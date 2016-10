Highlights von der Spiel 2016 Report

Wir haben uns auf der diesjährigen Spiel 2016 für euch umgesehen und interessante Brettspiele für Computerspiele-Fans sowie Spieletrends aufgespürt. Mehrere Spiele haben wir gleich ausprobiert.

Alle Fotos stammen von GamersGlobal



GamersGlobal hat die Internationalen Spieltage, kurz Spiel 2016, in Essen besucht, um euch über neueste Brettspiele, diesjährige Trends und Updates zu Gesellschaftsspielen zu informieren. Die Veranstaltung ist die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele und freut sich seit mittlerweile 34 Jahren über mit Besuchern prall gefüllte Messehallen. Dieses Jahr ist die Spiel 2016 mit über 1.000 Ausstellern aus 50 Ländern auf 68.000 qm die bislang größte Veranstaltung des Friedhelm Merz Verlags; es werden insgesamt gut 160.000 Besucher erwartet.



Parallel findet auch die Comic Action auf der Spiel 2016 statt, allerdings ist diese ziemlich überschaubar in Halle 2 mit lediglich einer Handvoll Ständen, dafür mit mehreren namhaften Zeichnern. Bis Sonntag 18 Uhr könnt ihr die Messehallen noch besuchen, der Eintritt für Erwachsene kostet 13 Euro.

Das Eurogame Mombasa erhielt den Deutschen Spielepreis 2016.

Deutscher Spielepreis 2016 geht an: Mombasa

Im Vorfeld der Messe erhielt das bei Pegasus erschienene Spiel

1. Trend: Exit-Spiele – "Escape Room"-Umsetzungen

"Escape Rooms" findet man heutzutage in den meisten deutschen Großstädten. Es handelt sich dabei um einen realen Raum, den ihr als Gruppe betretet, und eure Aufgabe ist es, einen Ausweg aus diesem Raum innerhalb von etwa 60 Minuten zu finden. Dabei müsst ihr rätseln, Gegenstände oder Möbel verschieben und durch geschickte Kombinationen, die meist im Rahmen einer mehrstufigen Story verpackt sind, entkommen. Diese Event-Räume sind sehr beliebt und werden häufig von Freundeskreisen oder auch im Rahmen von Firmenevents gebucht. Auch in der TV-Serie

Dieses Prinzip wurde nun von mehreren Herstellern in Brettspiele umgemünzt. Eigentlich paradox, da Escape Rooms von der Idee her eine Echtwelt-Umsetzung von Brettspielen oder vielleicht auch Adventure-Spielen sind. Zwei der größeren Vertreter der Brettspiel-Varianten sind

Terraforming Mars war eines der begehrtesten Spiele der Messe. Es handelt sich um ein Eurogame, bei dem ihr den Mars kolonisiert.

2. Trend: Legacy-Spiele

Ein kleinerer, aber sehr interessanter Trend der Spiel 2016 sind Legacy-Spiele. Dabei handelt es sich um Spiele, die sich im Verlauf mehrerer Partien im Regelwerk und auch physisch verändern. Dazu werden (nach Anweisung der Spielregeln) Spielkarten zerrissen, Spielmaterial überklebt oder neu beschriftet, sodass keine Spielrunde genau dasselbe Spiel erlebt wie eine andere. Dafür gibt es teils Staffeln, wie bei TV-Serien oder auch den Telltale-Adventures, so wird die Story zukünftig in Erweiterungen fortgeführt. Vorreiter war 2011 Risk Evolution, das das uralte, primitive, zufällige Risiko-Prinzip mit den beschriebenen Elementen kräftig aufmöbelte.



Der bekannteste Vertreter dieses Legacy-Genres ist

Auf der Spiel 2016 hat der Heidelberger Spieleverlag

Die Kolonisten von Lookout Games ist ein Kennerspiel, bei dem ihr als Bürgermeister eines Dorfes dafür Sorge tragen müsst, dass möglichst alle Kolonisten einer Beschäftigung nachgehen können.

vonoffiziell den Deutschen Spielepreis des Jahres 2016 knapp vor dem bereits im Juli als Spiel des Jahres gekrönten. In Mombasa übernehmt ihr die Rolle eines Investors in Afrika, der in Handelskolonien Geld steckt, um möglichst viel daran zu verdienen. In sieben Runden planen zwei bis vier Spieler gleichzeitig im Verborgenen ihre Züge, um den Kolonien bei der Ausbreitung zu helfen. Ziel ist es, den größten Profit zu erzielen, sei es durch Diamantenhandel oder durch Rohstofferträge. Wer am Ende die meisten Anteile in die erfolgreichsten Kolonien gesteckt hat, hat sein ökologisches Geschick bewiesen und wird Sieger von Mombasa.besuchten Sheldon & Co. bereits einen solchen Raum.von Kosmos undvon Noris Spiele. Während die Szenarien von Kosmos einzeln erworben werden können, enthält das Spiel von Noris vier Szenarien.Auch kleinere Verlage haben Exit-Spiele auf der Messe präsentiert. Zudem gab es auf der Spiel 2016 echte Escape Rooms, in denen Besucher die Rätsel einiger dieser neuen Brettspiele live ausprobieren konnten., das bereits letztes Jahr erschienen ist, aber dennoch an vielen Stellen auf der Spiel 2016 ein großes Thema war. Wie beim klassischenbekämpft ihr als kooperative Spielergruppe (jeder spielt einen oder mehrere Spezialisten mit eigenen Fähigkeiten) Seuchen, jedoch bleiben beispielsweise zerstörte Städte dank permanenten Aufklebern auf dem Spielbrett zerstört, verletzte Spielfiguren behalten negative Effekte, und Regeln im Regelheft werden überklebt oder andere neu hinzugefügt. Auch die Spielziele ändern sich, und es gibt kein Zurück mehr. Gespielt werden die Legacy-Spiele im Regelfall in Form einer Kampagne.präsentiert, bei dem ihr von Partie zu Partie Inseln erforscht, Provinzen überfallt und neue Feindschaften schließt. Auch hier bauen die einzelnen Spielrunden aufeinander auf. So kommt im Laufe des Spiels neues Material hinzu, das zunächst in Schatztruhen verborgen ist, mit Regelerweiterungen, neuen Karten und einer sich weiterentwickelnden Story. Ob das Spiel an das laut Boardgamegeek derzeit beste Brettspiel Pandemic Legacy herankommt, wird sich jedoch noch zeigen müssen.Ebenfalls auf der Messe vertreten war das Legacy-artige. Das ist ein Fantasy-Abenteuerspiel, bei dem jeder einen Charakter mit stark individuellen Eigenschaften spielt. Es gilt, zusammen in der düsteren Spielwelt zu überleben.