Cloudpunk: Neuer Trailer zum Cyberpunk-Adventure veröffentlicht

PC

Die Entwickler von Ion Lands haben für ihr Cyberpunk-Adventure Cloudpunk (wir berichteten) einen weiteren Trailer veröffentlicht. In dem Video könnt ihr einen Blick auf die neuen Gebiete werfen und ein Gespräch zwischen zwei Hauptcharakteren des Spiels namens Rania und Control verfolgen.

Die Entwickler bezeichneten in einer News bei Steam die vergangenen Wochen und Monate als „Crunch-Time“. Das Spiel sei um enorm viel Inhalt erweitert worden, was allerdings zu vielen Schwierigkeiten geführt habe und unter anderem Anpassungen bei der Performance und beim Sound notwendig gemacht hätte. Zudem teilten die Entwickler mit, dass Cloudpunk erstmals bei der diesjährigen Tokyo Game Show, die vom 11. - 15. September 2019 stattfindet, öffentlich zu sehen sein wird. Ein genauer Termin zur Veröffentlichung steht noch nicht fest, allerdings soll der Titel noch in 2019 erscheinen.