub bereits einen zweiten Durchgang plane. Dieses Mal will ich die Geschmähten statt den Scharlachroten Chor unterstützen. Oder ziehe ich mir die Wut beider Fraktionen auf mich, indem ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit Barmherzigkeit walten lasse und meine Möchtegern-Verbündeten hintergehe? Hach, das wird ein Spaß!Auf meinem persönlichen Weg durch die Spielejahrzehnte gibt es einen klaren Trend: Von wenigen Ausnahmen abgesehen – etwa bei bestimmten Strategiespielen – verliere ich immer mehr die Lust am Überkomplizierten. Primitiv soll's aber bitteschön auch nicht sein. Ähnliches gilt für die Spieldauer, und auch hier gilt der "von einigen RPGs oder Strategiespielen abgesehen"-Vorbehalt. Kurzum: Dass sich Tyranny im Vergleich zum Vorgänger Pillars of Eternity etwas stringenter und simpler gibt, halte ich für keinen Nachteil. Außerdem mag ich die Spielwelt und den Charakter, den ich spiele, und der mich, ein klein wenig, an den Folterer Severian aus Gene Wolfes) erinnert. Und zwar insofern, als es auch im Spiel einen Unterschied geben kann zwischen "böser Rolle" und "bösem Tun".Eventuell erinnert sich der eine oder andere noch an das Fazit-Video zur gamescom 2014, in der ich mich als Regelfetischist auffreute. Sämmtliche Infinity-Engine Spiele habe ich in sehr positiver Erinnerung, und als Pillars dann endlich herauskam, stellte sich auch ein sehr ähnliches Spielgefühl ein. Allerdings konnte mich die Welt und die Charaktere nicht so richtig fesseln, ich musste mich immer mal wieder aufrappeln, endlich weiterzuspielen. Beendet habe ich es auch erst vor ein paar Wochen.Anders bei Tyranny: die Spielwelt in besetzten Gebieten hat mich sofort motiviert, die Partymitglieder haben interessante Hintergrundgeschichten, der Hauptcharakter ist schon im politischen System etabliert und fängt nicht von Null an. Auch die Änderungen am Kampfsystem mit Cooldownbasierten Zaubersprüchen, Comboangriffen und der Beschränkung auf vier aktive Partymitglieder machen es dynamischer und überschaubarer. Für mich ist Tyranny ganz klar der bessere der beiden Titel.