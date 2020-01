Montagmorgen-Podcast #333

Teaser Jörg und Hagen nehmen Titel wie Asgard's Wrath und The Walking Dead: Saints & Sinners zum Anlass, ausgiebiger über das Thema Virtual-Reality-Games zu sprechen.

In diesem Montagmorgen-Podcast tauschen sich Jörg und Hagen über ihren jüngsten VR-Spiel-Erlebnisse in Asgard's Wrath und The Walking Dead: Saints & Sinners aus. Hagen erzählt dazu noch einen Schwall über die betrügerische KI im neuesten Fire Emblem. Abseits der Spiele-Themen verraten die beiden, was euch diese Woche auf GamersGlobal erwartet und beantworten eure User-Fragen. Alle Themen in der Übersicht: