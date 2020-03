Humble: „Conquer Covid-19“-Bundle mit 45 Spielen & mehr für 28 statt 972 Euro

PC Linux MacOS

Zum Mindestpreis von 28 Euro bietet euch Humble mit dem „Conquer Covid-19“-Bundle bis zum 7. April 2020 ein Paket, das 45 Spiele, 40 E- oder Audio-Books, die Music Maker EDM Edition sowie ein Monats-Abo für Humble Choice umfasst. Ingesamt soll dieses spezielle Paket über einen Wert von 1.071 US-Dollar verfügen (umgerechnet um die 972 Euro).

Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, werden mit dem Erlös des Bundles Organisationen unterstützt, die zum Beispiel Covid-19-Schutzausrüstung und ähnliches bereitstellen. Verteilt werden dieses Mal 100 Prozent der Einnahmen, und zwar an Direct Relief, International Rescue Committee, Ärzte ohne Grenzen und Partners In Health.

Zu den angebotenen Spielen gehören beispielsweise Broken Age, Brütal Legend, Europa Universalis 4, Hollow Knight, Into the Breach, The Witness oder auch Tropico 4. Alle Titel können auf Steam eingelöst werden. Die vollständige Liste in alphabetischer Reihenfolge:

A Good Snowman Is Hard To Build

A Mortician's Tale

Agents of Mayhem

Alien Spidy

Broken Age

Brothers - A Tale of Two Sons

Brütal Legend

Darksiders 2 - Deathinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Double Fine Adventure

Ducati - 90th Anniversary

Europa Universalis 4

Fahrenheit - Indigo Prophecy Remastered

Gnog

Hacknet

Hiveswap - Act 1

Hollow Knight

Into the Breach

Killing Floor 2

Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham

LostWinds

Magicka

Pac-Man Championship Edition 2

Party Hard

Pikuniku

Psychonauts

Rebuild 3 - Gangs of Deadsville

Sniper Elite 3

Speed Brawl

Stealth Inc. 2 - A Game of Clones

Stick Fight - The Game

Super Hexagon

Superhot

The Jackbox Party Pack 2

The Witness

This Is the Police

Tilt Brush

Totally Accurate Battle Simulator

Tropico 4

Undertale

VVVVVV

Wizard of Legend

World of Goo

Worms Revolution

Zombotron

Bei den E- beziehungsweise Audiobooks handelt es sich um Titel wie zum Beispiel Starfinder - Pact Worlds Campaign Setting, Journeys Through Time and Space, Red Sonja - Petitioning the Queen, Army of Darkness (One-Shot Humble Bundle Exclusive), Oblivion Song Vol. 1 oder auch Spawn Origins Vol. 1. Informationen zu den Formaten – zum Beispiel PDF oder ePub – könnt ihr auf der Humble-Seite zum Bundle nachlesen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen wurden knapp 8.200 „Conquer Covid-19“-Bundles erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt momentan bei etwas mehr als 30 Euro, die Summe der Zahlungen beläuft sich auf über 250.000 Euro. In der Übersicht der Top-Mitwirkenden wird ein Käufer mit 10.000 US-Dollar und ein weiterer mit 5.000 US-Dollar gelistet, gefolgt von zahlreichen Beiträgen im dreistelligen Bereich.