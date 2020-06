PM: Hitman 3 bringt im Januar hinterlistige Eleganz auf eure PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

PS5

Nach der Überraschungsvorstellung von Hitman 3 über den [event name]-Livestream freuen wir uns sehr, euch endlich mehr Informationen über das nächste Kapitel unseres beliebten Franchise mitteilen zu können!

Hitman 3 ist das dramatische Finale der World of Assassination-Trilogie und versetzt dich noch einmal in die Rolle (und den schicken Anzug) des Agenten 47, einen skrupellosen Profi-Killer, der die wichtigsten Aufträge in seiner Karriere ausführen muss. Es steht viel auf dem Spiel, und wenn Agent 47 erst einmal seine Arbeit getan hat, wird die Welt um ihn herum nie wieder so sein wie vorher.

Im Ankündigungstrailer von Hitman 3 erfährst du, worauf du dich bei dem Launch des Spiels im Januar 2021 für PlayStation 5 und PlayStation 4 freuen kannst!

Hitman 3 bringt dich zu exotischen und luxuriösen Orten auf der ganzen Welt, an denen sich die viele kreative Möglichkeiten bieten. Dein ultimatives Ziel ist es, diese aufwendig gestalteten Orte zu erkunden und dir genau zu überlegen, wie du deine Zielpersonen am besten ausschalten willst. Du hast die Freiheit, dich zu verkleiden, scheinbare „Unfälle“ zu verursachen, mit anderen Figuren zu interagieren und dich unter die Menge zu mischen, um zuzuschauen, wie dein Masterplan gelingt – oder aber auf tragische Weise scheitert. Auch das gehört zum Charme des Spiels.

Wie langjährige Fans von Hitman 3 SERIES NAME bereits wissen werden, achten wir bei unseren Spielen und Orten immer darauf, dass sie dir unvergleichliche Spieleroptionen bieten und sie mehrmals gespielt werden können. Hitman 3 ist da keine Ausnahme. Unser nächstes Spiel regt sogar dazu an, die Welt des Spiels auf neue Weise zu erkunden und mit ihr zu interagieren, um in zukünftigen Spieldurchgängen davon zu profitieren. Uns ist wichtig, dass die Spieler taktiles Gaming erleben und das Gefühl haben, dass ihre Handlungen Auswirkungen auf das haben, was um sie herum vorgeht, und darauf, was sie in zukünftigen Spieldurchgängen erwartet.

Mit Hitman 3 feiern wir das Finale der World of Assassination-Trilogie. Deswegen wollten wir es uns nicht nehmen lassen, dass Spieler Orte und ihren Fortschritt von [previous game] auf Hitman 3 übertragen können. Wir sind sehr stolz darauf, dass ihr mit Hitman 3 die gesamte Trilogie spielen könnt.

In den kommenden Monaten wird es noch weitere Ankündigungen von Hitman 3 geben, also bleibt dran!

Viele Grüße vom IOI Team.