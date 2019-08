gamescom 2019: Bandai Namco gibt sein Lineup bekannt

Anlässlich der anstehenden gamescom in Köln (20. bis 24. August 2019) hat der Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment Europe sein Spiele-Lineup bekannt gegeben. Unter anderem werden die Besucher der Messe das nächstes Jahr erscheinende Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot von CyberConnect2, das Roguelike-Rollenspiel Rad von Double Fine Productions, sowie das Action-RPG Code Vein (Preview) von Shift im Publikumsbereich in Halle 6 A40 / B40 anspielen können. Für die Pressevertreter hat der Hersteller in Halle 4.2 A021 / B030 eine Keynote-Präsentation und eine Hands-On-Session geplant. Hier das Lineup im Überblick:

Publikumsbereich in Halle 6 A40 / B40:

Dragonball Z - Kakarot

Code Vein

One Piece - Pirate Warriors 4

The Dark Pictures Anthology - Man of Medan (Preview)

(Preview) One Punch Man - A Hero Nobody Knows

Rad

Disney Tsum Tsum Festival

Business-Bereich in Halle 4.2 A021 / B030: