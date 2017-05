HTC Vive: Die besten Spiele Report

Wir helfen euch durch den VR-Spieledschungel: Ein Jahr nach der Veröffentlichung der HTC Vive stellen wir euch die besten Games für die VR-Brille vor, sortiert in diverse Kategorien wie Action-, Sport- oder Roomscale-Spiele.

Die besten Spiele für die HTC Vive

The Lab: In der kostenlosen Valve-VR-Demosammlung könnt ihr mal so richtig schön Aperture Science auseinandernehmen.

The Lab

Zum Video (ab 01:29) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Die Vorzeige-Demo für die HTC Vive kommt von Valve, und sie ist kostenlos: Wenn ihr einem Neuling das Thema Virtuelle Realität näherbringen möchtet, startet The Lab. Strenggenommen handelt es sich zwar nur um eine Ansammlung kleinerer Spiele und Anwendungen, doch die sind durchweg gelungen. Das Bogenschießen etwa zeigt eindrucksvoll, wie immersiv auch Comic-Grafik sein kann, und bei der Begegnung mit GlaDOS bekommen Portal-Fans Gänsehaut.

Batman Arkham VR Zum Video / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Ihr wolltet schon immer einmal in Batmans Fledermaus-Verkleidung schlüpfen? Mit der HTC Vive bekommt ihr dafür jetzt auch außerhalb der Karnevalstage und Halloween den Freifahrtschein. Als Dunkler Ritter müsst ihr in Batman - Arkham VR zahlreiche Rätsel lösen, die Action rückt hier im Gegensatz zu den anderen Arkham-Spielen stark in den Hintergrund. Dank der tollen Atmosphäre ist es trotzdem ein unvergessliches Erlebnis, Bathöhle und diverse Schauplätze Gothams zu erkunden.

Vanishing Realms

Zum Video (ab 19:40) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: - / Funktioniert ohne VR: Nein



Dieses Action-Adventure mit RPG-Einflüssen wurde von Grund auf für die virtuelle Realität und Roomscale konzipiert. Auf der Suche nach Schätzen durchstöbert ihr ein altes Gemäuer, löst kleine Rätsel und schleicht euch an Fallen vorbei. Schnell findet ihr ein erstes Schwert, mit dem ihr es auch mit Skelettfeinden aufnehmen könnt. Mit dem Bogen geht ihr stilecht hinter Ecken in Deckung und lugt nur für den entscheidenden Schuss hervor. Da stört auch die Teleport-Bewegung nicht mehr!

Arizona Sunshine

Arizona Sunshine: Im Grand Canyon sind die Zombies los... Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Project Cars

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Ja



Das Rennspiel der Slightly Mad Studios ist einer der aktuell besten Genre-Vertreter. Durch die integrierte VR-Version wird Project Cars aber nochmals besser. Wie in der Wirklichkeit könnt ihr eure Konkurrenz durch freies Umsehen im Cockpit im Auge behalten, außerdem lassen sich Abstände zur Leitplanke oder zum Vordermann noch besser einschätzen. Es gibt nur einen echten Schwachpunkt: Bei hohen Details und einem großen Fahrerfeld gehen selbst topaktuelle Rechner in die Knie.



Die besten Roomscale-Spiele für HTC Vive In diesen Spielen profitiert ihr besonders von der Bewegungsfreiheit mit der Vive Vanishing Realms: Spätestens jetzt seid ihr gut beraten, wenn ihr bereits einen Schild gefunden habt. Vanishing Realms Zum Video (ab 19:40) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: - / Funktioniert ohne VR: Nein



In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



So verrückt es klingen mag: Im Job Simulator machen selbst trockene Büro-Arbeiten noch jede Menge Spaß. Mit viel Humor geht ihr hier diversen Jobs nach, versucht euch als Koch oder als Automechaniker. Die Szenarios und ihre Bewältigung sind nicht nur intuitiv, sie nutzen auch vorbildlich die Roomscale-Fähigkeit der HTC Vive, denn anders als etwa in der PSVR-Version dürft ihr euch hier in einer deutlich größeren Küche austoben.

