Hitman 3: PC-Version exklusiv bei Epic Games, Hitman 1 kostenlos

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach den ersten Exklusiv-Deals im Epic Games Store, zumeist zeitlich begrenzt wie bei Metro Exodus (im Test: Note 7.5), hätte man zuletzt glauben können, dass das Online-Portal der Unreal- und Gears of War-Macher sich inzwischen genau davon mehr oder weniger verabschiedet hat – was die GG-Leser davon halten, hatten sie bereits vor geraumer Zeit in einer unserer Sonntagsfragen kundgetan. Mit IO Interactives Schleich-Shooter Hitman 3 aber setzen sich die exklusiven Vereinbarungen fort. Denn wie der Hersteller heute bekannt gab, wird das für Januar angekündigte Spiel mit Glatzkopf-Meuchelmörder Nummer 47 auf PC nur bei Epic für ein Jahr zeitexklusiv verfügbar sein.

Darüber hinaus gab das dänische Entwicklerstudio bekannt, dass der erste Teil der vor rund vier Jahren Reboot-artig neugestarteten Reihe zwischen dem 27. August und dem 3. September kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen werden kann. Das seinerzeit in Episodenform veröffentlichte Spiel wird dabei allerdings dauerhaft dem Nutzer-Account zugeschrieben, es handelt sich also nicht etwa bloß um eine Testphase. Wer das Spiel also im genannten Zeitraum der Bibliothek hinzufügt, wird dauerhaft Zugriff darauf haben.

Hitman 3, das den Abschluss der von IO Interactive so getauften "World of Assassination"-Trilogie bilden soll, erscheint neben PC auch für PS4 und Xbox One. Dank der Abwärtskompabilität beider Nachfolgekonsolen wird das Spiel auch auf PS5 und Xbox Series X laufen. Inwieweit das Entwicklerstudio dabei auch von der höheren Hardware-Leistung oder sonstigen Features der neuen Konsolen von Microsoft und Sony Gebrauch machen wird, steht aktuell noch nicht im Detail fest. Wie zuletzt bekannt wurde, wird Hitman 3 auch einen VR-Modus auf der PlayStation unterstützen (wir berichteten).

Erstmals in der Geschichte der Reihe veröffentlicht IO Interactive ein Spiel komplett im sogenannten Self-Publishing. Bei den vorherigen Serienteilen liefen Marketing und Vertrieb anfangs meist über Eidos Interactive (heute Teil von Square Enix) und zuletzt über Warner Bros. Interactive Entertainment. Unabhängig war das dänische Studio allerdings durchgehend und hielt offenbar auch früher wenigstens den Großteil der Markenrechte etwa an der Hitman-Reihe. Das Unternehmen setzte daneben unter anderem noch zwei Teile der ebenfalls über die Square-Enix-Tochter Eidos vertriebenen Kane & Lynch-Reihe um.