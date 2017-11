Elder Scrolls: Die Serie Report

Skyrim für Switch erscheint fast genau sechs Jahre nach der ursprünglichen Fassung des immer noch aktuellsten Solo-RPGs der Elder-Scrolls-Serie – und 23 Jahre nach dem ersten Teil. Wir nutzen den Moment zum großen Serienrückblick.

In wenigen Tagen erscheint mit Skyrim für Switch die jüngste Fassung eines Spiels, das bereits im November Jahr 2011 das Licht der Welt erblickte – ein Zeichen für die durch diverse DLC und zahllose Mods über Jahre hoch gehaltene Popularität des Bethesda-Rollenspiels, vor allem aber für seine gewaltige spielerische Grundsubstanz.



Doch Skyrim ist bereits der fünfte Teil einer Serie, die 1994 begann. Schon damals, beim allerersten Teil (The Elder Scrolls: Arena) war absehbar, was sich bald zum Markenkern der Bethesda-Rollenspiele entwickeln sollte. Sie bieten allesamt eine große, frei erforschbare Welt, die ihr nach Lust und Laune durchstreift. Gegner erledigen, Schätze sammeln und dabei stetig den eigenen Helden weiterentwickeln – das sorgt bei dafür empfänglichen Spielefans für eine Sogwirkung, die sonst nur mit dem guter MMOs vergleichbar ist. Die Hauptstory macht traditionell bei The Elder Scrolls nur einen Teil des Spiels aus, und in gewisser Weise muss man in jedem Serienteil das eigene Kopfkino anwerfen, um sie richtig zu genießen beziehungsweise in das Gesamterlebnis einzubauen. Denn in jedem Elder Scrolls warten zahlreiche Neben- und teils Zufallsquests auf wackere Recken. Dazu kommt die Erforschung der Spielwelt, die in den letzten Teilen beinahe überquillt vor Dungeons, Schatztruhen, Ruinen, heiligen oder verwunschenen Orten und vielem mehr.

Kurz gesagt, bot Bethesda mit der Elder-Scrolls-Serie schon früh einen "MMO-Flair" – also den einer großen, lebendingen Welt, nur dass die anderen Spieler eben durch NPCs ersetzt wurden. Wohlgemerkt: Die Elder-Scroll-Spiele erschienen, noch bevor es dieses Genre überhaupt gab. Doch wie bei MMOs ist es teilweise einfach, sich in der Masse von Optionen und Aufgaben zu verlieren – in den ersten beiden Teilen regierte eher Masse statt Klasse.



Wieso also wurde die Serie so erfolgreich, was macht ihren Reiz aus? Was passierte in den einzelnen Ablegern? Wir wollen in diesem Report alte und neue Serien-Interessierte auf eine Reise durch die Serien-Vergangenheit mitnehmen.

Die Karte von Tamriel im 4. Zeitalter. The Elder Scrolls: Arena spielte noch auf dem ganzen Kontinent, TES2: Daggerfall in High Rock und Hammerfell, also im Nordwesten. Das Spin-off Redguard war in Hammerfell angesiedelt. In Serienteil 3 bereisten wir die Insel Vvardenfell im Nordosten. TES4: Oblivion führte uns ins kaiserliche Kernland, Cyrodiil. Teil 5 spielt in Skyrim (Himmelsrand). Damit stehen mit Alinor/Summerset, Valenwood, Elsweyr und Black Marsh gleich vier unerforschte Länder für zukünftige Folgen bereit.

The Elder Scrolls: Arena (1994)

