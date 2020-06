PM: Gestaltet die Zukunft: Jett: The Far Shore kommt Weihnachten 2020 auf die PS5 (Sony Playstation Blog)

PC PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es war lange genug still um uns. Endlich ist die Zeit gekommen, euch etwas ganz Neues zu zeigen!

Heute enthüllen wir Jett: The Far Shore, ein neues, kinoreifes Action-Adventure, das euch zu einem interstellaren Rundflug einlädt. Schafft eine Zukunft für ein Volk, das am Rande der Auslöschung steht, und jagt über ein Meer aus Musik und 3D-Sound dahin.

In Jett: The Far Shore gibt es jede Menge zu erleben. Wir hoffen, dass ihr Spaß daran haben werdet! Jett: The Far Shore hat einen langen Entwicklungsweg hinter sich. Viele Jahre waren wir nicht mehr als ein winziges Team mit großen Träumen, das sich bemühte, ein Design und Konzept für Jett: The Far Shore auszuarbeiten. Jett: The Far Shore begann mit mir und meinem alten Freund Patrick McAllister von Pine Scented. Gemeinsam hatten wir uns zum Ziel gesetzt, genau die Art Videospiel zu entwickeln, die wir selbst gerne spielen wollten. Die Sache kam erst richtig ins Rollen, als Scntfc sich uns schon sehr früh anschloss, um den Soundtrack und die Audiokonzepte von Jett: The Far Shore zu komponieren.

Damit Jett: The Far Shore ein fertiges Spiel wird, holten wir weitere Leute an Bord, bis wir schließlich ein All-Star-Team aus alten und neuen Freunden auf der ganzen Welt zusammen hatten. Gemeinsam legte sich diese Truppe bei der Entwicklung von Jett: The Far Shore richtig ins Zeug und ergründete neue Horizonte.

Aber worum geht es bei Jett: The Far Shore eigentlich? Manche von euch ziehen es vielleicht vor, im Ungewissen zu bleiben und sich blind ins Spiel zu stürzen, wenn Jett: The Far Shore Ende des Jahres herauskommt.

Wenn ihr jedoch einen Einblick in einige der Konzepte von Jett: The Far Shore bekommen möchtet, solltet ihr jetzt weiterlesen. Jett: The Far Shore beginnt mit der Protagonistin Mei, die sich auf eine interstellare Reise begibt und an Bord des Mutterschiffs in Stasis versetzt wird. Tausend Jahre verstreichen, bis die erste Spähereinheit wieder erwacht, darunter auch Mei. Gemeinsam brechen sie zu einem mythischen Ozeanplaneten am Ufer eines Sternenmeeres auf, um ein potenzielles Schutzgebiet für Menschen am Rande der Auslöschung zu suchen.

Hier schlüpft ihr in die eng anliegenden Raumstiefel der Jett: The Far Shore-Späherin Mei, die damit beauftragt wird, in ihr Hochgeschwindigkeits-Flugzeug zu steigen und knapp über dem Boden das Gelände abzusuchen.

Mei und ihr Jett: The Far Shore-Co-Pilot Isao wurden von Jao, dem Leiter des Weltraumprogramms, dazu „auserwählt“, als Erste auszurücken. Zusammen mit der Spähereinheit, der sie angehören, sollen sie die ferne Küste absuchen, um die Quelle einer interstellaren Übertragung zu finden, die als „Hymne“ bezeichnet wird. Ab dort entfaltet sich sein spannendes, kosmisches Rätsel.

Spieler müssen sich mit der Bewegung und dem Toolset von Jett: The Far Shore vertraut machen und versuchen, ihre Umgebung zu verstehen. Schauplatz von Jett: The Far Shore ist eine Inselgruppe mit unberührten Küsten und fremdartigen Wäldern, die euch eine ziemlich große offene Welt zum Erkunden bieten, während ihr immer wieder in Schwierigkeiten geratet und eure Verfolger abschütteln müsst. Haltet Ausschau nach riesigen Kreaturen, die euch hin und wieder begegnen werden – den Kolos. Ihr Anblick ist wirklich atemberaubend. Das Spiel folgt einer linearen Story, in der Späher sich zusammentun, um Widrigkeiten zu überwinden, während die Geschichte an Dynamik gewinnt und schließlich ihr dramatisches Ende erreicht. Bleibt auf jeden Fall auch nach den Credits dran, denn Jett: The Far Shore hat allen, die tiefer in die Geschehnisse eintauchen möchten, so Einiges zu bieten.

Audio und Haptik standen schon zu Beginn der Entwicklung von Jett: The Far Shore im Vordergrund, daher sind wir natürlich von dem neuen DualSense-Controller begeistert. Im Hinblick auf die 3D-Audioverarbeitung bietet die PS5 eine einzigartige Leistung, weshalb sie perfekt zu Jett: The Far Shore passt. Das klingt vielleicht albern, aber mit der PS5 ist es fast so, als könnte man zum ersten Mal in einem Videospiel etwas hören. Plötzlich gibt es eine noch nie da gewesene Klangtreue, die die Wahrnehmung von akustischen Räumen ermöglicht.

Haltet die Augen offen, denn es gibt noch viel mehr über Jett: The Far Shore zu sagen. Und brecht unbedingt diese Weihnachten auf PS5 und PS4 mit uns zu Jett: The Far Shore auf!