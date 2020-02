Sonntagsfrage: Wie steht ihr zum Remake von Gothic?

Vorfreude oder Skepsis?

PC

Teaser Ende 2019 veröffentlichte THQ Nordic einen sogenannten Playable Teaser zu einem Remake des RPGs Gothic. Die Entwicklung der Neuauflage ist nun beschlossene Sache, doch wie steht ihr zu dem Projekt?

Die Spiele der Gothic-Reihe (im Videorückblick ) sind ein ziemliches Phänomen – wenigstens im deutschsprachigen Raum und Osteuropa. Denn während die Reihe, vor allem der 2001 veröffentlichte erste Teil sowie der Nachfolgernebst Add-on, in hiesigen Gefilden oft einen besonders hohen Stellenwert bei den Spielern genießen, blieben große Erfolge in Übersee bislang aus. Immer wieder äußerten die Fans den Wunsch nach einer Fortsetzung oder einem Remake, was auch eine unserer Sonntagsfragen aus dem Februar 2019 belegt . Darin landete Gothic mit satten 9 Prozent auf Platz 2 und musste sich bei der Abstimmung nur knappbeugen.Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht öffentlich bekannt, dass Publisher THQ Nordic, der aktuelle Rechteinhaber der Gothic-Reihe, bereits ein Remake plant, das Ende 2019 in Form eines sogenannten Playable Teasers anspielbar war und nun, nach offenbar äußerst positiven Rückmeldungen der Spieler, offiziell in Produktion gegangen ist. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von erfahren, wie ihr zum Gothic-Remake steht. Schwelgt ihr eher in Vorfreude, bleibt ihr skeptisch oder geht euch die Neuauflage womöglich ganz am Allerwertesten vorbei? Da man sich in Previews und Videos im Netz auch ohne die Demo selbst gespielt zu haben, was nur ging, wenn man auf Steam wenigstens ein Spiel der Reihe besitzt, richtet sich die Frage selbstredend nicht ausschließlich an die Spieler des Playable Teasers. Wir möchten dies als Zusatzinfo aber selbstverständlich aufgreifen. "Selbst gespielt" oder "nicht selbst gespielt" in Klammern hinter der Antwortoption in der unten eingebetteten Umfrage bezieht sich also stets auf den Playable Teaser und nicht auf das Original-Spiel.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.