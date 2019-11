Yakuza - Like a Dragon: Demo angekündigt

PS4

Segas nächstes Jahr erscheinende Open-World-Action-Adventure Yakuza - Like a Dragon wird noch vor der Veröffentlichung mit einer Demo bedacht. Dies gab der verantwortliche Producer Masayoshi Yokoyama im Rahmen eines Interviews mit der japanischen Famitsu bekannt. Die geplante Anspielversion wird ein Upgrade der im Zuge der diesjährigen Tokyo Game Show präsentierten Demo darstellen und ein beinahe finales Kampfsystem präsentieren. Wann genau die Demo im Playstation Store zum Download bereitstehen wird, ist noch nicht bekannt.

Yokoyama bestätigte darüber hinaus, dass es im Spiel den Job eines Büroangestellten gibt, der ausschließlich dem weiblichen Charakter zur Verfügung stehen wird. In der japanischen Version wird der weibliche Charakter von der Schauspielerin Eri Kamataki (The Forest of Love) gesprochen, die die Rolle vor einigen Monaten bei einem Wettbewerb dafür gewann. Im Kampf wird ihr Charakter auf Bürogegenstände, wie einen Office-Cutter und Reißnagel zurückgreifen.

Yakuza - Like a Dragon wird in Japan ab dem 16. Januar 2020 im Handel erhältlich sein. In Europa und Nordamerika wird der Titel ebenfalls im Laufe des kommenden Jahres erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Sega bisher allerdings noch nicht.