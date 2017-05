Nvidia Shield Report

Die Nvidia Shield verspricht verzögerungsfreies Streaming von Filmen, Serien und Games. Wir haben uns die Konsole sowie den integrierten Dienst Geforce Now angeschaut und verraten, wie gut sich The Witcher 3 und Co. auf dem Gerät spielen.

Das kann Nvidia Shield

Erworbene Android-Titel wie The Witness müsst ihr runterladen und installieren.

Der Shield-Controller liegt gut in der Hand und ist griffiger als der alte Shield-Controller aus dem Jahr 2015. Der integrierte Akku hält einige Tage. Ihr könnt aber auch andere USB-Eingabegeräte nutzen, falls ihr andere Vorlieben habt.

Erstkontakt mit Nvidia Shield

Über das Hauptmenü der Shield erreicht ihr alle installierten Apps, eure Spiele-Bibliothek sowie den Streaming-Dienst Geforce Now.

Das Streamen von Entertainment-Inhalten auf den eigenen Fernseher wird immer beliebter. Dienste wie Netflix, Amazon Video oder Spotify sind aus vielen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken, und auch viele Gamer wünschen sich eine prall gefüllte Bibliothek an Spielen, die sich für eine monatliche Gebühr nach Hause übertragen lässt. Ohne nervigen Download, störende Updates oder eine zeitraubende Installation versteht sich.Da entsprechende Angebote in den letzten Jahren eingestellt wurden (Stichwort: OnLive) oder in Deutschland noch immer nicht verfügbar sind (Playstation Now), will Nvidia die Gunst der Stunde nutzen und den Bedarf mit dem Geforce-Now-Dienst der hauseigenen Shield-Konsole decken. Seit dem Release der Konsole hat Nvidia das Spieleangebot für Geforce Now stetig erweitert, die Serverleistung verbessert und dem mitgelieferten Controller eine Generalüberholung verpasst. Für uns Grund genug, uns den kleinen Kasten genauer anzuschauen und euch einen Überblick über den Status Quo zu geben. Was taugt Nvidia Shield im Allgemeinen sowie Geforce Now im Speziellen?Die Nvidia Shield will das Schweizer Taschenmesser in eurem Wohnzimmer sein und damit andere Geräte wie Amazon Fire TV, Apple TV oder die aktuelle Konsolengeneration ein Stück weit überflüssig machen. Filme, Serien und Spiele in 4K-HDR-Qualität? Laut den Herstellern kein Problem! Außerdem könnt ihr mit der Konsole Musik abspielen, die neusten Nachrichten checken oder bald auch die Beleuchtung, die Heizung oder eure Alarmanlage steuern. Nvidia bietet Shield dabei in zwei Versionen an: die einfache mit 16 GB Speicherplatz für knapp 230 Euro sowie die 500-GB-Variante für 330 Euro. Im Lieferumfang beider Boxen sind ein Controller sowie eine Fernbedienung enthalten, ein HDMI-Kabel liegt dem Paket indes genauso wenig bei wie der optionale Standfuß für knapp 25 Euro. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell fiel mit 200 Euro etwas günstiger aus, dafür musste die Fernbedienung für 60 Euro separat dazugekauft werden.Damit die Shield ihre Zielvorgabe erfüllen kann, hat Nvidia ihr eine Tegra-X1-CPU sowie eine 256-Core-Maxwell-GPU mit 3GB RAM spendiert. Die Konsole kann also mit halbwegs aktuellen Laptop-Konfigurationen mithalten, was vor allem mit Blick auf einige Android-Spiele wichtig wird - dazu später mehr. Außerdem findet ihr zwei USB-3.0-Ports, ihr könnt mit externen Festplatten oder USB-Sticks den Speicherplatz der Konsole also leicht um ein Vielfaches erweitern. Für den Streaming-Dienst Geforce Now ist natürlich die Leistung der Server-Hardware entscheidend. Nvidia hat hier vor ein paar Monaten erst ein Upgrade durchgeführt und die potente Geforce GTX 1080 verbaut. Bemerkenswert ist weiterhin der geringe Energieverbrauch der Shield: Beim Streaming von Filmen oder Spielen liegt der Bedarf meist bei 9 bis 11 Watt, über 20 Watt ging es in unserem Test nie. Zum Vergleich: PS4 und Xbox One kommen bereits auf der Übersichtsseite auf 50 bis 70 Watt.Die Einrichtung der Shield verlief problemlos: Der mitgelieferte Controller sowie die zugehörige Fernbedienung wurden sofort erkannt und nach ein paar automatisch installierten Updates durften wir unsere Konten für beispielsweise Netflix oder Google verknüpfen, auch Amazon Video ist mittlerweile an Bord - der beliebte Streaming-Dienst wurde zum Release der Konsole noch ausgesperrt. Dank Zugang zum Google Play Store lassen sich aber auch diverse weitere Apps wie Spotify, Youtube, Twitch, Kicker oder die ARD Mediathek nutzen. Hier hat Nvidia im Laufe der Zeit ordentlich aufgerüstet. Erwartet jedoch nicht das pralle Angebot, das ihr von eurem Smartphone oder Tablet kennt. Die Shield nutzt die schlankere Smart-TV-Version, die ihr beispielsweise auch bei Samsung-Fernsehern findet. Als APK-Datei lassen sich weitere Android-Anwendungen jedoch - soweit ausprobiert - problemlos installieren.Gut funktioniert auch die Sprachsteuerung über die Fernbedienung, mit der wir etwa Apps oder auf Google Suchanfragen starten. Schade ist jedoch, dass Nvidia immer noch keine dedizierten Tasten für Funktionen wie Pause oder Spulen ergänzt hat, das war schon beim Vorgängermodell ein Kritikpunkt. Dafür setzt die neue Version jetzt auf zwei Cr2032-Flachbatterien, die etwa ein Jahr halten sollen, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Das vorherige Gerät besaß noch einen eingebauten Akku, der jedoch nicht direkt am Gerät aufgeladen werden konnte.Was uns gleich vom ersten Moment an aufgefallen ist: Der runderneuerte Shield-Controller liegt dank der kantigen Polygon-Optik gut in der Hand und kann - von den drei vergleichsweise schwer zu unterscheidenden Tasten in der Mitte abgesehen - durchaus mit den Playstation- und Xbox-Pendants mithalten. Die alte Version war noch sehr klobig sowie schwer, die Tasten für unser Empfinden weniger ergonomisch angeordnet und die Touchfelder im Zentrum reagierten nicht immer. Der Akku des Conrollers wird übrigens via Micro-USB geladen, die Laufzeit soll statt 40 nun 60 Stunden betragen. Zudem besitzt das Eingabegerät einen Klinkenstecker, den ihr mit einem Headset verbinden könnt. Schön: Auch unser Microsoft-Controller vom PC wurde innerhalb einer Sekunde erkannt. Wir konnten uns also den Kauf eines zweiten Shield-Controllers und damit knapp 70 Euro sparen, und uns sofort in eine Multiplayer-Runde stürzen - womit wir beim nächsten Thema sind: Geforce Now.