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Raw Data Raw Data: Ein VR-Shooter, in dem es von Vorteil ist, wenn ihr euch frei bewegen könnt. Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Die Grundidee hinter Fantastic Contraption ist simpel: Mit vorgegebenen Materialien müsst ihr eine Maschine bauen, die es danach eigenständig schafft, ein paar Meter bis über eine Linie zu fahren. Müsst ihr anfangs lediglich ein paar Räder und Streben miteinander verbinden, wird die Aufgabe von mal zu mal schwieriger. Fantastic Contraption ist ein schöner Baukasten mit Roomscale-Nutzung, der sich wunderbar auch für junge VR-Einsteiger anbietet.



In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: separat erhältlich



Wer Serious Sam kennt, weiß auch, wie hektisch die Shooter schon ohne VR sind. Mit der HTC Vive auf dem Kopf und den passenden Controllern seid ihr nun aber auch noch mittendrin. Die VR-Versionen von The First Encounter und The Second Encounter stehen zur Verfügung, The Last Hope befindet sich ebenfalls schon im Early Access. Besonders gelungen ist die freie Steuerung über die Touchpads, die nach kurzer Einübung locker von der Hand geht.

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Ja



VR-Spiele haben oft das Problem, dass Umgebungen wie Häuser oder andere Charaktere ein wenig zu klein wirken. In Elite - Dangerous ist das jedoch definitiv nicht so – hier kommt uns schon das Startraumschiff aus dem Cockpit heraus gewaltig vor. Dank der HTC Vive könnt ihr noch tiefer in den Weltraum von Elite eintauchen, lediglich die Schriften von Hilfetexten oder Anzeigen im Cockpit sind teilweise nur schwer zu lesen und trüben etwas den Gesamteindruck.

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Diese Mischung aus Rail- und Egoshooter erinnert stark an Until Dawn – Rush of Blood für die PSVR. Auch hier seid ihr in einer interaktiven Jahrmarktsattraktion unterwegs, wobei das Geisterbahn- gegen ein Western-Setting ausgetauscht wird. Schnell werdet ihr bemerken, dass nicht alle Figuren auf eurer Fahrt aus Platinen und Drähten bestehen, hinzu kommen ein paar surreale Elemente. Zur Abwechslung gibt es hier und da Abschnitte, die im Laufen absolviert werden.

Eagle Flight

Zum Test / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



In der Millionenmetropole Paris ist Ruhe eingekehrt: Die Menschen sind ausgestorben, die Natur erobert sich die Stadt zurück. Wir schlüpfen in das Federkleid eines Adlers und sausen im Sturzflug durch die verlassenen Gassen und Metrotunnel. Der Storymodus besteht lediglich aus kleineren Prüfungen wie Time Trials oder das Sammeln von Federn. Eine Empfehlung hat Eagle Flight aber schon alleine für sein überragendes Fluggefühl verdient.

Overkill VR

Overkill VR: Größere Waffen solltet ihr mit zwei Händen halten, um sie bei Dauerfeuer zu stabilisieren. Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



In diesem modernen Militärshooter sollt ihr eine Stadt vor Besetzern befreien, entsprechend seid ihr mit Pistolen, Schnellfeuergewehren und dergleichen ausgerüstet. Um größeren Waffen mehr Stabilität zu verleihen, müsst ihr sie mit beiden Händen halten, um dem Feuer des Feinds zu entgehen, müsst ihr hinter Mauern Schutz suchen. Zwar könnt ihr euch nur von Deckung zu Deckung bewegen, wenn eine Welle überlebt wurde, der Action steht das allerdings nicht im Weg.

Fated - The Silent Oath

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Island 359

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: - / Funktioniert ohne VR: Nein



Obwohl es sich aktuell im Early Access befindet und derzeit noch viele Spielinhalte fehlen, sehen wir bereits jetzt viel Potential in dem Egoshooter. Anstatt euch mal wieder Zombies auf den Hals zu hetzen, kämpft ihr in Island 359 gegen Dinosaurier. Der Hauptmodus besteht aktuell aus simplen Wellenverteidigungen, doch die ersten zwei Missionen im Mercenary-Modus, in denen ihr die Insel erkunden und Beute finden müsst, zeigen, wohin die Richtung geht.



