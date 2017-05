The Pillars of the Earth Preview

Einen der größten Literatur-Bestseller der letzten 30 Jahre in spielbarer Form umzusetzen, ist kein Selbstläufer. Nach unseren ersten eigenen Spieleindrücken sind wir umso zuversichtlicher, dass Daedalic einmal mehr Qualität liefert.

Atmosphärisch stark

Fantastisches aus dem Off

Neben Jack spielen wir auch Mönch Philip.

Der Grafikstil erinnert nicht zufällig an Daedalics DSA-Adventures. Es handelt sich mit Visionaire auch um dieselbe Engine.

Das Schwarze Auge lässt grüßen

Anzeige

Jack erlegt sein erstes Reh mit der Steinschleuder. Der Spieler muss dafür ein kleines Quick-Time-Event absolvieren.

Für diese Preview reisten wir nach Hamburg. Die Reisekosten übernahm Daedalic.Der Winter ist in der englisch Grafschaft Wilshire eingebrochen. Es ist bitterkalt im Wald. Jack und seine Mutter, die Heilerin und „Hexe“ Ellen, haben Unterschlupf in einer Höhle gefunden. An jenem Tag soll Jack etwas zu Essen besorgen und begibt sich auf die Jagd. Einen gut gezielten Steinwurf später kann Jack sein erstes Reh in die Höhle schleppen und das Fleisch für die überlebenswichtige Mahlzeit vorbereiten. Doch was ist das? Aus dem Wald schallen die Schreie eines Säuglings heraus. Jack beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und macht eine grausame Entdeckung, die sein Schicksal untrennbar mit denen der anderen Helden vonverbinden soll.Daedalics Adventure Pillars of the Earth basiert bekanntermaßen aufRoman Säulen der Erde. Ihr erlebt die Geschichte aus den Perspektiven von Ellens Sohn Jack, Grafentochter Aliena und dem Mönch Philip. Zwei weitere, zwischenzeitlich spielbare Charaktere wird es ebenfalls geben. Schon die Einstiegssequenz, in der Steinmetz Tom Builder sein Neugeborenes und seine bei der Geburt gestorbene Ehefrau im Wald zurücklässt, weckt Interesse an den Charakteren. Die Art, wie sich die Verbindung zwischen ihnen ergibt (Jack beachtet Mönch Philip, der den Säugling rettet und folgt mit dem zurückgekehrten Tom schließlich dessen Spuren), tut ihr Übriges.Sehr gekonnt nutzt Daedalic den Umstand, dass diese Anfangsszenen in der Vergangenheit spielen, indem Jack seine Erlebnisse als Erwachsener aus dem Off schildert. Das ist vielleicht nicht immer ganz so aufwändig illustriert wie in vergleichbaren Rückblenden, wie man sie etwa aus den Filmen vonkennt. Durch den fantastischen deutschen Sprecher des „alten“ Jack lauschen wir aber mindestens genauso gerne den Worten des Erzählers in Pillars of the Earth. Aber generell müssen wir die Sprecher und deren Leistung loben, soweit wir sie bislang bewerten können. Bislang scheint uns das eine der oder vielleicht sogar die beste Vertonung eines Daedalic-Spiels zu sein.Wie gut es Daedalic letztlich gelingt, das Interesse und die Spannung etwa auch beim Wechsel zwischen den Spielfiguren gelingt, gerade mit Blick auf Kenner der Roman-Vorlage, bleibt abzuwarten. Intrigen, Machtspiele in Adelskreisen oder unter den Mönchen dürften wenigstens für alle, die die Vorlage nicht kennen, genügend Stoff liefern, um sie am Ball zu halten. Uns hat das Spiel jedenfalls schon nach den Einführungsakten eingefangen.Den Charakter eines interaktiven Romans entfaltet Pillars of the Earth auch im Rahmen eines „Gedanken-Features“. Bewegt ihr euch mit der Spielfigur durch die Spielszene und drückt den „Untersuchen“-Knopf, werden in Form kurzer Texte die Gedanken von Philip, Jack oder Aliena angezeigt. Das soll aber nicht zuletzt den Spielfluss begünstigen. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, in welchen Punkten Pillars of the Earth sonst noch zugunsten dessen von der „Adventure-Norm“ abweicht.Mehr als 200 handgezeichnete Hintergründe soll es in dem auf drei Teile angelegten Roman-Adventure geben. Gemessen an dieser Zahl ist deren Qualität umso mehr beeindruckend. Viele Objekte in den Umgebungen sind zwar nicht animiert, durch herabfallende Schneeflocken oder dampfende Kochtöpfe in der Küche der Abtei wirken sie aber dennoch lebendig. Unverkennbar ist, dass, Chef-Grafikerin unter anderem bei den DSA-Adventures Satinavs Ketten (im Test ) und Memoria (im Test ), auch bei Pillars ihre Finger im Spiel hat. Genau wie dort kommt deshalb das Mittelalter-Flair ähnlich stark zur Geltung, während gleichzeitig die Fantasy-artigen Einflüsse entsprechend zurückgefahren wurden.Die Charakteranimationen der 2D-Charaktere (auch hier stammen die Einzelbilder von in 3D modellierten Figuren) sind den Entwicklern gut gelungen. Das gilt insbesondere für die Dialog-Sequenzen, in denen Pillars häufig in eine spezielle Perspektive wechselt. Allerdings gibt es auch ein paar Ungereimtheiten. Denn die Bewegungen der Charaktere innerhalb einer solchen Dialogsequenz passen nicht so ganz zu den zwar flüssigen, aber dennoch ruckartig wirkenden Animationen, wenn wir die Spielfigur innerhalb der Spielszene bewegen. Das klingt aber schlimmer, als es wirklich ist. Auf Dauer dürfte man diese „Uneinheitlichkeiten“ kaum mehr wahrnehmen können. Auffällig sind sie trotzdem.