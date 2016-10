Mit einer Portion Fantasy, einer Prise Politik und einem guten Schuss Abenteuer wollen die Amplitude Studios 4X-Strategiespiele anreichern. Wir haben die Early-Access-Version gekostet und stellen in der Preview fest: ein interessantes Rezept!

Keine Rasse wie die andere

Von acht geplanten Völkern stehen aktuell vier zur Auswahl, die sich sehr deutlich voneinander unterscheiden.

Fokussierung entscheidet

Bei der Forschung müssen wir uns für gewöhnlich zwischen mehreren Projekten entscheiden.

Pazifisten gegen Militaristen





Das bringt uns zum nächsten Punkt: die Ressourcen. Davon gibt es in Endless Space 2 jede Menge, die Veteranen schon aus früheren Teilen der Endless-Serie kennen. Die beiden wichtigsten sind Staub – quasi Geld – und Einfluss. Ersteren gewinnen wir über Industrie, Steuern und Handel, um ihn in den Ausbau unserer Wirtschaft oder unserer Streitkräfte zu investieren. Letzteren brauchen wir für die erwähnten Politikprogramme, Gesetze und diverse diplomatische Aktionen. Anders als Staub können wir Einfluss aber nur indirekt über unsere Bevölkerung, Technologien und manche Einrichtungen generieren. Daneben gibt es noch eine Handvoll spezieller Rohstoffe wie Titan oder Antimaterie, die wir über die Kontrolle bestimmter Sektoren erlangen und diverse Vorteile für unsere Industrie, unser Militär und andere wichtige Bereiche bringen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalBereits mitgingen die Amplitude Studios anno 2012 etwas andere Pfade als die meisten Kollegen aus dem Weltraumstrategie-Genre., das seit kurzem als Early-Access-Version zahlungswilligen Betatestern offensteht, baut auf die Stärken des ersten Teils und reichert das Konzept mit anderen Eigenheiten der Endless-Serie an. Grund genug für uns, es ausführlich zu spielen und einer Preview zu unterziehen!In seinem Herzen ist zwar auch Endless Space 2 ein Verfechter des aus Master of Orion (im Test, Note: 7.0) und Konsorten bekannten 4X-Prinzips. So führen wir eines von aktuell vier, später acht weltraumfahrenden Völkern an. Durch geschickte Ressourcenausbeutung, Industrialisierung, Diplomatie, Kriegsführung, Handel und Forschung wollen wir uns die Galaxie und konkurrierende Spezies unterwerfen. Der Vertreter der Amplitude Studios allerdings setzt deutlich stärker auf Spezialisierung als viele jüngere Genrevertreter und betont Story- und Abenteuerelemente.Die Unterschiede beginnen bereits bei den Rassen, die vier bislang enthaltenen Fraktionen unterscheiden sich wesentlich voneinander. Die ungewöhnlichsten Vertreter sind sicherlich die Vodyani: Das sind Weltraumvampire, die keine Planeten besiedeln, sondern auf gigantischen Kolonieschiffen hausen und parasitär von einer Welt zur nächsten ziehen. Die Sophons sind geborene Forscher. Ihre Aufklärer klären die Umgebung wesentlich schneller als die anderen Parteien auf und klettern spürbar schneller die Technologieleiter empor. Dafür schlagen sie sich in Gefechten deutlich schlechter.Die Lumeris setzen primär auf Handel: Statt Planeten zu erobern oder zu kolonisieren, kaufen sie sich einfach neue Basen. Bewaffnete Auseinandersetzungen scheuen sie. Das genaue Gegenteil stellen die Cravers dar, die aufgrund ihres extremen Bevölkerungswachstums dauernd expandieren müssen und mit ihren Riesenflotten andere Parteien einfach überrollen.Vier weitere Völker sollen folgen; eines davon wollen die Macher nach den Wünschen der Community gestalten. Für jede Spezies wollen die Entwickler eine eigene Story mit einzigartigen Missionen entwerfen, die in der aktuellen Vorabversion allerdings nur in Ansätzen erkennbar sind (in Form von erforschbaren Anomalien und Miniaufträgen). Auch ist die Partiedauer bislang auf 125 Runden begrenzt, und es gibt nur zwei von später fünf Siegbedingungen: Unterwerfung und Punktzahl. Ansonsten aber spielt sich die Early-Access-Fassung schon sehr rund.Endless Space 2 setzt stark auf Spezialisierung. Schon allein aufgrund der stark unterschiedlich angelegten Rassen ist es unmöglich, in allen Bereichen zu brillieren. Ein gutes Beispiel ist die Wissenschaft: Der Technologiebaum ist stark verzweigt, das heißt, wir sollten uns in den vier Bereichen Militär, Biologie, Industrie sowie Technik üblicherweise zwischen verschiedenen Fortschritten entscheiden. So können wir entweder die Verteidigungskraft unserer Schiffe aufwerten oder die Offensivwaffen. Erforschen wir beides, fallen wir in anderen Kategorien zurück. Allerdings gibt es später Querverbindungen, die es uns erlauben, vernachlässigte Bereiche zu stärken. Das bedeutet, dass jede Partie etwas anders verläuft, auch wenn der Forschungsbaum prinzipiell für alle Fraktionen gleich aufgebaut ist.Ein anderes Beispiel ist die Kriegsführung: Wie schon im Vorgänger laufen die Scharmützel zwar automatisch (in ansehnlichen Filmsequenzen) ab. Wir dürfen aber zwischen Taktiken und Formationen wählen, die einen gewissen Einfluss auf den Ausgang haben. Um die Effizienz zu steigern, sollten wir das Design unserer Schiffe möglichst genau auf unsere Gefechtsstrategie abstimmen beziehungsweise umgekehrt. Es bringt eben herzlich wenig, offensiv ausgerichtete Scharfschützen-Fregatten in den Nahkampf zu schicken, dazu sollten wir schwer gepanzerte Kreuzer nutzen. Freilich laufen wir mit allzu einseitig ausgerichteten Flotten Gefahr, in einen Konter zu rennen; wie schon der Vorgänger setzt Endless Space 2 stark auf das Stein-Schere-Papier-Prinzip.