Die besten Zombie-Shooter für HTC Vive

Das Schnetzeln von Untoten macht in VR noch mehr Spaß

The Brookhaven Experiment: Ohne Taschenlampe seht ihr in der Dunkelheit nicht mal die Zombies auf euch zukommen.

Arizona Sunshine

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



The Brookhaven Experiment

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Ein misslungenes Experiment sorgt dafür, dass Zombie-Mutanten das Städtchen Brookhaven überrennen. Der Shooter basiert auf dem Wellen-Prinzip, zudem könnt ihr euch nicht frei bewegen, was die Sache garantiert nicht einfacher macht. Ständig müsst ihr mehrere mögliche Angriffsrichtungen der Zombies im Blick haben. In der Dunkelheit hilft euch eure Taschenlampe, Waffen lassen sich upgraden. Das Zielen über die Bewegungscontroller ist enorm genau.

HordeZ

Zum Video (ab 16:09) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Anders als im ähnlich gelagerten The Brookhaven Experiment geht es in HordeZ gleich richtig zur Sache. Bereits in den ersten Minuten stürmen euch Dutzende Untote entgegen, selbst auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden sind schnelle Reaktionen gefragt. Spielerisch seid ihr hier allerdings nicht für eine komplette Welle an einen festen Ort gebunden, sondern bewegt euch wie in einem Railshooter langsam und automatisch weiter.





Die besten Rätselspiele und Adventures für HTC Vive

Fantastic Contraption: Nur wer kreativ genug ist, schafft es, mit den vorgegeben Bauteilen eine funktionierende Maschine zu bauen. In den folgenden Spielen sind Logik und / oder Kreativität gefragt

Keep Talking and Nobody Explodes

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Ein asynchrones Multiplayer-Erlebnis, das man mal ausprobiert haben sollte: Der Spieler mit der HTC Vive befindet sich in einem Raum, vor ihm auf dem lediglich ein Bombenkoffer. Die Uhr tickt – doch wie er die Bombe entschärfen kann, das wissen nur seine Mitspieler in der richtigen Welt. Sie haben den Zugriff auf diverse Anleitungen und müssen dem VR-Spieler nach Rücksprache nun genaue Instruktionen geben, wie er vorzugehen hat.

Batman Arkham VR Zum Video / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Portal Stories VR

Portal Stories VR: Rätseln mit der Portal-Kanone.

Zum Video (ab 26:15) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: - / Funktioniert ohne VR: Nein



Mit Portal Stories VR machen wir in dieser Aufzählung eine Ausnahme und stellen euch eine Community-Mod vor. Die Vollversion von Portal 2 und eine HTC Vive vorausgesetzt, könnt ihr die Portal-Kanone erstmals in der Virtuellen Realität ausprobieren. Die Rätsel sind nicht sonderlich schwer, außerdem ist die kostenlose Erweiterung recht schnell durchgespielt. Trotzdem möchten wir sie jedem Portal-Fan ans Herz legen.

Fantastic Contraption

Im Video (ab 08:03) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



The Gallery Im Video (ab 19:25) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Als Episoden-Adventure konzipiert, ist von The Gallery bisher die erste Episode erhältlich. Nachdem ihr eine geheimnisvolle Nachricht von eurer Schwester erhalten habt, begebt ihr euch auf die Suche. The Gallery ist ein First-Person-Adventure, ihr erkundet also in aller Ruhe die Umgebung nach neuen Hinweisen und löst kleinere Rätsel. Schnell kommt ihr auf diese Weise immer mehr Geheimnissen auf die Spur, die stark in die Mystery-Ecke abdriften.



Die besten Sport- und Rennspiele für HTC Vive

Ob Vollgas oder entspanntes Golfen: es wird sportlich

Project Cars: Ihr könnt auch in der Außenperspektive fahren, das beste Mittendrin-Gefühl gibt es aber im Cockpit.

