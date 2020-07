PM: Shadow Warrior 3 angekündigt – Action-Sequel wird während Devolver Direct enthüllt – Teaser veröffentlicht (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Shadow Warrior 3 wird mit einem von der Firma beauftragten Teaser-Trailer angekündigt

– Gameplay-Enthüllung während der Devolver Direct am 11. Juli um 12:00 Uhr PST (21:00 Uhr MESZ) –

Warschau, Polen – Die talentierte Gruppe von Nerds bei Flying Wild Hog und die weniger talentierten Anzugträger beim Publisher Devolver Digital haben Shadow Warrior 3 angekündigt, einen atemberaubenden Neuzugang in der weltweit erfolgreichen Franchise. Shadow Warrior 3 markiert die triumphale Rückkehr des gefallenen Firmen-Shoguns Lo Wang und hebt die ausgefallene Ego-Shooter-Serie auf die nächste Stufe.

Shadow Warrior 3 – Teaser-Trailer:

Deutsche Untertitel sind verfügbar. Klickt auf die Videoeinstellungen um diese zu aktivieren.

Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

„Wir sind mehr als begeistert, den Shadow Warrior-Fans eine völlig neue Erfahrung zu bieten – und wir können es kaum erwarten, die neuen Funktionen vorzustellen, die wir für sie auf Lager haben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere rasanten Schusswechselsequenzen, die messerscharfen Nahkämpfe und die spielerische Bewegungsfreiheit sowohl ihren Adrenalinspiegel als auch ihre Sinne in Schwung bringen“, merkt Game Director Kuba Opoń an.

„Aber wir vergessen dabei nie die Wurzeln von Flying Wild Hog und wir hoffen, dass sich Shadow Warrior 3 für die Fans, die von Anfang an dabei waren, wie eine Heimkehr anfühlen wird. Und wir können es kaum erwarten, neuen Spieler und Spielerinnen Lo Wang vorzustellen, unseren schlagfertigen Helden – mit einer Zunge so scharf wie sein Katana! Shadow Warrior 3 wird ihn mit einer Bedrohung konfrontieren, die so riesig ist, dass sie selbst für einen Helden wie ihn zu groß sein könnte!“

Shadow Warrior 3 wird während der diesjährigen Devolver Direct am 11. Juli um 12:00 Uhr PST (21:00 Uhr MESZ) via Twitch einen Gameplay-Trailer mit Vorschau, Interviews und mehr enthüllen, in den kommenden Wochen folgt dann sogar noch weiteres Material.

Fans mit Action-Faible und Neueinsteiger können während des aktuellen Sommerschlussverkaufs derzeit die ersten beiden „Shadow Warrior“-Spiele von Flying Wild Hog und Devolver Digital auf Steam mit einem Preisnachlass von 75 % ergattern. Alle anderen wichtigen Marketingmaterialien werden über shadowwarrior.com und @ShadowWarrior auf Twitter veröffentlicht.

Über Flying Wild Hog

Das 2009 in Warschau, Polen, gegründete unabhängige Spielestudio Flying Wild Hog hat den gleichen Kerngedanken wie sein gefeierter Titelkatalog – actionreich, rasant und von ganzem Herzen einzigartig. Von „Hard Reset“ bis zur „Shadow Warrior“-Reihe haben sich die Titel von Flying Wild Hog einen guten Ruf für ihre Qualität und Sorgfalt verdient, damit Firmen wie Devolver Digital auf den Plan gerufen und somit ein schnelles und kontinuierliches Wachstum in den drei polnischen Studios mit nun fast 200 Mitarbeitern gefördert. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Supernova Capital LLP ist Flying Wild Hog bestrebt, weiterhin originelle, qualitativ hochwertige Spielerlebnisse zu bieten, die die Spieler und Spielerinnen in aufregende neue Welten entführen und ihre kreative Grenzen erweitern. Mit einem sich ständig erweiternden Spiele-Portfolio, das auf einer bewährten Produktionspipeline aufbaut, freut sich Flying Wild Hog darauf, das Unerwartete zu liefern! Flying Wild Hog ist als eines der führenden europäischen Kreativhäuser positioniert. Das Team entwickelt derzeit den dritten Teil der kommenden „Shadow Warrior“-Serie, der 2021 auf mehreren Plattformen erscheinen soll.