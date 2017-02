Call of Cthulhu Preview

In wenigen Wochen jährt sich H.P. Lovecrafts Todestag zum 80. Mal. Fans des von ihm geschaffenen Horror-Mythos warten schon lange auf eine adäquate Spielumsetzung – und noch dieses Jahr könnten sich ihre Hoffnungen erfüllen.

Du kannst nicht vorbei!

Hauptfigur Edward Pierce ist Veteran, Detektiv und Alkoholiker.

Kombiniere, kombiniere

Das Hawkins-Anwesen

Anzeige

In diesem Haus starben bei einem Brand alle Mitglieder der Familie Hawkins. Wir sind hier, um die Hintergründe aufzudecken.

Für diese Preview reisten wir zu einem Event von Focus Home Interactive in Paris. Die Reisekosten übernahm der Hersteller.Es ist nicht gerade ein Ausflugsziel, das man für den Urlaub auswählen würde. Aber zur Erholung haben wir uns auch nicht nach Blackwater Island begeben. Wir sind Edward Pierce, Privatermittler der Bostoner Agentur Pinkerton und ein Veteran des Ersten Weltkriegs. In dieser Funktion suchen wir das Anwesen der Familie Hawkins auf, die wenige Wochen zuvor bei einem Brand im eigenen Haus ums Leben kam. Der neue Besitzer Mr. Webster hat uns beauftragt, mehr über das Unglück in Erfahrung zu bringen. Oder wollte er uns vielleicht auch nur auf jenes trostlose Eiland locken, auf dem uns noch weit Schrecklicheres erwartet als die Konfrontation mit Leid und Tod?Das ist die Ausgangssituation von, der Videospielumsetzung der Pen-and-Paper-Version vonHorror-Mythos. Während Cyanide bei der Ankündigung Anfang 2016 noch wenig Handfestes vorzuweisen hatte, stimmten sie uns auf einem kürzlichen Event zuversichtlich, dass Krimi- und Lovecraft-Freunde gleichermaßen auf ihre Kosten kommen könnten.Als Edward Pierce sich dem Haus der Hawkins nähert, stellt sich ihm ein älterer Mann mit Axt und düsterer Miene in den Weg. Sein Name lautet Silas Winchester. Er ist der Hausverwalter der Hawkins und macht gleich deutlich, dass niemand ohne seine Erlaubnis das Haus betreten wird. Wer nun denkt, „haue ich den alten Sack halt einfach um“, überschätzt seine Möglichkeiten, denn Cyanides Call of Cthulhu ist kein Actionspiel. Aber in der Mixtur aus Horror-Adventure, Detektiv-Abenteuer und Rollenspiel haben wir andere Optionen. In einem Multiple-Choice-Dialog entscheiden wir, ob wir Silas rüde angehen oder versuchen, ihn mit dem nötigen Einfühlungsvermögen dazu bringen, uns den Schlüssel zum Anwesen zu überreichen.Ob wir dabei erfolgreich sind, das hängt nicht zuletzt auch vom Informationsstand unserer Spielfigur ab. „Wissen ist die wahre Waffe in Call of Cthulhu“, sagt uns Lead Game Designer. Worauf er anspielt: Wenn wir beispielsweise vor der Begegnung mit Silas den Grabstein der beim Brand getöteten Sarah Hawkins betrachtet haben, stehen uns andere Dialogoptionen zur Verfügung. Fehlt uns diese Info, sind im Gespräch mit dem Hausverwalter im Zweifel nicht ganz so überzeugend.Jede gesammelte Information erweitert aber nicht bloß unseren Wissensstand, sondern bringt uns auch ein paar Erfahrungspunkte ein. Hier kommen die Rollenspiel-Aspekte noch stärker zur Geltung. Denn nur, wer Lernpunkte im Bereich „Social Skills“ investiert, hat mit der dadurch gesteigerten Redekunst auch langfristig Chancen, seine Ziele zu erreichen.Fähigkeitenpunkte könnt ihr auch in „Wissen“ und „Ermittler“ einsetzen. Ersteres verbessert die Informationstiefe, die ihr aus den Quellen herausziehen könnt und steht wohl auch im Zusammenhang mit NPCs in der Spielwelt. Manche Charaktere, deren Vertrauen wir gewinnen können, sollen wir später auch gezielt zur Beschaffung einsetzen können. Im Bereich “Ermittler“ schärft ihr euren Blick dafür, bei Tatortuntersuchungen die richtigen Schlüsse zu ziehen.Im Hawkins-Anwesen angekommen sehen wir, was uns in puncto Detektivarbeit in Call of Cthulhu erwartet. Sorgsam durchkämmt Edward Pierce die Räumlichkeiten. Im verbrannten Wohnzimmer entdeckt er unter anderem den Schuh einer Frau, den Schatten einer Kinderleiche auf dem Boden oder auch eine Uhr über dem Kamin, die irgendwann stehengeblieben ist.Wir möchten dabei nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Kern erwarten euch in diesem Bereich des Spiels Mechaniken, die an die letzten-Adventures von Frogwares erinnern. Wie komplex oder wenig komplex im Vergleich dazu das Deduktionsmenü aussieht, können wir aktuell noch nicht einschätzen.