Project Cars

Steam-Produktseite

Rec Room

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Das kostenlose Rec Room vereint Sportspiel und Social App. In einem virtuellen Sporthallenkomplex trefft ihr auf menschliche Mitspieler, mit denen ihr wahlweise ein paar Körbe werfen oder sie zu einer der enthaltenen Sportarten im Freien herausfordern könnt. Ob nun Frisbee-Parcours oder Paintball: Alle Disziplinen sind gut umgesetzt und laden zu einer netten Partie mit anderen VR-Sportbegeisterten ein. Wer möchte, kann zumindest die Solo-Disziplinen auch alleine angehen.

Cloudlands VR Minigolf

Cloudlands: Bei einer Partie Minigolf kann man wunderbar entspannen.

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Wenn es in Sachen Sport auch mal etwas entspannter zugehen darf, ist Cloudlands VR Minigolf genau das richtige Spiel für euch. Ein kompletter Kurs mit 18 Minigolf-Bahnen steht hier zur Verfügung, die wie in der Realität in ihrem Schwierigkeitsgrad stets steigen. Dank einer enorm präzisen Übertragung eurer Controller-Bewegungen auf den Ingame-Golfschläger werdet ihr allerdings schnell dazulernen und den Kurs mit immer besseren Ergebnissen abschließen.

Pinball FX 2 VR

Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: separat erhältlich



Und noch ein Sportspiel zum Entspannen und Abschalten. Pinball FX 2 liefert das, was es verspricht: Eine lupenreine Flippersimulation. Drei Tische, darunter ein Unterwasser- und ein Mars-Setting, sind in der Grundversion enthalten, weitere Tische lassen sich separat als DLC hinzukaufen. Einziger Nachteil: Da ihr wie an einem echten Flipper nach unten gucken müsst, können lange Sessions auf den Nacken gehen. Der Vorteil: Ihr müsst nicht jede Partie eine Münze nachwerfen.



Die besten Musikspiele für HTC Vive

In diesen Spielen ist Rhythmusgefühl sehr hilfreich

Audioshield: Rhythmus und Körpereinsatz werden verlangt, um die auf euch einprasselnden Beats abzuwehren.

Thumper

Im Video (ab 20:24) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: PSVR, Rift / Funktioniert ohne VR: Ja



Wer Thumper als simples Reaktionsspielchen abstempelt, verpasst ein tolles VR-Spiel. Als Metallkäfer jagt ihr mit einem Affenzahn über eine Schiene, wobei eure Aufgabe grundsätzlich nur darin besteht, im richtigen Moment per Tastendruck einen Einlenk-Impuls zu geben. Das, was Thumper allerdings so faszinierend macht, ist seine Kombination mit Musik, die euch mit viel Rhythmus immer wieder zu neuen Versuchen antreibt.

Audioshield

Im Video (ab 04:52) / Steam-Produktseite

In VR auch erhältlich für: Rift / Funktioniert ohne VR: Nein



Seit April 2016 steht die HTC Vive zum Kauf bereit. Viele Spiele und Anwendungen sind in dieser Zeit für das VR-Headset erschienen. Um genau zu sein ist die Zahl mittlerweile auf weit über 1.000 Programme angewachsen – den Überblick zu behalten, ist da kaum noch möglich. Solltet ihr frisch gebackener Besitzer einer HTC Vive und nun auf der Suche nach Spielefutter sein, seid ihr hier genau richtig.Wir haben Dutzende Spiele für die VR-Brille von HTC gespielt und stellen euch im nachfolgenden Artikel die besten von ihnen vor. Dabei gehen wir nach demselben Muster wie in unseren ähnlich gelagerten Reports zu PS4 WiiU und PSVR vor und sortieren die von uns empfohlenen Top-Games nach Kategorien. Wenn ihr also beispielsweise wissen wollt, welche Spiele sich besonders für die Roomscale-Funktion anbieten, findet ihr diese alle an einer Stelle. Darüber hinaus wird dieser Artikel immer wieder aktualisiert werden – es kommen also regelmäßig neue Titel hinzu, während ältere Einträge zugunsten der Übersicht auch entfallen können.Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß mit unserer Liste der Top-Games für die HTC Vive.Mit diesen Spielen macht ihr definitiv nichts falschAusführliche Beschreibung: siehe obenAutor: Christoph Vent (GamersGlobal)