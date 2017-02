Mass Effect - Andromeda Preview

Die Bioware-Weltraumsaga geht in neuer Galaxie und mit neuem Held weiter. Weshalb sie trotz mancher Simplifizierung ein Hit werden könnte, verraten wir euch in unserer Vorschau, für die wir das Action-RPG mehrere Stunden spielten.

Die Erde: Blauer Planet. Heimat der Menschen. Zufluchtsort für alle, die um Leib und Leben fürchten müssen. Das alles war einmal, denn die Tage der Erde sind gezählt und es gilt, in den Weiten des Weltalls ein neues Refugium für die Menschheit und ihre Verbündeten zu finden.



Die Gewissheit des nahenden Todes der Erde bildet den Ursprung des Unternehmens Andromeda, das im Jahr 2185 beginnt. Mehr als 630 Jahre dauert die Reise in die danach benannte Andromeda-Galaxie, das die Archen-Expeditionsflotte nur dank Kälteschlaf überdauern kann.



Als die Ark Hyperion den Planet Habitat 7 erreicht, der zur neuen Heimat der Menschen auserkoren war, müssen die Mitglieder der Expedition feststellen, dass ein dauerhaftes Überleben hier nicht möglich ist. Stattdessen rufen sie eine neue Gefahr auf den Plan: Die kriegerische Rasse der Kett greift die Kolonisten an – Held Ryder und die anderen müssen erkennen, dass in Mass Effect - Andromeda sie die Aliens, die Invasoren sind.

Epischer Einstieg

In Andromea seid ihr das Alien. Eine sterbende Erde und die Suche nach einer neuen Heimat sind im Science-Fiction-Sektor ein Standardszenario. Was Mass Effect - Andromeda daraus macht, ist jedoch erstklassig. Majestätisch schwebt im Intro die Ark Hyperion durchs Bild, während die Besatzung nach und nach aus dem Kälteschlaf erwacht. Darunter befindet sich auch Sara und Scott, die Tochter des Expeditionsanführers Alec Rider. Ihr wählt, wen des Geschwisterpaars ihr spielt, bei dem anderen geht dann in der Kryokammer etwas schief. Tot ist der Bruder respektive die Schwester allerdings nicht; vielleicht lässt Bioware ihn oder sie später ja als NPC auftauchen.

In einer gekonnten Mischung aus epischen und sehr persönlichen Elementen lernen wir einige der Crew-Mitglieder kennen. Spätestens als Vater Alec Ryder in Szene tritt, dürfte jeder Mass-Effect-Kenner wieder voll drin sein. Der "Pathfinder" trägt einen schwarz-roten Raumanzug, auf dem ein N7-Logo prangt. Welche Rolle spielt die Militärorganisation, der auch Commander Shepard, Held der ersten drei Teile, angehörte? Werden wir auf den einen oder anderen seiner Wegbegleiter treffen? Doch Producer Fabrice Condominas schweigt eisern. In jedem Fall wird es keinen Savegame-Import geben.



Packende Inszenierung

Den Einstieg hat Bioware stark inszeniert. Fließende Übergänge zwischen live berechneten Zwischensequenzen und Spielgrafik halten uns immer im Geschehen. Jeder auch noch so kleine Dialog wird von der aufwendigen Mimik und Gestik der Gesprächspartner gekonnt unterstützt und mit cineastischen Kameraperspektiven zelebriert.



Wir verraten in dieser Preview selbstverständlich keine Details zur Story, aber bei der längeren Zwischensequenz beim Übergang vom Prolog in die erste Mission dürft ihr nicht weniger erwarten als einen der packendsten Momente der Spielegeschichte! Und dann kommt noch die darauffolgende Sequenz mit den Aliens, die keinen Zweifel daran lässt, in welcher Gefahr wir uns in der Andromeda-Galaxie tatsächlich befinden…

Du bist das Alien

Vater Alec ist der Pathfinder (Anführer). Wieso trägt er eine N7-Uniform? Der Einstieg in Mass Effect – Andromeda funktioniert auch deshalb so gut, weil es Bioware gelingt, Serienneustart und bestehendes Universum miteinander zu verbinden. Nachdem unser Shuttle beim Ladungsversuch auf Habitat 7 abstürzt, müssen wir die anderen Expeditionsmitglieder finden. Ryder ist mit Liam Costa unterwegs und stößt auf der Oberfläche des Planeten alle paar Meter auf Pflanzen, Tiere und Technologien, die beiden natürlich fremd sind. Anfangs gibt unser Scanner noch keinen großen Aufschluss darüber, womit wir es zu tun haben. Ein Dinosaurier-ähnliches aggressives Tier ist etwa in der Lage, sich komplett unsichtbar zu machen. Verwundert stellt Ryder fest, dass diese Fähigkeit offenkundig organisch erzeugt wird und nicht etwa durch Technologie.



Genauso wenig wissen die beiden über die Aliens mit den sonderbaren Knochenauswüchsen an Kopf und Körper. Offenbar verfügt die Rasse, von denen der Spieler später erfährt, dass sie Kett heißen, über enorme wissenschaftliche Kenntnisse und effektive Waffentechnologie. So scheinen die seltsamen Blitze, die für den Absturz des Shuttles sorgten und ständig wie aus dem Nichts auf dem Boden einschlagen, durch ein Energiefeld der Kett erzeugt zu werden. Eine andere Spezies, die Angura, erinnern mit ihrer Kopfform entfernt an Kobras. Das wirkt auf uns ähnlich spannend wie damals beim ersten Mass Effect, als wir mehr über die Kroganer, Asari oder Turianer erfahren wollten.



Ob ihr der Hauptgeschichte strikt folgt oder mit eurem Schiff Tempest durch die neue Galaxie reist, fremde Planeten scannt oder sogar dort landet, bleibt euch überlassen. Zweifel am Versprechen, dass Mass Effekt – Andromeda nach dem Prolog offen, aber eben kein Sandbox-Spiel sei, haben wir derzeit keine. Apropos "offen": Nach dem Ende der Hauptgeschichte werdet ihr Mass Effect - Andromeda in jedem Fall weiterspielen können.

