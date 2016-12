Rise & Shine Preview

Man nehme eine Prise Shoot-em-up, gebe einen Schuss Puzzle-Plattformer hinzu, reichere es mit unzähligen Anspielungen auf Half-Life 2 oder Zelda an und verpacke es schließlich in hübscher Comicgrafik. Fertig ist der potenzielle Indie-Hit!

Eine Anspielung nach der anderen

Rise & Shine strotzt nur so vor Referenzen auf Spielereihen wie Zelda oder Half-Life.

Hinter dem kleinen Felsen gehen wir in Deckung – was wichtig ist, da ein Treffer des Gegners Rise tötet. Nachdem dieser Feind tot ist, steigt sein Geist übrigens in Form eines kleinen Engels in den Himmel auf. Auch solche Details unterstreichen den Humor des Spiels.

Schießen, Springen, Deckung suchen

Gordon Freemans Brechstange und die Würfel aus Portal in einem Raum...

Der Panzer links feuert stetig Raketen auf uns, denen wir ausweichen müssen. Währenddessen müssen wir Elektroprojektile auf den Kasten rechts schießen. Um ihn lahmzulegen, ist eine bestimmte Anzahl von Treffern in begrenzter Zeit nötig.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie Welt liegt im Chaos, heimgesucht von einer Armee übelster Halunken, die zu allem Überfluss den Menschen auch noch ihre Roboterwesen auf den Hals hetzen. Mittendrin sind wir, der kleine Junge Rise, der eigentlich nur seine Eltern wiederfinden und den Krieg irgendwie überleben will. Sein Kumpel Tomox, dessen Gestalt verdächtig stark an die der Invasoren auserinnert, ist keine große Hilfe und wird kurzerhand vom anrückenden Level-999-Kampfroboter über den Haufen geschossen. Aber schon bald haben wir im kreativen Genremixdes spanischen Indie-Entwicklers Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team unsere eigene Waffe, mit der wir die Feinde aufs Korn nehmen und auch das geeignete Mittel zur Hand haben, um die kniffligen Plattformer-Rätsel zu lösen.Beim Humor des Spiels wundert es kaum, dass sich mit Adult Swim Games derselbe Publisher Rise & Shine angenommen hat, der zuletzt auch Double Fines futuristischem 70er-Jahre-Disco-Ausflug Headlander (im Test: Note 7.5 ) unters Spielevolk brachte. Der Humor ist aber keineswegs gleich. In Rise & Shine basiert er vollem auf unzähligen Referenzen auf andere Computer- und Videospiele. So ist bereits der Name eine Anspielung auf den G-Man in. Auf einem Straßenschild auf einer zerstörten Autobahnbrücke wird City 17 als nächstes Ziel angegeben, aber auch die Würfel ausdürfen nicht fehlen.Rise & Shine ist aber nicht bloß auf Valve-Titel festgelegt.Seine erste Waffe erhält Protagonist Rise etwa vom Legendary Warrior. Die elfenartigen Spitzohren lassen auch in Anbetracht der blauen Färbung seiner Kutte keinen Zweifel daran, dass Link aus der-Reihe hier Pate stand. Die Knarre namens Shine kann (natürlich!) mit uns reden und ist um einen trockenen Spruch nicht verlegen. Als Rise gemeinsam mit einem Hünen von Kerl, der wohl nicht zufällig Superbadass heißt, loszieht und von einer Springmine zerfetzt wird, meint die Waffe nur: Guess that landmine was too badass for the Megabadass.Die Dialoge, die in netten Comicstrips oder in der Spielwelt in Form von Sprechblasen eingeblendet werden, sind indes nicht vertont. Stattdessen gibt es nur (englische) Texte, die bloß mit einem unverständlichen Gemurmel untermalt werden.Während der Humor von Rise & Shine gewiss Geschmackssache bleibt, liegt die wohl größte Stärke aber ohnehin in der vielseitigen, teils kniffligen Spielmechanik, die Anteile von Shoot-em-ups, Puzzle-Plattformer, aber auch Jump-and-Runs gekonnt verbindet. So beherrscht Rise etwa einen Dash zum schnellen Ausweichen sowie eine Art Doppelsprung, um höhere Plattformen zu erreichen, aus dem Boden springenden Minen oder auch aus der Luft abgeworfenen Bomben zu entkommen. Die Kämpfe gegen menschliche Gegner und Roboter laufen recht unterschiedlich ab, mal etwas taktischer, wenn wir Deckungen in der Umgebung nutzen, manchmal aber auch deutlich schneller.So werden wir an einer Stelle von einem großen Panzer-artigen Roboter attackiert, der immer wieder Raketen auf uns abfeuert. Besiegen können wir ihn nur, wenn wir von den herkömmlichen Geschossen unserer Waffe auf die Elektroprojektile wechseln und damit einen Schalterkasten in der Nähe lahmlegen. Das Zielen mit dem rechten Stick des Gamepads fällt auch mit dem recht früh im Spiel eingesammelten Laservisier nicht ganz so leicht, wie es könnte. Da sind wir mit der Maus-Tastatur-Alternative in der aktuellen PC-Version noch im Vorteil.Es reicht aber nicht, den Kasten oft genug zu treffen. Stattdessen wird die Energie des Kastens nach und nach wiederhergestellt, wenn wir die nötige Anzahl von Treffen innerhalb eines gewissen Zeitfensters erzielen. Ihr könnt euch vorstellen, dass beim gleichzeitigen Ausweichen vor den auf uns einprasselnden Raketen alles andere als ein Selbstläufer ist. Beliebig lang könnt ihr es in jedem Fall versuchen, denn Shine verfügt über unendlich Munition. Mit Upgrades erhöht ihr zudem die Anzahl Projektile in der Kammer, um nicht so oft nachladen zu müssen.Ein wenig Risikobereitschaft ist als notwendig, denn meist reicht ein Treffer, um Rise (ziemlich blutig) aus den Socken zu hauen. Spätestens beim zweiten Treffer geht es jedoch zurück zum letzten Checkpoint. Das klingt hart, bleibt aufgrund der fair gesetzten Rücksetzpunkte aber immer fair.