Torment: Tides of Numenera Preview

Ehemalige Planescape-Torment-Designer arbeiten unter der Ägide von InXile seit Jahren an einem tiefgründigen Fantasy-SF-Rollenspiel, Ende Februar soll es erscheinen. Wir haben Tides of Numenera probegespielt.

Numenera: Die neunte Welt

Colin McComb war schon maßgeblich an Planescape Torment beteiligt.

In der Hülle eines Gottes

In Tides of Numenera geht es zur Abwechslung einmal nicht darum, die Welt zu retten, sondern nur um eine persönliche Geschichte – durch die man laut McComb notfalls in 20 Stunden hetzen kann, dann aber viel des Drumherums und der Nebenquests verpasse. Allerdings ist diese persönliche Geschichte eine durchaus ungewöhnliche: Wir sind nämlich der jüngste Castoff, die verstoßene Hülle, des Changing Gods. Der betreibt keine Änderungsschneiderei, sondern erschafft lebende Körper, um sie solange zu bewohnen, wie sie ihn nicht langweilen (oder in Lebensgefahr geraten). Dann aber verlässt er seinen aktuellen Körper mit einem Wimpernschlag, um sich die nächste Hülle zu suchen.



Wer Planescape gespielt hat, weiß ungefähr, was ihn erwarten dürfte: Eine Suche weniger nach einem Endkampf oder einem Goldenen Vlies, sondern nach der eigenen Identität und der Frage, was Menschsein eigentlich bedeutet. Im Spielverlauf spüren wir unserer Schwester nach, der vorletzten verstoßenen Hülle des Changing Gods, dem Changing God selbst – und erkunden im Baldur’s Gate-Stil eine Welt, in der sich verschiedenste Rassen und Lebensformen, Besucher anderer Universen und Kampf-Androiden ein Stelldichein geben. Auch die Schauplätze sind wunderlich: Ihr werdet unter anderem eine Kristallwelt besuchen oder den „Bloom“, eine riesenhafte Kreatur, die sich mit ihren Tentakeln durch einen Canyon der neunten Welt in Richtung Meer zieht, jedes Jahr um einige Zentimeter, und in dessen Inneren die Bewohner der Neunten Welt eine Stadt errichtet haben. Der Bloom wirft Tentakel aber auch durch Raum und Zeit und stellt so eine Verbindung zu anderen Welten dar.

Kurz vor dieser Stelle, dem Sklavenmarkt der Bloom-Bewohner, starteten wir in der Preview-Fassung.

Vor etwas über vier Jahren begannen die Gerüchte um einen „Nachfolger im Geiste“ zum vielgerühmten, aber wenig gekauftenkonkrete Form anzunehmen:Firma InXile, die seitdemherausgebracht hat, für übernächstes Jahr Teil 3 plant und derzeit auch ansitzt, wollte sich des isometrischen Rollenspiels annehmen, bei dem mehr gelesen und geredet als gekämpft wurde, und das eine treue Fanbasis hat. Zwar nicht in Form eines Remakes oder einer offiziellen Fortsetzung (Planescape ist eine Dungeons&Dragons-Marke), sondern eher von der Stimmung, Tiefgründigkeit und allgemeinen Art des Spielens her.Als Vorlage dient das ebenfalls kickstarter-finanzierte RPG-System, das vonersonnen wurde. Der wiederum entstammt dem Pen&-Paper-Umfeld vonund hat unter anderem an dessen 3rd Edition mitgewirkt.spielt auf der “neunten Welt”, eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Die acht Welten zuvor waren quasi Epochen, in denen sich ganz eigene Zivilisationen entwickelten, bis sie irgendwann von Göttern kaum noch zu unterscheiden waren. Für die Bewohner der neunten Welt, also der Jetztzeit von Numenera, stellen die Relikte und Technologien der Altvorderen so etwas wie Magie dar. Sie nehmen die zahllosen übernatürlichen, andersweltlichen oder „antiken“ Einflüsse und Entitäten auf ihrer Welt hin: Die Sonne am Himmel wird schwächer, die Ressourcen sind fast verbraucht, die Menschheit ist vor allem mit dem Überleben beschäftigt – in einer Welt, in der mittelalterliche Steinbauten direkt neben Plexiglas-Designs und futuristischen Maschinen stehen.Jahrmillionen in der Zukunft, sterbende Sonne, Technik, die als Magie verstanden wird? Das erinnert uns sehr an dasvon, und auch wenn wir nicht mit Monte Cook sprechen konnten, so bestätigt uns doch Lead Designer, dass dieses Fantasy-Großwerk für ihn eine wesentliche Inspiration bei der Entwicklung sei, und die Welt von Numenera sehr daran erinnere. McComb war zusammen mit Chris Avellone maßgeblich an der Entwicklung von Planescape Torment beteiligt, und auch letzterer ist bei Tides of Numenera als Designer dabei.