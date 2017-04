Das Crossover-Prügelspiel geht mit einigen Neuerungen bei Grafik und Gameplay ins Rennen. Es ist einsteigertauglicher, ohne Profis zu unterfordern. Wir haben mit Marvel- und Capcom-Größen gespielt und glauben, dass das gut wird!

Auf der PlayStation Experience im vergangenen Jahr wurde Marvel vs. Capcom - Infinite offiziell angekündigt. Der neue Teil der Crossover-Prügelreihe hätte zwar einerseits genauso gut Marvel vs. Capcom 4 heißen können. Andererseits gibt es so einige Neuerungen, die das Wort Infinite am Ende sinnvoller erscheinen lassen als eine schnöde Ziffer. Statt in Dreierteams kämpft ihr nun nur noch im Duo. Statt des extremen Hangs zum Comiclook setzt Infinite auf einen realistischeren Look. Doch entscheidend sind am Ende vor allem die spielerischen Qualitäten, von denen wir uns kürzlich auf einem Capcom-Event in Hamburg einen ersten Eindruck verschaffen konnten.



Cineastischer Storymodus

Mega Man X, und auf der anderen Seite Marvel-Superschurke Ultron. Der überzieht die Welt mit einem schrecklichen Virus, dessen Ausbreitung ihr unbedingt verhindern müsst.

Capcom machte sich bekanntlich nicht viele Freunde damit, dass Street Fighter 5 (im Test: Note 8.0 ) zu Beginn über keinen richtigen Storymodus verfügte. In Marvel vs. Capcom - Infinite wird das anders sein. Das Superhelden-Prügelspiel wird direkt zum Release einen storylastigen Solopart umfassen. Darin bekämpft ihr mit diversen Helden aus den Universen von Capcom und den Marvel-Comics den großen Bösewicht Ultron Sigma. Wer sich in den beiden Universen auskennt, erkennt, dass damit zwei Fieslinge beider Seiten miteinander verbunden sind: Auf der einen Seite Sigma, der Gegenspieler aus, und auf der anderen Seite Marvel-Superschurke Ultron. Der überzieht die Welt mit einem schrecklichen Virus, dessen Ausbreitung ihr unbedingt verhindern müsst.

Producer Michael Evans, GG-Redakteur Benny und Peter Rosas nach dem Interview.

Michael Evans im Interview auf Nachfrage bestätigte, wird es in den Zwischesequenzen keine Spielerinteraktion geben. Es gibt also keine kleinen Quick-Time-Events wie im Netherrealm-Prügler

Im Storymodus werdet ihr nicht bloß ein paar Textkästen finden, die die Geschichte erzählen. Stattdessen erwarten euch cineastische Zwischensequenzen. Auszüge daraus haben wir bereits sehen können und sind angetan von deren Machart. Wie uns Producerim Interview auf Nachfrage bestätigte, wird es in den Zwischesequenzen keine Spielerinteraktion geben. Es gibt also keine kleinen Quick-Time-Events wie im Netherrealm-Prügler Injustice - Götter unter uns (im Test: Note 8.5 ) oder zuletzt in der Kampagne von Mortal Kombat X (im Test: Note 8.5 ). In Marvel vs. Capcom - Infinite wechseln sich filmische Zwischensequenzen mit Kämpfen ab. Muss nicht schlecht sein, aber noch ist es zu früh, die Qualität des Modus' verlässlich einzuschätzen. Trashig dürfte es wohl auch hier werden. Doch wir glauben fest daran, dass es guter Trash wird!

Schade übrigens: Obwohl Capcom zuletzt fast jeden größeren Titel komplett für deutschen Markt lokalisiert hat, wird das, wie wir von Michael Evans erfahren, bei Marvel vs. Capcom – Infinite nicht der Fall sein. Es soll lediglich deutsche Bildschirmtexte respektive Untertitel geben. Aber bis zum Release am 19. September bliebe ja noch etwas Zeit, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Chun-Li versus Chris Redfield

Hiryu aus Strider (links) ist auch dabei.

Neben dem Storymodus wird es natürlich auch viele weitere Spielmodi geben. Im Arcade-Modus prügelt ihr euch wie gehabt durch eine Reihe von Matches, um euch am Ende auch dort mit Ultron Sigma anzulegen. Im Missionsmodus dürft ihr versuchen, alle Special Moves und noch komplexeren Angriffe und Kombos der einzelnen Kämpfer erfolgreich anzuwenden. Wie viele Spielfiguren es am Ende sein werden, hat Capcom noch nicht verraten. Bekannt sind bislang 14 Charaktere, darunter auf Seiten der Capcom-Figuren Chris Redfield aus Resident Evil und Hiryu aus Strider. Von den Marvel-Helden sind etwa Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy oder Nordmann-Hammerschwinger Thor mit von der Partie.



Selbstverständlich sind mit all diesen Figuren auch Versus-Matches gegen die KI, lokal oder online gegen andere Spieler möglich. Crossplatform-Funktionen wie bei Street Fighter 5 wird es indes nicht geben. Diesmal bleiben Spieler auf PC, PS4 und der (anders bei Street Fighter 5 bedachten) Xbox One unter sich.

Aus drei mach zwei

Grundsätzlich wählt ihr in allen Modi nur noch zwei statt drei Kämpfer für euer Team aus. Das ist natürlich eine Einschränkung, allerdings könnte das Spielerlebnis davon profitieren: Die Matches nehmen nicht mehr ganz so viel Zeit in Anspruch. Ihr müsst schließlich nur noch zwei Lebensenergie-Balken eures Kontrahenten leeren und nicht mehr drei. Kompakter und noch dynamischer als früher fühlen sich die Kämpfe auch aus anderen Gründen an. So seid ihr in Marvel vs. Capcom – Infinite fast jederzeit in der Lage, auf den anderen Charakter zu wechseln. Das geht bisweilen sogar während der Gegner eine Kombo ausführt. Damit könnt ihr euren Recken folglich auch mal aus einer Notsituation retten und müsst nicht mit anschauen, wie die Kombo nach und nach den Energiebalken leert.



Umgekehrt könnt ihr natürlich auch Partner-Kombos ausführen, wenn ihr im richtigen Moment wechselt. Dabei sind irrwitzigen Schlagabfolgen möglich, wenn ihr die Aktionsliste des jeweiligen Helden beherrscht. Wenngleich sich Profispieler über eine mangelnde Spieltiefe keine Sorgen machen müssen, geht Capcom gleichzeitig einen Schritt auf Einsteiger zu. So haben die Entwickler etwa einen simpel auszuführenden Special Move eingebaut, dessen Tastenkombination bei allen Charakteren identisch ist. Wir glauben tatsächlich, dass Einsteiger damit besser abgeholt werden und sie schneller und mehr Spaß haben können. Ob das aber auch bei der Langzeitmotivation hilft, bleibt abzuwarten.

