EA: Erste 25 Spiele auf Steam verfügbar // EA Access folgt im Sommer

PC 360 XOne PS3 PS4

Nachdem Electronic Arts im Oktober 2019 überraschend verkündete, die digitalen Ausgaben seiner Spiele nicht nur über den betriebseigenen Client Origin beziehungsweise den Abo-Dienst EA Access zu vertreiben, sondern auch bei Steam zugänglich zu machen, folgt nun der nächste Schritt des Entwicklers und Publishers. Im Sommer soll EA Access auch über Valves Online-Plattform verfügbar sein. Wie genau dies gehandhabt wird, hat das Unternehmen aus dem kalifornischen Redwood noch nicht verraten, allerdings findet sich bei Steam der Hinweis auf einen Drittanbieter. Der Zugang über Origin wird daher wohl weiterhin verpflichtend sein.

Unterdessen hat EA mehr als 25 Spiele aus seinem Portfolio auf Steam mit einem Startrabatt veröffentlicht. Darunter befinden sich etwa die Bioware-Rollenspiele Dragon Age - Inquisition und Dragon Age 2, der Shooter Crysis 3, die Rennspiele Burnout Paradise Remastered, Need for Speed Heat und Need for Speed Rivals sowie die Indie-Titel Sea of Solitude, Fe, Unravel und Unravel Two. Hinzu kommt heute die Command & Conquer Remastered Collection, die zudem eine Mod-Unterstützung für den Steam Workshop bietet.