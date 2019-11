Diablo 4: Blizzard nennt 3 Fehler aus Diablo 3, die man vermeiden will

PC XOne PS4

Blizzards Executive Producer Allen Adham, Art Director John Mueller und Game Director Luis Barriga haben im Rahmen der BlizzCon 2019 mit Polygon über die Fehler aus Diablo 3 (Testnote: 9.0) gesprochen, die man mit dem frisch angekündigten Diablo 4 nicht wiederholen möchte.

Laut Adham wird das Echtgeld-Auktionshaus aus dem Vorgänger nicht zurückkehren. Die Entwickler wollen den Spielern allerdings weiterhin erlauben, miteinander zu handeln: „Es gibt jede Menge toller Dinge, mit denen man in Diablo 4 handeln kann, wenn man das Ganze mit Bedacht umsetzt“, so der Entwickler. „Wir haben also einige ziemlich solide Ideen, wie wir den Handel rentabel machen können, ohne das es sich in negativer Weise auf das Spiel auswirkt.“ Die Spieler werden demnach in den Städten ihren erspielten Loot, oder Gegenstände, die sie von ihren Gildenanführern erhalten haben, miteinander tauschen können.

Auch die Launch-Probleme und die berühmte Meldung „Fehler 37“ sollen, wenn es nach Blizzard geht, der Vergangenheit angehören. Laut Barriga will man dies durch längere Beta-Phasen vermeiden. „Wir waren damals sehr darauf bedacht, nicht zu viel von unseren Inhalten zu zeigen und hatten eine sehr limitierte Beta für Diablo 3 veranstaltet. Ich denke, ihr werdet feststellen, dass wir mit Diablo 4 einen ganz anderen Ansatz verfolgen.“ Konkretere Details verriet Barriga zwar nicht, merkte aber an, dass man die Server vor dem offiziellen Release durch Millionen hungriger Fans so richtig zum Schwitzen bringen will. Spieler, die auf einen Beta-Zugang hoffen, werden also vermutlich zum bestimmten Zeitpunkt reinschauen können.

Der dritte Punkt, den die Entwickler bei Diablo 4 im Vergleich zum Vorgänger besser machen wollen, ist die Unterstützung des Spiels durch zusätzliche Inhalte nach der Veröffentlichung. „Wir sind bestrebt, mehr Inhalte mit einem höheren Release-Rhythmus zu generieren und um das zu erreichen, wird unser Team von Grund auf neu zusammengesetzt“, erklärte Adham. Diablo 3 hat in den vergangenen acht Jahren seit Release gerade mal zwei nennenswerte kostenpflichtige Inhalte erhalten, die Erweiterung Diablo 3: Reaper of Souls (Testnote: 9.5) und das Necromancer-Pack Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers. Allerdings wird das Spiel immer noch regelmäßig mit seinen saisonalen Inhaltsupdates bedacht. Bleibt zu hoffen, dass Blizzard bei Diablo 4 auch bei den kostenpflichtigen Erweiterungen einen Zahn zulegt.