Vom Panzer General zum Corpsknaben

PC

Teaser Ich! War! Der! Panzer! General! Aber heute spiele ich eben Panzer Corps, das in mancher Beziehung gereift, in anderer wiederum noch sehr, sehr nahe am Original ist. Im Guten wie im Schlechten.

Ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich einer der frühen (wenn nicht der) Panzer General-Entdecker, -Gutheißer und -Bekanntheitsgradsteigerer in Deutschland war, als es damals am Rauskommen war. Ich erinnere mich noch an ein samstägliches Treffen im Poinger PC-Player-Büro mit einem SSI/Mindscape-Menschen, aber ehrlicherweise nicht mehr, ob es dabei wirklich um PG ging (oder schon um einen Nachfolger). Aber ich erinnere mich, wie mich das simple Spielprinzip, die für ein Rundentaktikspiel kinderleichte Bedienung, die nette Grafik und der dennoch vorhandene Anspruch sofort in ihren Bann schlugen. Wusstet ihr eigentlich, dass mich der DMV Verlag, der damals die PC Player herausbrachte, und bei dem mein Berufsleben begann, bis heute verfolgt? Dessen Umzug von Poing nach Feldkirchen hatte ich noch mitgemacht, aber dann zog ich irgendwann nach München und zu IDG, und der Verlag zurück nach Poing, doch heute sind die Reste davon in einem Bürogebäude kurz vor dem Sportgelände, zu dem es den Langer-Limousinen-Service für fahrradfahrunwillige Töchter gibt. Jedenfalls war Panzer General 1 super, und wurde von Allied General und weiteren Einträgen kontinuierlich fortgesetzt. Ich testete auch so ziemlich alle weiteren General-Spiele bei PC Player und später auch GameStar, zumindest als Co-Tester. Dass ich das dysfunktionale Star General (es fand sowohl im Weltraum mit Flotten als auch auf Planeten statt – nur verstand es die KI nicht, beide Bereiche irgendwie zu kombinieren) viel zu hoch bewertete, habe ich ja

schon mehrfach zugegeben.

Kommentare

