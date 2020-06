PM: Der erste offizielle Gameplay-Trailer für Godfall auf PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

PC PS5

Heute war ein aufregender Tag für das gesamte Team bei Counterplay Games. Wir haben hart an unserem demnächst erscheinenden PlayStation 5-Titel Godfall gearbeitet und sind begeistert, bei der digitalen Veranstaltung „Die Zukunft des Gamings“ den ersten offiziellen PS5-Gameplay präsentieren zu können.

Der Trailer vermittelt Spielern einen Einblick in die Welt von Aperion, Waffenklassen, eine Auswahl an Valorplates sowie die rasanten Nahkampfschlachten, die euch in Godfall erwarten.

In Godfall befindet sich Aperion am Rande des Untergangs. Ihr spielt den letzten der valorianischen Ritter, götterähnliche Krieger, die sich mit Valorplates ausrüsten können – legendäre Rüstungssets, die den Träger zu einem unaufhaltsamen Meister des Nahkampfs machen. Spieler schlagen sich auf dem Weg durch die elementaren Reiche durch Gegnerscharen und fordern die wahnsinnigen Gott Macros heraus, der sie auf der Spitze schon erwartet.

Meistert fünf Waffenklassen, schaltet verschiedene Valorplates im Spiel frei, steigt im Level auf, erlernt neue Fähigkeiten und entscheidet euch, ob ihr allein oder zusammen mit Freunden im PvE-Online-Koop-Modus für bis zu drei Spieler in den Kampf ziehen möchtet.

Es gibt noch so Vieles, das wir euch zu Godfall zeigen und sagen möchten. Haltet also in den kommenden Tagen die Augen offen, um mehr über Valorplates, Waffenklassen und vieles mehr zu erfahren.

Wir arbeiten immer noch hart daran und können es kaum erwarten, dass die Spieler Godfall erleben, wenn es Ende des Jahres sein Konsolendebüt auf der PS5 feiert und für den PC veröffentlicht wird.