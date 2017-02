Little Nightmares Preview

Es war Bandai Namcos überraschende Neuankündigung auf der gamescom 2016. Weshalb die Japaner das kleine Spiel so groß präsentierten, beweisen unsere frischen Spieleindrücke, die wir nun mit euch teilen möchten.

Little Nightmares ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Überall lauert der Tod

Lauf um dein Leben

Um dem Tod zu entrinnen, muss Six unbedingt aus dem Käfig raus.

Diese quirligen Männchen sind vielleicht Pilzköpfe, aber mit den Beatles haben sie nichts zu tun.

Knifflig schöne Rätsel

Anzeige

Der Hausmeister ist blind, aber seinen Ohren entgeht das Knarren der Holzdielen unter unseren Schritten nicht.

Für diese Preview reisten wir zu Bandai Namco nach Frankfurt. Die Kosten für Anreise und Verpflegung übernahm der Hersteller.Wenn eine Person im gelben Regenmantel durch die Gegend läuft, obwohl nicht ein Tropfen Wasser vom Himmel fällt, könnte man skeptisch werden. Besonders dann, wenn sich diese Person als Six vorstellt. Sorgen muss man sich tatsächlich machen in, allerdings nicht wegen, sondern um Six. Das kleine Mädchen im Regenmantel muss in Bandai Namcos Puzzle-Plattformer auf ihrer Flucht aus einer Unterwasserstation namens Der Schlund nämlich todbringende Fallen umgehen und ihren Verfolgern entkommen.Wir haben das Abenteuer ausführlich für euch angespielt und verraten euch, weshalb es uns sogar besser gefällt als Playdeads erstklassiger Rätsel-Plattformer Inside (im Test: Note 9.0 ).In Little Nightmares steuert ihr Heldin Six aus der Seitenperspektive, die Levels sind allerdings komplett in 3D modelliert. Ihr bewegt euch also nicht bloß auf einer geraden Linie, sondern nutzt auch die Tiefe des Raums. Nur so erreicht ihr ein weiter hinten stehendes Regal, um daran hochzuklettern oder umgeht ein Loch im Boden, statt in den Tod zu stürzen. Sterben könnt ihr auf viele weitere Arten. Wer unachtsam vorgeht, wird von einem herabstürzenden Objekt erschlagen oder von einer Lore zerquetscht. Meistens sind aber eure Gegner in Little Nightmares für den Tod eurer Spielfigur verantwortlich. Ihnen müsst ihr auf dem Weg aus der Unterwasserstation, die an ein verließähnliches Haus erinnert, auf vielfältige Weise entgehen.Bei einem hässlichen, an Leatherface erinnernden Koch müsst ihr gezielt die Objekte in der Raummitte nutzen, um ohne Feindkontakt in den nächsten Raum zu kommen. Sprintet ihr im richtigen Moment los und umkreist die Regale, verschafft euch das einen ausreichend großen Zeitvorsprung. Der Puffer ist notwendig, denn bis der Schalter im Nebenraum seinen Dienst verrichtet, vergehen einige Sekunden. Versucht ihr es um die Umrundung der Regale, schnappt euch der Koch und verarbeitet euch kurzerhand als weitere Zutat für sein Fischgericht.Andere Gegner fordern euch anders heraus. Da wäre etwa ein blinder Hausmeister. Der kann Six zwar nicht sehen, aber dafür umso besser hören. Wo immer es möglich ist, solltet ihr also auf den geräuschdämpfenden Teppichen laufen und die knarzenden Holzdielen meiden. Aufgrund seiner extrem langen Arme erreicht euch der aufgeschreckte Hausmeister nämlich in Windeseile. Manchmal müsst ihr auch Objekte wie ein Schellenäffchen zur Ablenkung werfen, um den Gegner auf eine falsche Fährte zu locken. Den Gegnern in Little Nightmares entkommt ihr in bestimmten Passagen jedoch nur durch eine schnelle Flucht. Nur wer im Sprinttempo einen Korridor hinunterstützt und sich unter Hindernissen durchduckt, erreicht den rettenden Schutzraum. Lasst euch dabei von der Seitenperspektive nicht täuschen: Fluchtpassagen wie diese sind in Little Nightmares zwar kürzer als ähnliche Sequenzen in einem, aber nicht weniger packend.In Little Nightmares beherrscht Heldin Six lediglich ein paar wenige Aktionsmöglichkeiten, die aber dennoch eine große Vielseitigkeit ermöglichen. Per Interaktionsknopf klettert sie an dafür geeigneten Objekte hoch oder greift nach Koffern, die sie als Kletterhilfe (oder auch als Hindernis für einen Gegner!) im Raum verschiebt. Zudem kann sie springen, rennen, schleichen oder mit ihrem Feuerzeug Licht machen respektive bestimmte Objekte entzünden. Kleinere Objekte kann Six außerdem umhertragen oder werfen. Diese Fähigkeiten nutzt ihr beispielsweise, um eine Waage ins Gleichgewicht zu bringen oder aber, um sonst unerreichbare Knöpfe zu betätigen.Zu beachten ist dabei stets, dass Six nicht gleichzeitig klettern und Objekte tragen kann. Haben wir einen Hebel zum Öffnen einer Falltür über einen Kletterpfad erreicht, führt bei der Rückkehr kein Weg daran vorbei, ihn auf den Pfad am Boden zu transportieren. Überhaupt erstrecken sich die Rätsel in Little Nightmares häufiger über verschiedene Räume. Finden wir in einem etwa den Schlüssel für eine Tür, können wir selbigen dort nur aufnehmen, wenn wir in einem anderen zuvor einen Hebel umgelegt haben. Das ist nur ein Beispiel, oft sind diese ineinandergreifenden Aufgaben komplexer.