Mark Cerny lächelt zwischen Hagen Gehritz und Jörg Langer.

Im Vorgänger wurde viel gekämpft, nun stellen wir in langen Sprungpassagen auch unsere Akrobatik unter Beweis. Ob fahrende Plattformen, endlose Abgründe oder gefährliche Hindernisse: Hier atmet Knack 2 ordentlich Jump-and-run-Luft. Da sich der Titel auch an eine jüngere Zielgruppe wendet, wird der Frustfaktor bei den Sprungpassagen durch sehr häufige Checkpoints gering gehalten: Jede sichere Plattform eines größeren Abschnitts dient als Rücksetzpunkt. Wer im Koop-Modus spielt, kann jederzeit zum Partner teleportieren beziehungsweise wird direkt neben diesem wiederbelebt. Die beiden oberen von vier Schwierigkeitsgraden sollen aber auch für Gamepad-Profis eine Herausforderung darstellen.Häufig lassen wir Knack per Druck auf R1 in seine kleinste Form zerbröseln, damit wir auf schmalen Simsen laufen oder in kleine Öffnungen kriechen können. Die Größe des Helden (in etwa: 1, 2, 4 oder 10 Meter Höhe) hängt vom Fortschritt im aktuellen Kapitel ab, doch kleinmachen kann er sich immer. In bestimmten Gebieten soll unser Held auch Elemente wie Eis oder Metall ansaugen, die ihm weitere Fähigkeiten geben – so kann er etwa, besteht er gerade aus "Metall-Schrott", eine stromleitende Spur von Kleinteilen hinterlassen.Knack 2 ist sichtlich bemüht, keine Monotonie aufkommen zu lassen. So schleichen wir durch einen nächtlichen Garten, schaffen uns bei der Erstürmung einer Koboldstadt Wege durch das Verschieben von Kisten und sitzen in Ego-Perspektive am Steuer eines Panzers, mit dem wir Gegner mit mächtigen Geschossen wegbomben oder plattwalzen. Allgemein hat es etwas befriedigendes, Teile der Umgebung in Trümmer zu verwandeln und als größerer Knack die dann spielzeughaften Gegner fortzuschleudern. Für zusätzliche Abwechslung und einen gewissen Wiederspielwert sollen freispielbare Extras und über 100 optionale Missionen sorgen. Diese lassen euch Wettläufe in den Levels absolvieren oder verlangen ein besonderes Vorgehen in bestimmten Abschnitten. Also etwa in einem Panzer-Level just auf die Benutzung des Panzers zu verzichten...