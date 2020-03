The Last Campfire soll in diesem Sommer erscheinen

PC Switch PS4

Der britische Entwickler Hello Games, der bislang für die Neuauflage der Joe Danger-Reihe und vor allem für den genauso ambitionierten wie kontroversen Titel No Man's Sky bekannt ist, hatte im Dezember letzten Jahres während der The Game Awards 2019 ein neues Spiel namens The Last Campfire angekündigt.

Nun wurde anhand eines neuen Trailers, den wir euch unten eingebunden haben, das Veröffentlichungsdatum mit "Sommer 2020" enger eingegrenzt und ein Release auf der PlayStation 4 in Aussicht gestellt. Ob damit auch die Veröffentlichungen der PC-Version und die Switch-Fassung stillschweigend mit gemeint sind oder ob die Sony-Konsole ganz bewusst zuerst bedient wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau sagen.

In The Last Campfire seid ihr, ganz anders als im letzten Titel des Entwicklers, nicht etwa in einer beinahe grenzenlosen prozedural generierten Welt unterwegs auf der Suche nach eurer eigenen Geschichte inmitten eines Sandbox-Universums, sondern begleitet die zuckersüße Spielfigur Ember auf ihrem Weg durch handgemachte Level und kleinere Gebiete samt Rätsel, Erkundung und Interaktion mit anderen Wesen eines mystischen Waldes auf ihrem Weg, "das letzte Lagerfeuer", das metaphorisch für die Hoffnung in dunklen Zeiten steht, zu entzünden. Der Fokus soll laut Hello Games dabei auf der Erzählung einer starken Geschichte liegen, die den Protagonisten und die verlorene Glut aus der Gefangenschaft an einem verwirrenden Ort wieder nach Hause finden lässt.