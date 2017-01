Lokalisation Report

In unserem Report beschäftigen wir uns mit der Geschichte der deutschen Spielelokalisationen. Über Qualität und Besonderheiten auch im Vergleich mit den englischen Originalversionen haben wir verschiedene Experten befragt.

Narrenfreiheit in den Anfängen

Boris Schneider-Johne übersetzte einige LucasArts-Spiele, darunter Monkey Island.

Zunehmende Professionalisierung

Auch in der deutschen Version ein Hörgenuss: Chris Roberts' Wing Commander 3.

Was bei Filmen und TV-Serien seit jeher gang und gäbe in Deutschland ist, wird seit vielen Jahren auch im Spielebereich gepflegt: Egal ob Actionspiel oder Adventure, fast alle größeren Spieleproduktionen werden für den deutschen Markt lokalisiert. Die Qualität schwankte dabei gerade in den früheren Jahren teilweise sehr stark, und auch heute können sich die deutschen Fassungen von Spielen nicht immer mit der Qualität aus dem Filmsektor messen.In unserem Report möchten wir euch näherbringen, was alles bei einer Spielelokalisierung zu beachten ist, der Frage der Bedeutung für den hiesigen Markt nachgehen und dabei ein wenig die Historie der deutschen Spielelokalisierungen von den Anfängen bis heute nachverfolgen.In den ganz frühen Jahren der Spielebranche gab es keine für den deutschen Markt lokalisierten Versionen. Wer spielen wollte, konsumierte die englische (oder gar japanische) Fassung oder ließ es bleiben. Mit dem wachsenden Spielemarkt in Deutschland änderte sich das. Eher selten waren es in der Anfangszeit Dienstleister, die die Lokalisation vornahmen, sondern interne Abteilungen deutscher Software-Firmen. Oder auch Einzelkämpfer wie Boris Schneider, der seinerzeit noch als aktiver Spielejournalist Übersetzungen zu Spielen wieodermachte."Im Herbst 1986 erschien auf dem C64 ein Adventure namensbei Activision. Ich schlug, damals der Deutschland-Chef von Activision war, eine Übersetzung vor," erinnert sich Boris Schneider-Johne. "Er fragte in den USA nach, da sagte der Produzent, dies sei technisch leider nicht möglich. Dann habe ich mir schnell einen Diskeditor für das Spiel programmiert und die Übersetzung einfach „reingepfuscht“. Im Sommer danach hat Winnie mich dann auf der CES den Lucasfilm-Leuten vorgestellt. Activision hatte die Europa-Rechte fürund er wollte unbedingt eine deutsche Version. Und so kamen wir zusammen. Als ich dann Anfang 1989 einen Job bei Softgold/Rainbow Arts annahm, hatten die die Deutschland-Rechte fürund so ging meine Übersetzung für Lucasfilm Games nahtlos weiter," fügt Schneider-Johne hinzu.Dass er die Übersetzung quasi als Privatmann machte, hatte viele Vorteile für Schneider-Johne: So hatte er kaum Einschränkungen bei seiner Arbeit, keinen exorbitanten Zeitdruck und zudem Vorabzugriff auf die Spiele. Und sogar mehr als das. "Ich hatte nahezu alle Freiheiten, aber lieber ist mir zu sagen, man hat mir vertraut," sagt Schneider-Johne und fügt an: "Ich hatte ab Indiana Jones sogar den kompletten Source Code der Spiele und habe alles selber kompiliert und gemastert. Und ja, das hilft ungemein, weil man so wirklich sieht, wann welcher Satz in welchem Zusammenhang gesagt wird, selbst wenn man den Satz beim Durchspielen nicht gesehen hat."Wie völlig anders als heute die Spielelokalisation bis etwa Mitte der 90er Jahre oft ablief, ist auch in der Phase des Übergangs zwischen Disketten- und CD-Versionen zu erkennen. Im Adventure-Bereich erschien oft sowohl das eine als auch das andere, wobei in der Diskettenfassung entweder gar keine Sprachausgabe enthalten war oder nur Teile des Spiels (wie die Intro-Sequenz) vollständig vertont waren. In Spielen wieunterschieden sich Disketten- und CD-Fassung aber nicht nur in diesem Punkt. Tatsächlich wurden Bernard, Hoagie und Co. in der Disketten-Version von anderen Sprechern vertont als auf CD. Dabei handelte es sich allerdings nicht um professionelle Sprecher, sondern um Angestellte von Softgold, die man kurzerhand zu diesem Zweck einsetzte.In den folgenden Jahren wurden die Lokalisation von Computer- und Videospielen in Deutschland zunehmend professionalisiert. Die Absatzzahlen der Spiele ermöglichten, bekannte deutsche Synchronsprecher für Spiele zu verpflichten. Im 1994 veröffentlichtenetwa setzte Publisher Electronic Arts bekannte Stimmen wie die von Manfred Erdmann („B.A. Baracus“ in) oderin) ein, die inOriginalversion vonundgespielt wurden. In Sam & Max - Hit the Road wurde Hase Max von Bart-Simpson-Sprecherinvertont.„Als ich in dieser Industrie angefangen habe,“ beginnt Jörg Mackensen vom Hamburger Lokalisationsdienstleister Toneworx, unter dessen erste Spielelokalisierungen Titel wieundvon Westwood fallen, „waren Vollvertonungen noch rar und wir lieferten Audio nach Kundenwunsch manchmal sogar in krakeligem 22 kHz aus. Lippensynchronität war damals nur bei Spitzenproduktionen mit FMV üblich. Heute spricht fast jedes Game ganz selbstverständlich in CD-Qualität oder besser.“