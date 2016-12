Secrets of Grindea Preview

Achtung, Joker-Artikel (siehe Kasten). Unter der knuffig-bunten Pixel-Oberfläche von Secrets of Grindea verbirgt sich ein knallhartes Action-Rollenspiel mit epischen Bosskämpfen, ausgefeiltem Levelsystem und tonnenweise Loot.

SPENDER-JOKER-ARTIKEL Bei dieser Preview handelt es sich um den Test-Joker des Topspenders der letztjährigen Weihnachtsaktion, Kriesing. Auch bei der diesjährigen Weihnachtsaktion erhält der Topspender wieder einen Test-Joker.



Von Starthausen nach Schinderstadt

NPCs haben meist nicht viel zu sagen, aber oft Aufgaben zu vergeben.

Komplexes Rollenspiel im Pixel-Look

Loot sammeln ist die größte Kunst in Grindea. Zum Glück fasst der "bodenlose Beutel" unendlich viel.





Wie komplex Secrets of Grindea unter der Haube ausfällt, demonstriert ein Blick in den Charakterbildschirm. Dort findet ihr sage und schreibe 31 aktive Fertigkeiten und 30 passive Talente sowie eine Vielzahl von Werten und Abkürzungen wie HP, ATK, EP, DEF und so weiter. Tutorial-Texte bringen euch in den ersten Spielminuten immerhin die Grundlagen bei.

Außerdem entwickelt der bodenlose Beutel, den ihr von eurem Vater bekommt, bald ein Eigenleben und steht euch mit Rat (meist in Form dummer Sprüche), aber selten Tat zur Seite. Über kurz oder lang werdet ihr allerdings kaum herum kommen, einen Blick ins offizielle Forum oder ins Wiki zu werfen, um das Charaktersystem zu verstehen. Anfangs ist es auf jeden Fall sinnvoll, euch auf einen bestimmten Kampfstil zu konzentrieren und beispielsweise euren Zweihand-Angriff und den Verteidigungswert aufzubessern. Da es kein Level-Maximum gibt und ihr dank Respawns immer genug Beute findet, sind eurer Phantasie prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch also auch einen Barbarenhexerwaldläufer basteln, wenn ihr genügend Zeit in das Spiel steckt.



Die Menüs offenbaren noch mehr Details und Möglichkeiten, beispielsweise das Crafting: Aus dem ganzen Kleinkram, den ihr aus Kisten und Fässern oder von umgenieteten Monstern aufklaubt, könnt ihr allerhand nützliche Dinge herstellen. Ihr braut Tränke, näht Hüte oder schmiedet neue Waffen. Voraussetzung dafür sind entsprechende Pläne oder Rezepte und teils recht rare Rohstoffe. Lohn der Mühen sind Ausrüstungsgegenstände, die oft deutlich mächtiger ausfallen, als die, die ihr bei Händlern für erwerben oder in Quests finden könnt.



Wie, das reicht euch nicht? Wie wäre es dann mit Fischen? Ähnlich wie in World of Warcraft oder aktuell Final Fantasy 15 (zum Test, Note: 8.5) könnt ihr Stunden damit verbummeln, allerhand Viehzeugs aus Tümpeln zu ziehen; gelegentlich findet sich im Wasser sogar noch Wertvolleres wie ein magischer Ring. Natürlich dürft ihr euch auch an Land auf die Jagd machen und beispielsweise Wildschweine mit Pfeilen spicken. Vielleicht stoßt ihr sogar auf ein Haustier, das euch fortan auf euren Abenteuern begleitet.

Neben dem Looten ist Kämpfen das Hauptelement in Secrets of Grindea. Im Arcade-Modus geht es sogar um nichts anderes.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal

Wer hätte es gedacht: In Secrets of Grindea steht das „Grinden" im Mittelpunkt, also das mühsame Aufleveln des Spielercharakters durch ständiges Kämpfen. Zweitwichtigstes Element: So viel Loot wie möglich sammeln! Oder wie es die offizielle Spielbeschreibung ausdrückt: „In der Welt von Grindea dreht sich alles um das Eine – wie groß deine Item-Sammlung ist." Was für ein Glück, dass der erste Ausrüstungsgegenstand, den ihr zum Auftakt des Abenteuers bekommt, ein bodenloser Beutel ist, der unendlich viel Krimskrams fasst...

Optisch und mechanisch eifert das aktuell im Earl Access befindliche Indie-Rollenspiel klassischen RPGs der 16-Bit-Ära nach, also Secret of Mana oder Zelda: A Link to the Past. Das zeigt sich erstens an der detailverliebten Retrografik, die aber durchaus auch mit modernen Features wie dynamische Lichtquellen oder Partikeleffekte aufwartet.

Und zweitens an dem umfangreichen Level- und Fähigkeitssystem mit seinen vielen Spezialisierungen. Drittens wären da auch noch die actionbetonten Kämpfe, die ein stabiles Gamepad voraussetzen und Fingerfertigkeit belohnen. In unserer Preview sagen wir euch, ob Secrets of Grindea zum Geheimtipp taugt.

Die Story von Secrets of Grindea entfaltet sich nur langsam. Ihr beginnt als Schüler, der seine bislang größte Herausforderung unmittelbar vor sich hat: die Prüfung zum Collector, zum Item-Sammler. Ausgestattet mit Spielzeugschwert und Holzschild macht ihr euch von eurem Heimatdorf Startington auf in die nahe Stadt Evergrind City. Die nicht gerade subtil verballhornten Ortsnamen mögen an dieser Stelle übrigens als Beispiel für Grindeas parodierenden Sinn für Humor genügen – ob er euch gefällt, müsst ihr entscheiden, wir fanden ihn etwas bemüht.

Unterwegs erlegt ihr die ersten Gegner und sackt Schätze ein. Schnell lernt ihr, dass die Welt von Grindea zwar quietschbunt-knuddelig aussehen mag, aber echte Gefahren birgt. Wenn ihr nicht aufpasst, mutieren die flauschigen Häschen schnurstracks zu Killerkarnickeln, und die grinsenden Honigbienen pumpen euch mit Gift voll. Vorzugsweise per Controller-Button haut ihr mit eurem Argumentverstärker zu oder blockt Angriffe mit eurem Schild. Später lernt ihr auch Bogenschießen, Zaubersprüche sowie eine Reihe von durchschlagenden Spezialattacken wie einen Wirbelschlag oder einen Sprungangriff.

Bei den Gefechten kommt es hauptsächlich auf Timing an. Nur wenn ihr im rechten Moment zuschlagt, ausweicht oder blockt, übersteht ihr die Scharmützel ohne größere Blessuren. Das ist nicht immer einfach, denn zum einen gibt es eine minimale Eingabeverzögerung. Wenn ihr planlos auf die Tasten haut, fuchtelt euer Alter Ego ausgerechnet dann mit dem Schwert herum, wenn ihr eigentlich zur Seite springen oder euren Schild heben solltet. Zum anderen sind Kollisionen, also wenn eure Waffe einen Gegner trifft oder dieser euch, nicht immer präzise abzuschätzen. Das kann vor allem bei Boss-Kämpfen zum Problem werden.